Profețiile lui Mitică, luni, 26 ianuarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir fac spectacol la început de săptămână

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor dezbate cele mai tari subiecte ale momentului din fotbal, dar și din alte domenii. Doar la „Profețiile lui Mitică” de luni, 26 ianuarie, ora 17:30.
Cristian Măciucă
26.01.2026 | 09:32
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir, „Oracolul de la Bălcești”, se întoarce luni, 26 ianuarie 2026, cu un nou episod din „Profețiile lui Mitică”. Fostul președinte LPF, invitatul permanent al directorului FANATIK, Horia Ivanovici, are, ca de obicei, cele mai tari povești de spus, dar și predicții de top.

Profețiile lui Mitică, luni, 26 ianuarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, la a 3-a ediție din 2026

„Profețiile lui Mitică”, cel mai urmărit podcast din România, se întoarce cu o super ediție de colecție luni, 26 ianuarie, în direct, pe site-ul FANATIK.RO. A treia emisiune din acest an va lua startul la ora 17:30 și, timp de o oră, veți avea parte de cele mai tari subiecte și dezbateri, cu „Oracolul din Bălcești” în prim-plan.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal va analiza tot ce s-a întâmplat în weekend la meciurile din SuperLiga, mai ales după derby-ul FCSB – CFR Cluj. Vor fi analizate cele mai tari evenimente ale momentului, cum ar fi transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Bineînțeles, profețiile „Oracolului de la Bălcești” nu vor lipsi nici de data aceasta.

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor vorbi despre marile favorite la titlu în acest sezon  și vor comenta pe seama etapei cu numărul 23, care se încheie la Arad, luni, 26 ianuarie, ora 20:00, cu meciul dintre UTA și Rapid.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

FANATIK.RO aduce în direct și în exclusivitate podcastul „Profețiile lui Mitică”. Emisiunea va avea premiera și pe canalul de YouTube FANATIK miercuri, 28 ianuarie, de la ora 10:30, iar cei care dau LIKE și SUBSCRIBE vor primi notificări chiar înainte de start. Premiera poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
