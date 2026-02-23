Profețiile lui Mitică, luni, 23 februarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre ultimele evenimente din România

Sport

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, o nouă ediție de „Profețiile lui Mitică”, după FC Argeș - Farul și Unirea Slobozia - Universitatea Craiova. Prinde campioana play-off-ul? Analiza „Oraculului din Bălcești”
Ciprian Păvăleanu
23.02.2026 | 09:15
„Profețiile lui Mitică”, emisiunea care a cucerit iubitorii fotbalului din România, revine cu o nouă ediție de colecție luni, 23 februarie, în direct pe FANATIK.RO, de la ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor intra într-un dialog incendiar.

Subiectul principal al emisiunii „Profețiile lui Mitică” va fi, evident, finalul sezonului regulat. Mai mult echipe duc lupte încinse pentru play-off, iar campioana este foarte aproape să rămână în play-out după victoria lui FC Argeș. Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, va comenta tot ce s-a întâmplat în meciurile de duminică și va analiza meciurile ce închid etapa cu numărul 28.

Oracolul din Bălcești va veni, ca de fiecare dată, cu cele mai tari profeții. Avem parte de un sezon de vis în Superliga și e greu de spus cine se va califica în play-off, cine va retrograda și cine se va bate pentru marele trofeu. Mitică Dragomir va face o analiză detaliată și va spune lucrurilor pe nume înainte de FCSB – Metaloglobus.

Nu vor lipsi nici discuțiile legate de Interul lui Cristi Chivu. Echipa din Milano a obținut un nou succes în campionat, însă are o misiune dificilă în Champions League, acolo unde trebuie să o întoarcă pe Bodo/Glimt după înfrângerea suferită cu 1-3 din Norvegia. 

De asemenea, Mitică Dragomir își va muta lupa și pe deszăpezirea din București, după ce Capitala a fost în plin cod galben, și va da un verdict despre primarul care s-a descurcat cel mai bine în lupta cu zăpada.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

FANATIK.RO transmite live și în exclusivitate o nouă ediție a podcastului „Profețiile lui Mitică”, luni, 23 februarie 2026, începând cu ora 17:30. Dialogul-eveniment va fi disponibil ulterior și în premieră pe canalul de YouTube FANATIK, miercuri, 25 februarie, de la ora 10:30. Cei care apasă LIKE și SUBSCRIBE vor fi notificați înainte de startul emisiunii, pentru a nu rata niciun moment.

Premiera va putea fi urmărită și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici miercuri, de la ora 10:30. Acolo, comunitatea FANATIK este deja obișnuită cu dezbateri aprinse și opinii fără menajamente.

