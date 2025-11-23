Profețiile lui Mitică, luni, 24 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului

ADVERTISEMENT

Podcastul „Profețiile lui Mitică” revine înainte de terminarea etapei a 17-a din SuperLiga și după derby-ul CFR Cluj – Rapid. Fostul șef LPF va pune lupa pe meciurile etapei și va vorbi și despre probleme care par interminabile la FCSB.

Profețiile lui Mitică, luni, 24 noiembrie. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir promit spectacol de la ora 13:30

Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, așa cum v-am obișnuit. Fostul șef de la LPF va comenta un nou pas greșit al De asemenea, el va analiza cele mai tari subiecte pe baza ultimei etape, cum ar fi declarațiile de după meciul CFR Cluj – Rapid.

ADVERTISEMENT

De asemenea, se va vorbi și despre meciurile pe care FCSB și Universitatea Craiova urmează să le aibă în cupele europene. Joi, 27 noiembrie, oltenii vor juca acasă împotriva lui Mainz, în timp ce FCSB se va deplasa la Belgrad pentru confruntarea cu Steaua Roșie.

Nu în ultimul rând, în cadrul emisiunii o să fie abordate și discuții tragerea la sorți a barajului de calificare la CM 2026. iar, dacă va trece de otomani, va înfrunta câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

ADVERTISEMENT

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi , apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

ADVERTISEMENT

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 24 noiembrie, de la ora 13:30. De asemenea, emisiunea va fi și pe YouTube-ul FANATIK, difuzată în premieră, miercuri, 26 noiembrie, de la ora 10:30, numai bună de ascultat pentru momentele în care stai în traficul din București, dar și în orașele din toată țara.