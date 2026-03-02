Profețiile lui Mitică, luni, 2 martie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre ultimele evenimente din lume

ADVERTISEMENT

„Profețiile lui Mitică”, show-ul care a cucerit internetul, revine cu o nouă ediție de colecție luni, 2 martie, în direct pe , de la ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor intra într-un dialog antrenant.

Principalul subiect al emisiunii „Profețiile lui Mitică” va fi, bineînțeles, finalul din sezonul regulat. Bătălia pentru ultimul loc de play-off va fi dezbătut de Horia Ivanovici și de Dumitru Dragomir. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, va comenta tot ce s-a întâmplat în meciurile de până acum din etapa cu numărul 29 și va analiza partidele ce vor trage cortina peste această rundă.

Mitică Dragomir va veni, din nou, și cu cele mai tari profeții. Fostul președinte LPF me va spune care este principala favorită la titlu și cine se va bate pentru evitarea retrogradării. „Oracolul de la Bălcești” va face o analiză detaliată și va spune lucrurilor pe nume înainte de Unirea Slobozia – Rapid. Nu vor lipsi însă nici discuțiile de ordin politic, cum ar fi conflictul care

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

FANATIK.RO transmite live și în exclusivitate o nouă ediție a podcastului „Profețiile lui Mitică”, luni, 2 martie 2026, începând cu ora 17:30. Dialogul-eveniment va fi disponibil ulterior și în premieră pe canalul de , miercuri, 4 martie, de la ora 10:30. Cei care apasă LIKE și SUBSCRIBE vor fi notificați înainte de startul emisiunii, pentru a nu rata niciun moment.

Premiera va putea fi urmărită și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici miercuri, de la ora 10:30. Acolo, comunitatea FANATIK este deja obișnuită cu dezbateri aprinse și opinii fără menajamente.