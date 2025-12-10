Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile echipelor românești din cupele europene. Surpriza vine de la FCSB

ADVERTISEMENT

FCSB și Universitatea Craiova sunt singurele echipe românești care mai sunt angrenate în cupele europene în sezonul 2025-2026. Roș-albaștrii intră în meciul cu Feyenoord după patru eșecuri la rând în Europa League, în timp ce oltenii abordează partida cu Sparta Praga plini de încredere după ce, în runda anterioară, au învins pe Mainz. În privința disputelor de joi, 12 decembrie, Dumitru Dragomir este optimist și pariază, fără emoții, pe români.

Ce pariază Dumitru Dragomir la partidele echipelor românești în cupele europene

Prezent în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii , “Oracolul din Bălcești” a spus că are maximă încredere în Universitatea Craiova și FCSB. Nici Feyenoord, nici Sparta Praga, nu-l sperie pe fostul președinte al FRF, care mizează, cu încredere, pe cele două echipe românești.

“(n.r. ce ai paria pentru joi? FCSB – Feyenoord, la București) 1. Ăia sunt în picaj. Feyenoord e în picaj, vezi de treabă. 1, 1. (n.r. Universitatea Craiova – Sparta Praga, în Bănie) 1. (n.r. deci e meci tare de tot) Da”, a spus Dumitru Dragomir în cadrul emisiunii “Profețiile lui Mitică”.

Ce rezultate au obținut FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene

În Europa League, FCSB este pe locul 31. După victoria din primul meci cu Go Ahead Eagles (1-0), pentru campioana României au urmat patru înfrângeri la rând, cu Young Boys (0-2), Bologna (1-2), Basel (1-3) și Steaua Roșie Belgrad (0-1).

De partea cealaltă, în Conference League, Universitatea Craiova este pe locul 15 și are . După eșecul cu Rakov (0-2), alb-albaștrii au strâns rândurile și au înregistrat o remiză (1-1 cu Noah) și două victorii (1-0 cu Rapid Viena și 1-0 cu Mainz). În afară de Sparta Praga, oltenii mai au de înfruntat pe AEK Atena.

Ce a spus Gigi Becali despre partida cu Feyenoord

Întrebat dacă FCSB mai este interesată de Europa League, în condițiile în care se chinuie în SuperLiga și este în afara play-off-ului, Gigi Becali a oferit un răspuns ferm.

“Cum să nu mă intereseze banul? 500.000 de euro nu mă interesează? Banii pentru puncte, dar și pentru calificare. Ce, e terminată calificarea? Tot ceea ce zic, când zic e numai mesaj pentru echipă. Zic așa, dar îi încurajez la final”, a spus Gigi Becali.

În afară de Feyenoord, FCSB mare are de înfruntat pe Dinamo Zagreb (22 ianuarie) și Fenerbahce (29 ianuarie).