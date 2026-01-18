Sport

Profețiile lui Mitică, luni, 19 ianuarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, show de show la început de 2026

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor aborda cele mai tari subiecte ale momentului din fotbal, dar nu numai. Totul la ”Profețiile lui Mitică” de luni, 19 ianuarie, ora 17:30.
18.01.2026 | 18:00
Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, vă așteaptă luni, 19 ianuarie 2026, la un nou episod din „Profețiile lui Mitică”. Oracolul din Bălcești, invitatul permanent al directorului FANATIK, Horia Ivanovici, are, ca de obicei, cele mai tari povești de spus, dar și predicții de top.

„Profețiile lui Mitică”, cel mai urmărit podcast din România, revine cu o ediție de colecție luni, 19 ianuarie, în direct, pe site-ul exclusivităților Fanatik.ro. Emisiunea va începe la ora 17:30 și, timp de o oră, veți avea parte de cele mai tari subiecte, cu Oracolul din Bălcești în prim-plan.

După ediția spectaculoasă de săptămâna trecută, prima pe acest an, Mitică Dragomir va comenta tot ce s-a întâmplat în ultimele zile la echipele din Superliga României, mai ales de la reluarea campionatului. Vor fi analizate transferurile realizate în perioada de mercato, iar profețiile fostului șef al LPF nu vor lipsi nici de această dată.

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor vorbi despre marile favorite la titlu în acest sezon de Superliga și vor comenta pe seama etapei aflate în plină desfășurare.

Cum puteți urmări show-ul ”Profețiile lui Mitică”

Fanatik.ro aduce în direct și în exclusivitate podcastul „Profețiile lui Mitică”. Emisiunea va avea premiera și pe canalul de YouTube FANATIK miercuri, 14 ianuarie, de la ora 10:30, iar cei care dau LIKE și SUBSCRIBE vor primi notificări chiar înainte de start. Premiera poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Show-ul beneficiază de sprijinul DON.ro, unul dintre liderii industriei jocurilor de noroc din România. Gigantul din domeniu susține realizarea acestei producții premium, dedicate atât actualității generale din România, cât și marilor evenimente din sport.

