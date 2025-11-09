Sport

Profețiile lui Mitică, luni, 10 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului

La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, luni, 10 noiembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea
Ciprian Păvăleanu
09.11.2025 | 17:12
Profetiile lui Mitica luni 10 noiembrie ora 1330 Horia Ivanovici si Dumitru Dragomir discutii aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului
EXCLUSIV FANATIK
Profețiile lui Mitică, luni, 10 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse după derby-urile din SuperLiga. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Podcastul „Profețiile lui Mitică” revine înainte de terminarea etapei a 16-a din SuperLiga, prima din returul campionatului. Fostul șef LPF va pune lupa pe meciurile etapei și va vorbi și despre noul lider al campionatului: Rapid București.

Profețiile lui Mitică, luni, 10 noiembrie. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir promit spectacol de la ora 13:30

Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, așa cum v-am obișnuit. Fostul șef de la LPF va comenta urcarea pe prima poziție a Rapidului, după ce giuleștenii au câștigat, din nou, scor 2-0 cu FC Argeș, în timp ce FC Botoșani a pierdut în fața Farului Constanța. De asemenea, el va analiza cele mai tari subiecte pe baza ultimei etape, cum ar fi declarațiile de după meciul Dinamo – Csikszereda 4-0.

ADVERTISEMENT

De asemenea, se va vorbi și despre meciurile făcute de FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene. Oltenii au obținut prima victorie pe tabloul principal în Austria, împotriva lui Rapid Viena, în timp ce campioana României a suferit o nouă înfrângere, contra lui Basel, după ce a rămas în „10” încă din minutul 13.

Nu în ultimul rând, în cadrul emisiunii o să fie abordate și discuții despre lotul anunțat de Mircea Lucescu pentru meciul crucial cu Bosnia & Herțegovina, iar Mitică Dragomir își va spune opinia sinceră despre deciziile luate de „Il Luce”.

ADVERTISEMENT
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24.ro
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

ADVERTISEMENT
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini...
Digisport.ro
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 10 noiembrie, de la ora 13:30. De asemenea, emisiunea va fi și pe YouTube-ul FANATIK, înregistrată, numai bună de ascultat pentru momentele în care stai în traficul din București.

Gloria Bistriţa – Borussia Dortmund 3-4! Echipa lui Carlos Viver vrea să îşi...
Fanatik
Gloria Bistriţa – Borussia Dortmund 3-4! Echipa lui Carlos Viver vrea să îşi continue parcursul fabulos
Rezultate SuperLiga, etapa 16. Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1. Victorie chinuită pentru...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 16. Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1. Victorie chinuită pentru echipa lui Daniel Pancu. Echipele de start la Universitatea Craiova – UTA Arad
Maurizio Sarri, avertisment pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Lazio: „Mergem acolo...
Fanatik
Maurizio Sarri, avertisment pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Lazio: „Mergem acolo să obținem un rezultat”. Cuvinte mari pentru antrenorul român
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gestul lui Novak Djokovic l-a impresionat pe Ilie Năstase: 'Nu e ușor' 
iamsport.ro
Gestul lui Novak Djokovic l-a impresionat pe Ilie Năstase: 'Nu e ușor' 
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!