Profețiile lui Mitică, miercuri, 19 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială după România – San Marino

Podcastul „Profețiile lui Mitică” revine după ultimul meci al României din preliminariile Campionatului Mondial. Fostul șef LPF va pune lupa pe cele două meciuri ale „tricolorilor” și va vorbi despre barajul din luna martie, dar și despre cele mai tari subiecte din ultima vreme.

Profețiile lui Mitică, miercuri, 19 noiembrie. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir promit spectacol de la ora 13:30

Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, așa cum v-am obișnuit. Fostul șef de la LPF va comenta înfrângerea României de la Zenica, dar și meciul de marți seară, cu San Marino, care nu mai are nicio miză reală. De asemenea, el va analiza cele mai tari subiecte și va vorbi despre barajul ce îi așteaptă pe „tricolori” în luna martie.

De asemenea, „Tricolorii” vor juca cu o echipă din prima urnă, în care se află Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. Adversarul se va afla joi, în urma tragerii la sorți.

Nu în ultimul rând, în cadrul emisiunii o să fie abordate și iar Mitică Dragomir își va spune opinia sinceră despre viitorul echipei naționale.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi , apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe , miercuri, 19 noiembrie, de la ora 13:30. De asemenea, premiera emisiunii va avea loc pe și pe , joi, de la ora 10:30. Un podcast numai bun de ascultat pentru momentele în care stai în traficul din București.