Profețiile lui Mitică, marți, 9 decembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului

”Profețiile lui Mitică”, emisiunea care e pe buzele tuturor românilor și care a cucerit premiul ”Podcastul anului 2024”, se întoarce cu o ediție incendiară, marți, 9 decembrie, de la ora 13:30. Dumitru Dragomir va face din nou show alături de Horia Ivanovici.

Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, așa cum v-am obișnuit. Fostul șef de la LPF va face o analiză la sânge după .

De asemenea, la ”Profețiile lui Mitică” de marți, 9 decembrie, ora 13:30, se va vorbi și despre jocurile pe care FCSB și Universitatea Craiova le vor susține la mijlocul săptămânii în cupele europene. ”Oracolul din Bălcești” va da pronosticuri și va stabili ce șanse au cele două formații să meargă mai departe.

Nu în ultimul rând, în cadrul emisiunii va fi abordat și subiectul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Mitică Dragomir va explica , dar și ce urmează pentru bucureșteni în urma acestui vot.

Cum puteți urmări show-ul ”Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – ”Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, marți, 9 decembrie, de la ora 13:30. Dacă ratezi transmisiunea, nu-i problemă. Și asta pentru că premiera episodului ajunge și pe canalul de YouTube FANATIK, tot marți, 9 decembrie, de la ora 17:30.