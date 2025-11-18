Sport

Profețiile lui Mitică, miercuri, 19 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială după România – San Marino

La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, miercuri, 19 noiembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea
FANATIK
18.11.2025 | 18:16
Profetiile lui Mitica miercuri 19 noiembrie ora 1330 Horia Ivanovici si Dumitru Dragomir editie speciala dupa Romania San Marino
SPECIAL FANATIK
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir promit spectacol la cel mai tare podcast. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Podcastul „Profețiile lui Mitică” revine după ultimul meci al României din preliminariile Campionatului Mondial. Fostul șef LPF va pune lupa pe cele două meciuri ale „tricolorilor” și va vorbi despre barajul din luna martie, dar și despre cele mai tari subiecte din ultima vreme.

Profețiile lui Mitică, miercuri, 19 noiembrie. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir promit spectacol de la ora 13:30

Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, așa cum v-am obișnuit. Fostul șef de la LPF va comenta înfrângerea României de la Zenica, dar și meciul de marți seară, cu San Marino, care nu mai are nicio miză reală. De asemenea, el va analiza cele mai tari subiecte și va vorbi despre barajul ce îi așteaptă pe „tricolori” în luna martie.

ADVERTISEMENT

De asemenea, se va vorbi și despre adversarele pe care România le-ar putea întâlni în acest baraj. „Tricolorii” vor juca cu o echipă din prima urnă, în care se află Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. Adversarul se va afla joi, în urma tragerii la sorți.

Nu în ultimul rând, în cadrul emisiunii o să fie abordate și discuții despre Mircea Lucescu, care ar putea lăsa pe altcineva să pregătească naționala pentru meciurile de baraj, iar Mitică Dragomir își va spune opinia sinceră despre viitorul echipei naționale.

ADVERTISEMENT
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Digi24.ro
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

ADVERTISEMENT
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii...
Digisport.ro
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, miercuri, 19 noiembrie, de la ora 13:30. De asemenea, premiera emisiunii va avea loc pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe YouTube-ul FANATIK, joi, de la ora 10:30. Un podcast numai bun de ascultat pentru momentele în care stai în traficul din București.

Pep Guardiola, discurs fără precedent despre conflictul care a schimbat lumea: „Am permis...
Fanatik
Pep Guardiola, discurs fără precedent despre conflictul care a schimbat lumea: „Am permis distrugerea unui întreg popor”
Caz deslușit în SuperLiga! S-a aflat motivul straniu pentru care fotbalistul semnat acum...
Fanatik
Caz deslușit în SuperLiga! S-a aflat motivul straniu pentru care fotbalistul semnat acum două luni nu are drept de joc
România U19 – Islanda U19 3-0, meci decisiv în drumul către EURO. „Tricolorii”...
Fanatik
România U19 – Islanda U19 3-0, meci decisiv în drumul către EURO. „Tricolorii” câștigă grupa și avansează la Turul de Elită!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!