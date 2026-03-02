Sport

Profețiile lui Mitică, luni, 2 martie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre ultimele evenimente din lume

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, o nouă ediție de „Profețiile lui Mitică”, după Dinamo - Argeș și UTA - FCSB. „Oracolul de la Bălcești” va comenta și ultimele evenimentul ale Războiului din Orientul Mijlociu
Cristian Măciucă
02.03.2026 | 09:30
EXCLUSIV FANATIK
„Profețiile lui Mitică”, show-ul care a cucerit internetul, revine cu o nouă ediție de colecție luni, 2 martie, în direct pe FANATIK.RO, de la ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor intra într-un dialog antrenant.

Principalul subiect al emisiunii „Profețiile lui Mitică” va fi, bineînțeles, finalul din sezonul regulat. Bătălia pentru ultimul loc de play-off va fi dezbătut de Horia Ivanovici și de Dumitru Dragomir. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, va comenta tot ce s-a întâmplat în meciurile de până acum din etapa cu numărul 29 și va analiza partidele ce vor trage cortina peste această rundă.

Mitică Dragomir va veni, din nou, și cu cele mai tari profeții. Fostul președinte LPF me va spune care este principala favorită la titlu și cine se va bate pentru evitarea retrogradării. „Oracolul de la Bălcești”  va face o analiză detaliată și va spune lucrurilor pe nume înainte de Unirea Slobozia – Rapid. Nu vor lipsi însă nici discuțiile de ordin politic, cum ar fi conflictul care a dinamitat lumea, la propriu, mai exact despre Războiul din Orientul Mijlociu.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

FANATIK.RO transmite live și în exclusivitate o nouă ediție a podcastului „Profețiile lui Mitică”, luni, 2 martie 2026, începând cu ora 17:30. Dialogul-eveniment va fi disponibil ulterior și în premieră pe canalul de YouTube FANATIK, miercuri, 4 martie, de la ora 10:30. Cei care apasă LIKE și SUBSCRIBE vor fi notificați înainte de startul emisiunii, pentru a nu rata niciun moment.

Premiera va putea fi urmărită și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici miercuri, de la ora 10:30. Acolo, comunitatea FANATIK este deja obișnuită cu dezbateri aprinse și opinii fără menajamente.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
