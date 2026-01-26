Profețiile lui Mitică, luni, 26 ianuarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir fac spectacol la început de săptămână

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, „Oracolul de la Bălcești”, se întoarce luni, 26 ianuarie 2026, cu un nou episod din „Profețiile lui Mitică”. Fostul președinte LPF, invitatul permanent al directorului FANATIK, Horia Ivanovici, are, ca de obicei, cele mai tari povești de spus, dar și predicții de top.

Profețiile lui Mitică, luni, 26 ianuarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, la a 3-a ediție din 2026

„Profețiile lui Mitică”, cel mai urmărit podcast din România, se întoarce cu o super ediție de colecție luni, 26 ianuarie, în direct, pe site-ul FANATIK.RO. A treia emisiune din acest an va lua startul la ora 17:30 și, timp de o oră, veți avea parte de cele mai tari subiecte și dezbateri, cu „Oracolul din Bălcești” în prim-plan.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal va analiza tot ce s-a întâmplat în weekend la meciurile din SuperLiga, mai ales după Vor fi analizate cele mai tari evenimente ale momentului, cum ar fi Bineînțeles, profețiile „Oracolului de la Bălcești” nu vor lipsi nici de data aceasta.

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor vorbi despre marile favorite la titlu în acest sezon și vor comenta pe seama etapei cu numărul 23, care se încheie la Arad, luni, 26 ianuarie, ora 20:00, cu meciul dintre UTA și Rapid.

ADVERTISEMENT

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

aduce în direct și în exclusivitate podcastul „Profețiile lui Mitică”. Emisiunea va avea premiera și pe canalul de miercuri, 28 ianuarie, de la ora 10:30, iar cei care dau LIKE și SUBSCRIBE vor primi notificări chiar înainte de start. Premiera poate fi urmărită și pe