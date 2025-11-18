Profețiile lui Mitică, miercuri, 19 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială după România – San Marino

Podcastul „Profețiile lui Mitică” revine după ultimul meci al României din preliminariile Campionatului Mondial. Fostul șef LPF va pune lupa pe cele două meciuri ale „tricolorilor” și va vorbi despre barajul din luna martie, dar și despre cele mai tari subiecte din ultima vreme.
Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, așa cum v-am obișnuit. Fostul șef de la LPF va comenta înfrângerea României de la Zenica, dar și meciul de marți seară, cu San Marino, care nu mai are nicio miză reală. De asemenea, el va analiza cele mai tari subiecte și va vorbi despre barajul ce îi așteaptă pe „tricolori” în luna martie.
De asemenea, se va vorbi și despre adversarele pe care România le-ar putea întâlni în acest baraj. „Tricolorii” vor juca cu o echipă din prima urnă, în care se află Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. Adversarul se va afla joi, în urma tragerii la sorți.
Nu în ultimul rând, în cadrul emisiunii o să fie abordate și discuții despre Mircea Lucescu, care ar putea lăsa pe altcineva să pregătească naționala pentru meciurile de baraj, iar Mitică Dragomir își va spune opinia sinceră despre viitorul echipei naționale.
Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.
Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, miercuri, 19 noiembrie, de la ora 13:30. De asemenea, premiera emisiunii va avea loc pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe YouTube-ul FANATIK, joi, de la ora 10:30. Un podcast numai bun de ascultat pentru momentele în care stai în traficul din București.