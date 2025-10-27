Sport

Profețiile lui Mitică, marți, 28 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse după etapa din SuperLiga

Horia Ivanovici și Mitică Dragomir vor analiza, marți, 28 octombrie, de la ora 10:30, cele mai importante evenimente din SuperLiga, de la victoria FCSB-ului și până la remiza dintre Metaloglobus și Universitatea Craiova.
27.10.2025 | 18:30
Emisiunea „Profețiile lui Mitică”, care a cucerit premiul pentru „Podcastul anului 2024”, revine cu o nouă ediție incendiară, unde nimic nu va scăpa ochiului vigilent al fostului șef de la LPF.

Profețiile lui Mitică, marți, 28 octombrie. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir promit spectacol de la ora 10:30

Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, așa cum v-am obișnuit. Fostul șef de la LPF va comenta situația de la FCSB, după ce campioana României a câștigat cu UTA, scor 4-0.

De asemenea, se va vorbi și despre scandalul iscat după Metaloglobus – Universitatea Craiova, scor 0-0. După ce oltenii au remizat, fanii deplasați la Clinceni au criticat dur rezultatele din ultima perioadă. Totodată, Mitică Dragomir va aborda și scandalul dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram, iscat la partida cu Noah din Conference League.

Nu în ultimul rând, în cadrul emisiunii o să fie abordată victoria obținută de FC Botoșani cu FC Hermannstadt. Cele mai importante și tensionate faze sunt sub lupa lui Horia Ivanovici și a lui Mitică Dragomir.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, marți, 28 octombrie, de la ora 10:30. De asemenea, emisiunea va fi și pe youtube-ul FANATIK, înregistrată și publicată miercuri, 29 octombrie, de la ora 10:30, numai bună de ascultat pentru momentele în care stai în traficul din București.

