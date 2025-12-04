Profețiile lui Mitică, vineri, 5 decembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului

”Profețiile lui Mitică”, emisiunea care e pe buzele tuturor românilor și care a cucerit premiul ”Podcastul anului 2024”, se întoarce cu o ediție incendiară, vineri, 5 decembrie, de la ora 13:30. Dumitru Dragomir, va face din nou show alături de Horia Ivanovici.
Cele mai importante subiecte nu vor scăpa neabordate de către Horia Ivanovici și Mitică Dragomir, iar lucrurile vor fi spuse pe față, așa cum v-am obișnuit. Fostul șef de la LPF va face previziuni pentru marele derby al fotbalului românesc: FCSB – Dinamo.
De asemenea, la ”Profețiile lui Mitică” de vineri, 5 decembrie, ora 13:30, se va vorbi și despre ce s-a întâmplat la mijlocul săptămânii în Cupa României, acolo unde FCSB a pierdut fără drept de apel la Arad, într-un meci în care a folosit mulți juniori.
Nu în ultimul rând, în cadrul emisiunii o să fie abordat și subiectul alegerilor pentru Primăria Capitalei. ”Oracolul din Bălcești”, așa cum este cunoscut Mitică Dragomir, va face previziuni în ceea ce-l privește pe viitorul edil.
Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – ”Profețiile lui Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică.
Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, vineri, 5 decembrie, de la ora 13:30. Dacă ratezi transmisiunea, nu-i problemă. Și asta pentru că premiera episodului ajunge și pe canalul de YouTube FANATIK, vineri, 5 decembrie, de la ora 17:30.