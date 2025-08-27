Profeţiile lui Don Mitică pentru meciurile din cupele europene: “FCSB, greu de tot! La Craiova asta văd”

„Profețiile lui DON Mitică” este una dintre emisiunile de senzație de pe site-ul FANATIK.ro. Dumitru Dragomir a revenit, ca în fiecare episod, cu cele mai tari pronosticuri, de această dată pentru meciurile retur ale echipelor românești din play-off-ul cupelor europene.
Joi seară este momentul adevărului pentru echipele românești. CFR Cluj, Universitatea Craiova și FCSB joacă returul play-off-ului pentru cupele europene, iar viitorul fotbalului românesc depinde de rezultatele celor trei echipe.
Dacă ardelenii nu mai au speranțe, celelalte două echipe au o șansă bună la calificarea în Europa League, respectiv Conference League. După 7-2 în tur, scor ce i-a provocat demisia lui Dan Petrescu, lui CFR Cluj nu i-a rămas decât să facă un rezultat bun pentru coeficient, iar Mitică Dragomir mizează pe „1X”.
La meciul de pe Arena Națională, „Oracolul din Bălcești” vede o calificare a campioanei României, dar nu en-fanare, ci una chinuită: „Îi batem greu de tot, s-ar putea chiar să facem meci egal… ne putem califica și la penalty-uri, dar eu merg pe 1 solist”, este pronosticul lui Dumitru Dragomir, dat la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.
După ce a obținut un rezultat surprinzător la Istanbul, formația lui Mirel Rădoi se vede obligată să scoată cel puțin un egal pentru a se califica în premieră pe tabloul principal al cupelor europene. Pentru această partidă, Mitică Dragomir mizează pe o remiză.
„Merg pe 0-0 și se califică și Craiova. La echipa pe care o are acum… dacă mai face două transferuri, mi-e frică că strică lotul. Dacă tot iei, cumpără un mijlocaș de mare valoare”, este opinia fostului președinte LPF.