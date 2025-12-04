Sport

Profețiile lui Mitică, vineri, 5 decembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor pune pe tapet cele mai tari subiecte ale momentului din fotbal, dar nu numai. Totul la ”Profețiile lui Mitică” de vineri, 5 decembrie, ora 13:30.
FANATIK
04.12.2025 | 19:53
Profetiile lui Mitica vineri 5 decembrie ora 1330 Horia Ivanovici si Dumitru Dragomir discutii aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului
EXCLUSIV FANATIK
Profețiile lui Mitică, ediție de excepție vineri, 5 decembrie, de la ora 13:30. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

”Profețiile lui Mitică”, emisiunea care e pe buzele tuturor românilor și care a cucerit premiul ”Podcastul anului 2024”, se întoarce cu o ediție incendiară, vineri, 5 decembrie, de la ora 13:30. Dumitru Dragomir, va face din nou show alături de Horia Ivanovici.

”Profețiile lui Mitică”, vineri, 5 decembrie, de la ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir fac spectacol înainte de FCSB – Dinamo

Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, așa cum v-am obișnuit. Fostul șef de la LPF va face previziuni pentru marele derby al fotbalului românesc: FCSB – Dinamo.

ADVERTISEMENT

De asemenea, la ”Profețiile lui Mitică” de vineri, 5 decembrie, ora 13:30, se va vorbi și despre ce s-a întâmplat la mijlocul săptămânii în Cupa României, acolo unde FCSB a pierdut fără drept de apel la Arad, într-un meci în care a folosit mulți juniori.

Nu în ultimul rând, în cadrul emisiunii o să fie abordat și subiectul alegerilor pentru Primăria Capitalei. ”Oracolul din Bălcești”, așa cum este cunoscut Mitică Dragomir, va face previziuni în ceea ce-l privește pe viitorul edil.

ADVERTISEMENT
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24.ro
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin

Cum puteți urmări show-ul ”Profețiile lui Mitică”

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – ”Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.

ADVERTISEMENT
Caz neverosimil în Europa! A refuzat toate ofertele și s-a retras din fotbal...
Digisport.ro
Caz neverosimil în Europa! A refuzat toate ofertele și s-a retras din fotbal la 21 de ani

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, vineri, 5 decembrie, de la ora 13:30. Dacă ratezi transmisiunea, nu-i problemă. Și asta pentru că premiera episodului ajunge și pe canalul de YouTube FANATIK, vineri, 5 decembrie, de la ora 17:30.

Cât costă căruciorul pe care Ianis Hagi l-a cumpărat pentru fiul său, Giorgios....
Fanatik
Cât costă căruciorul pe care Ianis Hagi l-a cumpărat pentru fiul său, Giorgios. Suma uriașă plătită de fotbalist
Dezastrul roș-albaștrilor de la UTA – FCSB 3-0 a ajuns și-n presa din...
Fanatik
Dezastrul roș-albaștrilor de la UTA – FCSB 3-0 a ajuns și-n presa din Olanda! Verdictul batavilor înainte de meciul din Europa League
Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt! Sibienii au făcut anunțul oficial. Update...
Fanatik
Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt! Sibienii au făcut anunțul oficial. Update exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Un jucător a aflat de la TV că Gigi Becali vrea să îl...
iamsport.ro
Un jucător a aflat de la TV că Gigi Becali vrea să îl dea afară și refuză să plece de la FCSB! Ce sumă de bani ar trebui să primească în cazul despărțirii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!