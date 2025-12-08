Profilul alegătorului din Capitală. Cine a votat-o pe Anca Alexandrescu, candidata surpriză de pe locul doi

ADVERTISEMENT

Anca Alexandrescu a reușit să obțină locul doi la alegerile pentru Primăria Capitalei, surprinzând cu rezultatele sale în mai multe sectoare. Analizând votul bucureştenilor, descoperim cine sunt alegătorii care i-au oferit sprijinul și ce factori au contat cel mai mult în preferințele lor.

Cine sunt alegătorii care au propulsat-o pe Anca Alexandrescu pe locul doi la Primărie?

La alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu și-a consolidat poziția de lider, în timp ce Anca Alexandrescu, candidatul susținut de AUR și de George Simion, a reușit să se claseze pe locul doi, surprinzând prin mobilizarea unui electorat surpriză. FANATIK a discutat cu analistul politic Cristian Pîrvulescu, care a oferit detalii despre profilul alegătorilor care i-au acordat votul.

„Statisticile institutelor de sondare sunt prea generale și eroarea a fost prea mare ca să redea fidel cine a votat-o pe Anca Alexandrescu, mai ales la o plajă de vârstă atât de largă, însă structura votului arată un electorat mobilizat pe mesaj populist și anti-sistem”, a dezvăluit Cristian Pîrvulescu, pentru FANATIK.

Cum a moștenit Anca Alexandrescu bazinul electoral construit de Gabriela Firea?

Pîrvulescu explică cum rezultatul i se înscrie într-un fenomen electoral mai amplu, care se întinde pe mai mulți ani în Capitală. Potrivit expertului, succesul ei nu se datorează apariției unui electorat nou, ci mai degrabă preluării și reactiverii unui nucleu de votanți deja format, construit treptat în timp prin mobilizare emoțională și mesaje anti-elitiste.

„În 2016, 2020 și 2024, votul pentru Gabriela Firea a consolidat în Capitală un bazin electoral construit pe mobilizare emoțională și discurs anti-elitist, care s-a radicalizat treptat.

În 2025, Alexandrescu nu a creat un electorat nou, ci a preluat și reactivat exact acest nucleu deja format. De aceea, statisticile brute nu surprind dinamica reală, iar rezultatul ei reflectă continuitatea unui tip de vot, nu apariția unuia nou”, a ținut să explice renumitul politolog.

Ce arată scorurile finale despre preferințele bucureștenilor?

s-au încheiat, iar rezultatele finale au dat o victorie clară lui Ciprian Ciucu, care a reușit să îşi consolideze poziția de lider. Conform numărătorii oficiale, Ciucu a obținut 36,16% din voturi, în timp ce Anca Alexandrescu, candidatul susținut de AUR și de George Simion, s-a clasat pe locul doi cu 21,94%.

Pe locul trei s‑a clasat Daniel Băluță, cu 20,51%, iar pe locul patru candidatul Cătălin Drulă a obținut 13,90%. Prezența la vot s‑a situat la 32,71%, ceea ce înseamnă că aproximativ 589.918 bucureșteni şi‑au exprimat opțiunea.

Ciprian Ciucu preia Primăria Capitalei: mandat parțial până în 2028

Mandatul actual al Primăriei Capitalei, ocupat până recent de Nicușor Dan, s‑a încheiat oficial pe 26 mai 2025, zi în care acesta și-a depus demisia după ce a câștigat alegerile prezidențiale. În lipsa unui primar ales, Stelian Bujduveanu, viceprimar PNL, a preluat funcția de primar interimar, asigurând astfel continuitatea administrativă a Capitalei și gestionarea proiectelor aflate în derulare.

În urma alegerilor locale parțiale, Ciprian Ciucu va prelua oficial conducerea Primăriei Capitalei. Mandatul său va fi unul parțial, valabil până la următoarele alegeri generale programate în 2028, ceea ce înseamnă că Ciucu va administra orașul doar pentru perioada rămasă până la scrutinul complet.