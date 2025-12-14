Sport

Profețiile lui Mitică, luni, 15 decembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului

La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, luni, 15 decembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea.
FANATIK
14.12.2025 | 17:30
Profetiile lui Mitica luni 15 decembrie ora 1330 Horia Ivanovici si Dumitru Dragomir discutii aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului
SPECIAL FANATIK
Profețiile lui Mitică, luni, 15 decembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului. FOTO: colaj Fanatik
Podcastul „Profețiile lui Mitică” revine înainte de terminarea etapei cu numărul 20 din SuperLiga. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal va pune lupa pe meciurile etapei, dar va analiza și cele întâmplate în cupele europene.

Profețiile lui Mitică, luni, 15 decembrie. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir promit spectacol de la ora 13:30

Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, ca de obicei. Fostul președinte al LPF va comenta cele întâmplate în etapa 20 din Superliga, inclusiv surpriza înregistrată în Giulești, unde liderul Rapid a cedat cu 0-2 contra Oțelului.

De asemenea, Mitică Dragomir va analiza și partidele disputate de echipele românești în cupele europene. FCSB a obținut o victorie fabuloasă contra lui Feyenoord, 4-3, după ce a fost condusă cu 3-1, și păstrează șanse la o calificare în primăvara europeană, iar Universitatea Craiova a cedat dramatic, 1-2, în partida cu Sparta Praga, golul decisiv al cehilor fiind înscris în minutul 89.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 10 noiembrie, de la ora 13:30. În cazul în care ratați transmisiunea, înregistrarea ediției va fi disponibilă și pe canalul de YouTube FANATIK, numai bună de ascultat.

