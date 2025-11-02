Sport

Profețiile lui Mitică, luni, 3 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului

La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, luni, 3 noiembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea.
Profetiile lui Mitica luni 3 noiembrie ora 1330 Horia Ivanovici si Dumitru Dragomir discutii aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului
Profețiile lui Mitică, luni, 3 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse după derby-urile din SuperLiga.
Podcastul „Profețiile lui Mitică” revine înainte de terminarea etapei a 15-a din SuperLiga, ultima din turul sezonului regulat. Fostul șef LPF va pune lupa pe derby-urile rundei, Dinamo – CFR Cluj, U Cluj – FCSB și U Craiova – Rapid.

Profețiile lui Mitică, luni, 3 noiembrie. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir promit spectacol de la ora 13:30

Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, așa cum v-am obișnuit. Fostul șef de la LPF va comenta revenirea celor de la FCSB, după ce campioana României a câștigat, din nou, scor 2-0 cu U Cluj. Campioana en-titre s-a apropiat în sfârșit de locurile de play-off și începe să arate ca formația care a cucerit ultimele două titluri în SuperLiga.

De asemenea, se va vorbi și despre derby-ul nebun de pe Arena Națională, Dinamo – CFR Cluj 2-1. „Câinii” au câștigat în minutele de prelungiri, deși au fost conduși cu 0-1. Noua echipă a lui Daniel Pancu a fost făcută praf din cauza schimbărilor, în special intrarea vedetei Kurt Zouma. 

Nu în ultimul rând, în cadrul emisiunii o să fie abordat și derby-ul dintre Universitatea Craiova și Rapid. Cele mai importante și tensionate faze ale meciului arbitrat de Marcel Bîrsan sunt sub lupa lui Horia Ivanovici și a lui Mitică Dragomir.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 20 octombrie, de la ora 13:30. De asemenea, emisiunea va fi și pe youtube-ul FANATIK, înregistrată, numai bună de ascultat pentru momentele în care stai în traficul din București.

