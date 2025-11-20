Pariuri sportive

Profețiile lui Mitică Dragomir pentru etapa din week-end. Pronosticuri identice la CFR – Rapid și Botoșani – Dinamo!

Mitică Dragomir a analizat meciurile din etapa a 17-a din SuperLiga și a spus ce se va întâmpla. Vezi pe FANATIK ce predicții a avut „Oracolul” pentru cele mai tari întâlniri ale săptămânii
20.11.2025 | 20:25
Care sunt pronosticurile lui Mitică Dragomir pentru cele mai tari meciuri din etapa a 17-a din SuperLiga României. Foto: Colaj FANATIK
Fotbalul românesc revine cu noi partide tari după meciurile echipei naționale. Dumitru Dragomir a analizat cele mai tari meciuri și a spus ce se va întâmpla la FC Argeș – U Craiova, FCSB – Petrolul, CFR Cluj – Rapid și Botoșani – Dinamo.

SuperLiga României revine cu meciuri extrem de interesante

După o pauză în care fotbalul de club a lipsit tuturor iubitorilor de fotbal, SuperLiga României revine în forță cu o serie de meciuri ce promit spectacol. Universitatea Craiova merge la FC Argeș, FCSB primește vizita Petrolului, Rapid merge în „Gruia”, iar FC Botoșani este gazdă în meciul cu Dinamo.

Partidele sunt foarte importante din mai multe puncte de vedere. FCSB are nevoie disperată de puncte pentru a se apropia de locurile de play-off, iar CFR Cluj este într-o situație și mai dificilă, mai ales că întâlnește liderul campionatului. În cazul unei victorii a lui FC Argeș, piteștenii ar depăși-o pe Universitatea în campionat și ar lăsa-o abia pe locul al cincilea, deși în urmă cu câteva săptămâni era favorită certă la câștigarea campionatului. Nu în ultimul rând, FC Botoșani – Dinamo este un meci de podium în acest moment, fiind două dintre cele mai în formă echipe ale momentului.

Cum arată biletul lui Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir, cunoscut drept „Oracolul din Bălcești”, a făcut noi predicții în privința celor mai tari meciuri din această săptămână. Iată cum arată biletul fostului șef al LPF și ce pronosticuri a pregătit pentru cele patru meciuri spectaculoase din etapa a 17-a a SuperLigii:

  • FC Argeș – Universitatea Craiova: 2
  • FCSB – Petrolul: 1
  • CFR Cluj – Rapid: 2
  • Botoșani – Dinamo: 2

Când se joacă cele mai tari meciuri ale etapei cu numărul 17

Cele patru meciuri tari din campionatul românesc vor avea loc în zile consecutive. FC Argeș – Universitatea Craiova se va juca vineri, de la ora 20:30. Sâmbătă ne așteaptă meciul FCSB – Petrolul Ploiești, de la aceeași oră, însă de la 15:00 se va juca un alt meci interesant: UTA – U Cluj.

Sfârșitul weekend-ului aduce derby-ul dintre CFR Cluj și Rapid, tot de la ora 20:30, iar începutul săptămânii vine cu meciul ce încheie această etapă, FC Botoșani – Dinamo, la aceeași oră cu celelalte trei partide din bilet, adică 20:30.

Pronosticurile lui Mitică Dragomir pentru meciurile tari din etapa a 17-a din SuperLiga României

