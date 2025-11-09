Profețiile lui Mitică, luni, 10 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului

ADVERTISEMENT

Podcastul „Profețiile lui Mitică” revine înainte de terminarea etapei a 16-a din SuperLiga, prima din returul campionatului. Fostul șef LPF va pune lupa pe meciurile etapei și va vorbi și despre noul lider al campionatului: Rapid București.

Profețiile lui Mitică, luni, 10 noiembrie. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir promit spectacol de la ora 13:30

Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, așa cum v-am obișnuit. Fostul șef de la LPF va comenta urcarea pe prima poziție a Rapidului, după ce giuleștenii au câștigat, din nou, scor 2-0 cu FC Argeș, în timp ce FC Botoșani a pierdut în fața Farului Constanța. De asemenea, el va analiza cele mai tari subiecte pe baza ultimei etape, cum ar fi declarațiile de după meciul Dinamo – Csikszereda 4-0.

De asemenea, se va vorbi și despre meciurile făcute de FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene. Oltenii au obținut prima victorie pe tabloul principal în Austria, împotriva lui Rapid Viena, în timp ce după ce a rămas în „10” încă din minutul 13.

Nu în ultimul rând, în cadrul emisiunii o să fie abordate și discuții despre iar Mitică Dragomir își va spune opinia sinceră despre deciziile luate de „Il Luce”.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 10 noiembrie, de la ora 13:30. De asemenea, emisiunea va fi și pe YouTube-ul FANATIK, înregistrată, numai bună de ascultat pentru momentele în care stai în traficul din București.