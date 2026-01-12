ADVERTISEMENT

Vacanța de iarnă s-a încheiat, iar Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, vă așteaptă luni, 12 ianuarie 2026, la un nou episod din „Profețiile lui Mitică”. Oracolul din Bălcești are, ca de obicei, nenumărate povești de spus și va fi din nou față în față cu directorul FANATIK, Horia Ivanovici.

Profețiile lui Mitică, luni, 12 ianuarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, prima ediție pe anul 2026

„Profețiile lui Mitică”, cel mai urmărit podcast din România, revine cu o ediție de colecție luni, 12 ianuarie, în direct, pe site-ul exclusivităților FANATIK.ro. Emisiunea va începe la ora 17:30 și, timp de o oră, veți avea parte de episoade incredibile, cu Oracolul din Bălcești în prim-plan.

Mitică Dragomir va comenta tot ce s-a întâmplat în ultimele zile la echipele din Superliga României. , iar profețiile fostului șef al LPF nu vor lipsi nici de această dată.

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor vorbi despre marile i vor comenta ce s-a întâmplat în timpul perioadei de pregătire. Echipele din campionatul României au adus întăriri importante, iar partea a doua a sezonului se anunță una de senzație.

Cum puteți urmări show-ul ”Profețiile lui Mitică”

FANATIK.RO aduce în direct și în exclusivitate podcastul „Profețiile lui Mitică”. Emisiunea va avea premiera și pe canalul de YouTube FANATIK miercuri, 14 ianuarie, de la ora 10:30, iar cei care dau LIKE și SUBSCRIBE vor primi notificări chiar înainte de start. Premiera poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Show-ul beneficiază de sprijinul DON.ro, unul dintre liderii industriei jocurilor de noroc din România. Gigantul din domeniu susține realizarea acestei producții premium, dedicate atât actualității generale din România, cât și marilor evenimente din sport.