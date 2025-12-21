Sport

Profețiile lui Mitică, luni, 22 decembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului

La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, luni, 22 decembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea
FANATIK
21.12.2025 | 17:48
Profetiile lui Mitica luni 22 decembrie ora 1330 Horia Ivanovici si Dumitru Dragomir discutii aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului
SPECIAL FANATIK
Profețiile lui Mitică, ediție de excepție luni, 22 decembrie, de la ora 13:30. Sursă foto: colaj Fanatik
Podcastul „Profețiile lui Mitică” revine înainte de terminarea etapei cu numărul 21 din SuperLiga, ultima înainte de pauza de iarnă. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal va pune lupa pe meciurile etapei, dar va analiza și cele întâmplate în cupele europene.

Profețiile lui Mitică, luni, 22 decembrie. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir promit spectacol de la ora 13:30

Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, ca de obicei. Fostul președinte al LPF va comenta cele întâmplate în etapa 21 din Superliga, de la victoria fără drept de apel a lui UTA contra lui Dinamo, până la derby-ul dintre FCSB și Rapid.

De asemenea, Mitică Dragomir va analiza și eliminarea Craiovei din Conference League. Deși în minutul 90+7 oltenii erau cu un pas în play-off-ul competiției, două goluri marcate de greci pe final, cumulate cu alte rezultate în defavoarea Craiovei, au poziționat-o pe formația lui Filipe Coelho pe locul 25, primul sub linia calificării.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 22 decembrie, de la ora 13:30. În cazul în care ratați transmisiunea, înregistrarea ediției va fi disponibilă și pe canalul de YouTube FANATIK, numai bună de ascultat.

