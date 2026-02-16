ADVERTISEMENT

„Profețiile lui Mitică”, emisiunea care a cucerit iubitorii fotbalului din România, revine cu o nouă ediție de colecție luni, 16 februarie, în direct pe FANATIK.RO, de la ora 17:30. Cristi Coste și Dumitru Dragomir vor intra într-un dialog incendiar.

Profețiile lui Mitică, luni, 16 februarie, ora 17:30. Cristi Coste și Dumitru Dragomir, ediție specială după Universitatea Craiova – FCSB

Subiectul principal al emisiunii „Profețiile lui Mitică” va fi, evident, meciul care s-a jucat duminică seara între Universitatea Craiova și FCSB. Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, va comenta tot ce s-a întâmplat în Bănie și va veni cu concluzii pertinente după un duel de cinci stele.

ADVERTISEMENT

Oracolul din Bălcești va veni, ca de fiecare dată, cu cele mai tari profeții. Avem parte de un sezon de vis în Superliga și e greu de spus cine se va califica în play-off, cine va retrograda și cine se va bate pentru marele trofeu. Mitică Dragomir va face o analiză detaliată și va spune lucrurilor pe nume.

Nu vor lipsi nici discuțiile legate de Interul lui Cristi Chivu. în fața rivalilor de la Juventus. Mitică Dragomir va vorbi despre impactul antrenorului român la gruparea de pe San Siro.

ADVERTISEMENT

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

transmite live și în exclusivitate o nouă ediție a podcastului „Profețiile lui Mitică”, luni, 16 februarie 2026, începând cu ora 17:30. Dialogul-eveniment va fi disponibil ulterior și în premieră pe canalul de YouTube FANATIK, miercuri, 17 februarie, de la ora 10:30. Cei care apasă LIKE și SUBSCRIBE vor fi notificați înainte de startul emisiunii, pentru a nu rata niciun moment.

ADVERTISEMENT

Premiera va putea fi urmărită și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici miercuri, de la ora 10:30. Acolo, comunitatea FANATIK este deja obișnuită cu dezbateri aprinse și opinii fără menajamente.