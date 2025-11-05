Pariuri sportive

Profețiile lui Mitică Dragomir despre Rapid Viena – U Craiova și Basel – FCSB

Cum crede Dumitru Dragomir că se vor termina meciurile formațiilor românești în cupele europene. Pronosticurile „Oracolului din Bălcești” pentru Basel - FCSB și Rapid Viena - U Craiova, în direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.
Andrei David
05.11.2025 | 20:49
Profetiile lui Mitica Dragomir despre Rapid Viena U Craiova si Basel FCSB
Profețiile lui Mitică Dragomir despre Rapid Viena - U Craiova și Basel - FCSB. Foto: colaj Fanatik
U Craiova și FCSB se pregătesc de o nouă seară europeană joi, 6 noiembrie, iar Dumitru Dragomir știe ce vor face contra lui Rapid Viena și FC Basel. Și-a dezvăluit pronosticurile în direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Profețiile lui Mitică la FC Basel – FCSB, în etapa 4 de Europa League

Pe FCSB o așteaptă o partidă dificilă în Elveția, pe terenul lui FC Basel. Meciul e joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45. Va fi al doilea adversar din Țara Cantoanelor pentru campioana României în acest sezon de Europa League. În runda cu numărul 2, „roș-albaștrii” au pierdut 0-2 cu Young Boys pe Arena Națională.

Ironia sorții este că FC Basel a jucat în weekend chiar pe terenul lui Young Boys. Meciul s-a terminat la egalitate, 0-0. Și asta în ciuda faptului că Basel a evoluat în superioritate numerică toată repriza secundă.

Revenind la partida FC Basel – FCSB, trebuie spus că, la casele de pariuri, gazdele sunt favorite. Elvețienii au o cotă la victorie între 1,50 și 1,60, în timp ce aceea pentru FCSB trece de 5,50. Totuși, Dumitru Dragomir nu exclude o surpriză în Elveția. În direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, fostul șef de la LPF a ales ca pronostic „12”. Pentru cei nefamiliarizați cu termenii, precizăm că „12” înseamnă că meciul nu se va termina la egalitate. Una dintre cele două formații va fi câștigătoare.

Alegere surpriză pentru Rapid Viena – U Craiova, în direct la „Profețiile lui Mitică”

Cea de-a doua reprezentantă a României în cupele europene, U Craiova, joacă tot joi, dar de la 22:00, pe terenul lui Rapid Viena în etapa 3 de Conference League. Oltenii au acumulat un singur punct până acum, deși a întâlnit adversarii considerați cel mai accesibili: Rakow (0-2) și Noah (1-1). Rapid Viena are rezultate și mai slabe, pierzând ambele jocuri de până acum. În prima rundă a cedat 1-4 la Lech Poznan, apoi a pierdut 0-3 acasă cu Fiorentina.

La fel ca în cazul lui FCSB, gazdele sunt favorite. Mai exact, Rapid Viena are cotă 1,60-1,70 să se impună contra Craiovei. Cu toate acestea, Dumitru Dragomir merge pe mâna oltenilor. Pronosticul său în direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ a fost „2”, adică victorie pentru U Craiova la Rapid Viena. Poate fi o adevărată lovitură dacă a intuit corect, ținând cont că Universitatea Craiova are cotă mai mare de 5.

Profețiile lui Mitică Dragomir despre Rapid Viena - U Craiova și Basel - FCSB

