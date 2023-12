Profețiile lui Mitică Dragomir despre etapa din weekend. Ce fac FCSB și CFR Cluj?

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a oferit predicțiile etapei 20 din acest weekend. “Oracolul” mizează pe echipele favorite în meciurile tari ale acestei runde din SuperLiga. Astfel, în cadrul emisiunii, Nea Mitică a făcut un bilet pe Maxbet.

Profețiile lui Mitică Dragomir despre etapa din weekend

Mitică Dragomir a oferit profețiile sale despre etapa din acest weekend. Fostul președinte LPF a discutat despre cele mai tari meciuri din etapa 20. Astfel, meciul care deschide biletul plasat de Dumitru Dragomir la Maxbet este Petrolul Ploiești – Rapid București. Ambele formații au avut un parcurs similar în ultimele 5 etape de campionat și vin după înfrângere în această rundă. Pentru acest duel, Nea Mitică a ales să meargă pe un “12”.

ADVERTISEMENT

A doua partidă de pe bilet este Universitatea Craiova – Poli Iași. Aici, “Oracolul” a mers pe varianta “1 solist”, oltenii având o formă mult mai bună chiar dacă au pierdut în etapa 19 cu Hermannstadt. Jucătorii din Bănie vor disputa duelul cu ieșenii pe Ion Oblemenco și vin montați să ia cele trei puncte.

Ce fac FCSB și CFR Cluj?

În meciurile FCSB – Hermannstadt și Sepsi Sfântu Gheorghe – CFR Cluj, fostul președinte LPF a mers pe două variante clare. “1 solist” în duelul “roș-albaștrilor” și “2 solist” în partida din deplasare a ardelenilor. “Oracolul” a ales să meargă pe locurile 1 și 2 datorită și rivalității celor două formații din campionat și pentru că ambele își doresc să termine anul pe prima poziție. Pe lângă acest lucru, și CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Duelul care închide biletul de la Maxbet este FC Voluntari – FCU Craiova. În ciuda formei sau a pozițiilor din clasament, Dumitru Dragomir a ales să meargă pe un prognostic interesant. “Oracolul” a ales “X2”. Astfel, predicțiile din această etapă oferite de Nea Mitică s-au încheiat.

Ce spune Dragomir despre antrenorul și președintele de la Hermannstadt

În timp ce oferea predicții pentru cele mai tari meciuri din etapa 20, Dumitru Dragomir a vorbit și despre Marius Măldărășanu, dar și despre Dani Coman. La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, omul de afaceri i-a lăudat pe cei doi oficiali ai celor de la Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

“E antrenor foarte bun ăsta de la Sibiu. Au și conducător bun. Coman e tare, e number one (n.r. numărul 1) în România la această oră. Cel mai bun conducător. L-aș lua Rapid și oriunde, i-aș da 10.000 de euro și prime. Niculae nu e băiat prost. Pe Coman nici nu îl simți, uite ce fel de conducător e”, a spus Dumitru Dragomir.

Primește Dragomir Rapidul la hotelul “minunilor”?

În acest sezon de SuperLiga au fost mai multe echipe cazate în hotelul lui Dumitru Dragomir care au câștigat dueluri importante în campionat. Horia Ivanovici a vrut să știe dacă , având în vedere că ține cu FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

“Mi-ar plăcea să câștige Voluntari, eu cu sunt. Primesc și Rapidul la hotel, de ce să nu îi primesc. Dar nu îi aduce că am senzația că are Șucu sau cineva de acolo (n.r. un hotel) pe undeva. Dar când vrea să joace în cupele europene sau altceva am să îi primesc la mine, la Crystal Palace” a mai spus Mitică Dragomir.

MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ e una dintre cele mai vizionate emisiuni din spațiul online. Nea Mitică și Horia Ivanovici vă așteaptă în fiecare luni, de la ora 13:15, doar pe FANATIK.RO. Apoi, podcastul va putea fi urmărit în premieră, miercuri, pe YouTube și Facebook, de la ora 10:30.

Biletul lui Mitică Dragomir:

Petrolul Ploiești – Rapid București: “12” – cotă 1.36

Universitatea Craiova – Poli Iași: “1 solist” – cotă 1.45

FCSB – Hermannstadt: “1 solist” – cotă 1.67

Sepsi Sfântu Gheorghe – CFR Cluj: “2 solist” – cotă 2.17

FC Voluntari – FCU Craiova: “X2” – cotă 1.56

Profețiile lui Mitică Dragomir despre etapa din weekend