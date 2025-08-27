Pariuri sportive

Profeţiile lui Don Mitică pentru meciurile din cupele europene: “FCSB, greu de tot! La Craiova asta văd”

Cum arată profețiile lui Don Mitică pentru meciurile echipelor românești din cupele europene. Care este pronosticul „Oracolului din Bălcești” pentru FCSB - Aberdeen
FANATIK
27.08.2025 | 21:45
Profetiile lui Don Mitica pentru meciurile din cupele europene FCSB greu de tot La Craiova asta vad
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a dat pronistucurile pentru meciurile din cupele europene. Foto: colaj FANATIK

„Profețiile lui DON Mitică” este una dintre emisiunile de senzație de pe site-ul FANATIK.ro. Dumitru Dragomir a revenit, ca în fiecare episod, cu cele mai tari pronosticuri, de această dată pentru meciurile retur ale echipelor românești din play-off-ul cupelor europene.

„Profețiile lui Don Mitică” pentru meciurile din cupele europene. Care sunt previziunile lui Dumitru Dragomir

Joi seară este momentul adevărului pentru echipele românești. CFR Cluj, Universitatea Craiova și FCSB joacă returul play-off-ului pentru cupele europene, iar viitorul fotbalului românesc depinde de rezultatele celor trei echipe.

Dacă ardelenii nu mai au speranțe, celelalte două echipe au o șansă bună la calificarea în Europa League, respectiv Conference League. După 7-2 în tur, scor ce i-a provocat demisia lui Dan Petrescu, lui CFR Cluj nu i-a rămas decât să facă un rezultat bun pentru coeficient, iar Mitică Dragomir mizează pe „1X”.

La meciul de pe Arena Națională, „Oracolul din Bălcești” vede o calificare a campioanei României, dar nu en-fanare, ci una chinuită: „Îi batem greu de tot, s-ar putea chiar să facem meci egal… ne putem califica și la penalty-uri, dar eu merg pe 1 solist”, este pronosticul lui Dumitru Dragomir, dat la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.

Ce pronostic a ales „DON Mitică” pentru Universitatea Craiova – Bașakșehir

După ce a obținut un rezultat surprinzător la Istanbul, formația lui Mirel Rădoi se vede obligată să scoată cel puțin un egal pentru a se califica în premieră pe tabloul principal al cupelor europene. Pentru această partidă, Mitică Dragomir mizează pe o remiză.

„Merg pe 0-0 și se califică și Craiova. La echipa pe care o are acum… dacă mai face două transferuri, mi-e frică că strică lotul. Dacă tot iei, cumpără un mijlocaș de mare valoare”, este opinia fostului președinte LPF.

Cum arată pronosticurile complete ale lui Dumitru Dragomir pentru meciurile din cupele europene

  • CFR Cluj – Hacken : 1X
  • FCSB – Aberdeen: 1 solist
  • Universitatea Craiova – Bașakșehir: X
