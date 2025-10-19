Profețiile lui Mitică, luni, 20 octombrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse după derby-ul Dinamo – Rapid

ADVERTISEMENT

care a cucerit premiul pentru „Podcastul anului 2024”, revine cu o nouă ediție incendiară, unde nimic nu va scăpa

Profețiile lui Mitică, luni, 20 octombrie. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir promit spectacol de la ora 13:30

Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, așa cum v-am obișnuit. Fostul șef de la LPF va comenta situația de la FCSB, după ce campioana României a pierdut, din nou, 1-2, cu Metaloglobus, iar Gigi Becali este sfătuit să-l dea afară pe Elias Charalambous, cel care a adus ultimele două titluri ale echipei.

ADVERTISEMENT

De asemenea, se va vorbi și despre scandalul iscat de Mircea Lucescu. Acesta l-a sunat pe patronul FCSB înainte de partida jucată de roș-albaștrii, cu Universitatea Craiova, și i-a transmis acestuia că îi dorește succes. Toată situația, devenită publică, i-a înfuriat de-a dreptul pe olteni, care l-au atacat din toate părțile pe selecționer și l-au acuzat că prin acest comportament defavorizează echipele mai mici din campionat.

Nu în ultimul rând, în cadrul emisiunii o să fie abordat și derby-ul dintre Dinamo și Rapid. Cele mai importante și tensionate faze sunt sub lupa lui Horia Ivanovici și a lui Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

ADVERTISEMENT

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 20 octombrie, de la ora 13:30. De asemenea, emisiunea va fi și pe youtube-ul FANATIK, înregistrată, numai bună de ascultat pentru momentele în care stai în traficul din București.