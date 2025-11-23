Sport

La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, luni, 24 noiembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea
FANATIK
23.11.2025 | 18:31
Profețiile lui Mitică, luni, 24 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului.
Podcastul „Profețiile lui Mitică” revine înainte de terminarea etapei a 17-a din SuperLiga și după derby-ul CFR Cluj – Rapid. Fostul șef LPF va pune lupa pe meciurile etapei și va vorbi și despre probleme care par interminabile la FCSB.

Profețiile lui Mitică, luni, 24 noiembrie. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir promit spectacol de la ora 13:30

Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, așa cum v-am obișnuit. Fostul șef de la LPF va comenta un nou pas greșit al FCSB-ului, după ce campioana s-a împiedicat și acasă, scor 1-1, cu Petrolul Ploiești. De asemenea, el va analiza cele mai tari subiecte pe baza ultimei etape, cum ar fi declarațiile de după meciul CFR Cluj – Rapid.

De asemenea, se va vorbi și despre meciurile pe care FCSB și Universitatea Craiova urmează să le aibă în cupele europene. Joi, 27 noiembrie, oltenii vor juca acasă împotriva lui Mainz, în timp ce FCSB se va deplasa la Belgrad pentru confruntarea cu Steaua Roșie.

Nu în ultimul rând, în cadrul emisiunii o să fie abordate și discuții tragerea la sorți a barajului de calificare la CM 2026. În luna martie, România va da piept cu Turcia, iar, dacă va trece de otomani, va înfrunta câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 24 noiembrie, de la ora 13:30. De asemenea, emisiunea va fi și pe YouTube-ul FANATIK, difuzată în premieră, miercuri, 26 noiembrie, de la ora 10:30, numai bună de ascultat pentru momentele în care stai în traficul din București, dar și în orașele din toată țara.

