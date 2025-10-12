Sport

Profețiile lui Mitică, luni, 13 octombrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de colecție după România – Austria

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza ultimele meciuri ale naționalei României, în special decisivul cu Austria, dar și restul evenimentelor importante din țară, luni, 13 octombrie, la „Profețiile lui Mitică”
Cristian Măciucă
12.10.2025 | 18:00
EXCLUSIV FANATIK
Profețiile lui Mitică, luni, 13 octombrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de colecție după România - Austria. FOTO: Fanatik

„Profețiile lui Mitică”, emisiunea care e pe buzele tuturor românilor și care a cucerit premiul „Podcastul anului 2024”, se întoarce cu o ediție incendiară, luni, 13 octombrie, de la ora 13:30. Dumitru Dragomir, „Oracolul de la Bălcești” va face din nou show alături de Horia Ivanovici.

Profețiile lui Mitică, luni, 13 octombrie, de la ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir fac spectacol după România – Austria

Fostul șef LPF și directorul FANATIK vor da startul unui nou show de excepție care va dura aproximativ o oră. Ei se vor angrena în discuții captivante despre fotbalul românesc și nu numai. Horia Ivanovici îl va provoca, în stilul său caracteristic, pe Mitică Dragomir, care va răspunde la orice întrebare.

Mitică Dragomir și Horia Ivanovici vor pune lupa pe ultimele două meciuri ale naționalei României, în special pe decisivul cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. „Tricolorii” își joacă pe Arena Națională ultima șansă reală la locul 2 din Grupa H.

În mod cert, „Oracolul de la Bălcești” și Horia Ivanovici vor vorbi și despre următoarea etapă din campionat, runda cu numărul 13. Cap de afiș în weekend va fi derby-ul bucureștean dintre Dinamo și Rapid. 

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 13 octombrie, de la ora 13:30. Dacă ratezi transmisiunea, nu-i problemă. Miercuri, de la 10:30, premiera episodului ajunge și pe canalul de YouTube FANATIK.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
