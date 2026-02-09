Profețiile lui Mitică, luni, 9 februarie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială după Oțelul – FCSB 1-4

ADVERTISEMENT

Emisiunea „Profețiile lui Mitică”, realizată de Horia Ivanovici, revine pe FANATIK.RO luni, 9 februarie, de la ora 17:30. Cei doi vor analiza cu această ocazie cele întâmplate duminică seară la Galați în meciul Oțelul – FCSB 1-4, dar și actualitatea politică și socială din România.

Bineînțeles că va fi extrem de interesant de văzut ce verdict va da fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România vizavi de lupta încinsă pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga și mai ales în legătură cu șansele, tot mai mari, ale campioanei en-titre de a-și îndeplini acest obiectiv.

În plus, este de așteptat ca „Oracolul din Bălcești” să ofere și un pronostic pentru capul de afiș al acestei etape, respectiv , programat să se dispute cu începere de la ora 20:00 în cadrul etapei cu numărul 26 din sezonul regulat.

De asemenea, se va discuta pe larg despre toate cele întâmplate în acest weekend, în special în fotbalul românesc, dar și în cel internațional, în contextul în care În mod evident, va fi adus în discuție și subiectul reprezentat de și șansele sale de a se afla pe banca României în martie la barajul de la Istanbul cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială.

În plus, invitatul permanent al lui Horia Ivanovici va aduce în atenția publicului, în mod tradițional deja, și cele mai interesante povești din viața sa, dar și din activitatea sa profesională desfășurată în cea mai mare parte în fotbalul din România, atât ca președinte de club, cât mai ales ca președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

aduce în direct și în exclusivitate podcastul „Profețiile lui Mitică” luni, 9 februarie 2026, de la ora 17:30. Emisiunea va avea premiera și pe canalul de miercuri, 11 februarie, de la ora 10:30, iar cei care dau LIKE și SUBSCRIBE vor primi notificări chiar înainte de start. Tot atunci, premiera poate fi urmărită și pe