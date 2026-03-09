Profețiile lui Mitică, luni, 9 martie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir discută despre cele mai importante evenimente din România și din lume

Sport

09.03.2026
„Profețiile lui Mitică”, show-ul extrem de îndrăgit de urmăritori, care se bucură deci de un mare succes în online-ul din România, revine pe FANATIK.RO luni, 9 martie 2026, cu începere de la ora 17:30.

Profețiile lui Mitică, luni, 9 martie 2026, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir abordează cele mai arzătoare subiecte ale momentului

Cu această ocazie, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor discuta, așa cum au obișnuit deja de mult timp, să analizeze cele mai importate evenimente ale momentului din fotbalul românesc, dar nu numai.

Bineînțeles că pe lângă discuțiile referitoare la actualitatea din SuperLiga în general, în contextul în care în acest weekeend a fost programată ultima etapă din sezonul regulat, se va aborda în mod special subiectul reprezentat de ceea ce s-a întâmplat la FCSB după înfrângerea cu scorul de 1-3 de pe Arena Națională în fața lui U Cluj. 

După cum se știe deja destul de bine, Elias Charalambous și-a prezentat demisia din funcția de antrenor principal, iar la scurt timp a fost urmat în acest sens și de secundul Mihai Pintilii. Astfel, Gigi Becali a început deja să caute variante de înlocuire. În primă fază, a vorbit despre Mirel Rădoi, dar în cele din urmă FANATIK a informat în exclusivitate că patronul l-ar dori mai degrabă din nou pe Laurențiu Reghecampf. 

Așadar, Dumitru Dragomir, supranumit „Oracolul din Bălcești”, își va da cu părerea vizavi de toate aceste chestiuni cu ocazia acestei ediții de Profețiile lui Mitică. Astfel, spectacolul este garantat în acest context, ca de altfel întotdeauna.

Pe de altă parte, în mod așteptat de către urmăritori, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România va vorbi bineînțeles cu această ocazie și despre actualitatea politică și socială din țara noastră, dar mai ales despre situația tensionată din Orientul Mijlociu, unde continuă conflictul militar dintre SUA și Israel pe de o parte, respectiv Iran de cealaltă parte. 

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

FANATIK.RO transmite live și în exclusivitate o nouă ediție a podcastului „Profețiile lui Mitică”, luni, 9 martie 2026, începând cu ora 17:30. Dialogul-eveniment va fi disponibil ulterior și în premieră pe canalul de YouTube FANATIK, miercuri, 11 martie, de la ora 10:30. Cei care apasă LIKE și SUBSCRIBE vor fi notificați înainte de startul emisiunii, pentru a nu rata niciun moment. De asemenea, premiera va putea fi urmărită tot miercuri, de la aceeași oră, și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici, în mod tradițional de altfel.

