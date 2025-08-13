Pariuri sportive

Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile europene de joi. Cine se califică dintre FCSB, Craiova și CFR Cluj

Cum arată profețiile lui Don Mitică pentru meciurile echipelor românești din cupele europene. Cine se califică mai departe în Europa League și Conference League.
13.08.2025 | 18:38
Profetiile lui Mitica Dragomir pentru meciurile europene de joi Cine se califica dintre FCSB Craiova si CFR Cluj
Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile europene de joi. FOTO: colaj Fanatik

Cele trei echipe românești implicate în cupele europene se vor lupta în această săptămână pentru calificarea în play-off. Mitică Dragomir a analizat partidele la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică” și s-a pronunțat cu privire la echipele care vor avansa.

Dumitru Dragomir prevede o calificare clară a celor de la FCSB în play-off-ul Europa League

FCSB a revenit spectaculos în meciul tur cu Drita. Condusă cu 0-2, campioana României a întors rezultatul în ultima jumătate de oră și a învins cu 3-2. Așadar, gruparea „roș-albastră” pornește cu prima șansă înainte de returul din Kosovo, care se va disputa joi, de la ora 21:00.

Mitică Dragomir e de părere că gruparea patronată de Gigi Becali se va impune și în deplasare, iar astfel va avansa în play-off, unde ar urma să întâlnească gruparea scoțiană Aberdeen. „0-2. (n.r. victorie și se califică FCSB-ul mai departe) Da”, a declarat fostul președinte al LPF.

Mitică Dragomir, pronostic surprinzător la Spartak Trnava – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a obținut un succes clar, 3-0, în meciul tur cu Spartak Trnava, disputat pe „Ion Oblemenco”, după reușitele semnate de Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi și Carlos Mora. Așadar, formația lui Mirel Rădoi este deja cu un pas în play-off-ul Conference League.

Dumitru Dragomir crede că gruparea din Bănie va obține calificarea, însă pronosticul său este o victorie a formației din Slovacia în returul care se va disputa joi, de la ora 21:30. „1-0 sau 2-0. Bate Trnava, dar se califică Craiova”, a afirmat Mitică Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

Produce CFR Cluj surpriza în Portugalia?

Fără îndoială, cea mai dificilă misiune o are CFR Cluj. „Feroviarii” au cedat cu 1-2 în prima manșă a „dublei” cu SC Braga, disputată în Gruia, așadar aceștia au nevoie de un succes în Portugalia pentru a obține calificarea în play-off-ul Europa League.

Mitică Dragomir e de părere că disputa din retur va fi echilibrată, însă cei care vor avansa vor fi lusitanii. „0-0. Se califică Braga”, a transmis fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Manșa secundă a „dublei” dintre Braga și CFR Cluj va avea loc joi seară, de la ora 21:30.

Bilet Europa Don Mitica

