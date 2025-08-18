Prognoza ANM pentru 18 – 31 august: temperaturi neobișnuite în ultima lună de vară. Cum va fi vremea în fiecare regiune

Prognoza ANM pentru perioada 18 – 31 august a fost transmisă luni de specialiști. În majoritatea regiunilor țării, vremea se va răci considerabil spre finalul săptămânii, urmând

ADVERTISEMENT

Prognoza ANM pentru 18 – 31 august. Vreme schimbătoare în ultima lună de vară

Potrivit meteorologilor, ultimele zile de vară vor aduce o nouă încălzire a vremii. Iată ce temperaturi sunt așteptate

În Banat, primele două zile ale intervalului vor aduce maxime de 29 de grade. Până pe 21 august, vremea va deveni mai caldă, iar maximele vor urca spre 35 de grade. Vor urma apoi două zile mai răcoroase, cu o scădere de aproximativ 8 grade, însă până la finalul perioadei de prognoză se așteaptă o ușoară și treptată creștere, astfel încât în ultimele zile valorile maxime se vor menține, în medie, între 32 și 34 de grade.

ADVERTISEMENT

Temperaturile minime vor fi, în primele trei nopți, de aproximativ 14–15 grade, apoi vor urca la 18–20 de grade în Banat. Între 23 și 25 august, valorile nocturne vor scădea din nou, ajungând la 11–13 grade, urmând ca după 26 august să crească ușor, dar să nu depășească 16–17 grade.

Precipitații mai însemnate și pe arii extinse sunt așteptate în jurul datei de 22 august, în restul intervalului ploile urmând să fie izolate și, în general, slabe.

ADVERTISEMENT

Ce temperaturi sunt așteptate în Crișana

Și în Crișana vor fi maxime de 29 de grade în primele două zile ale intervalului. Pe 20 și 21 august se va observa o ușoară creștere a valorilor termice, însă pe 22 august este așteptată o nouă răcire a vremii. Astfel, în perioada 22 – 27 august, temperaturile maxime nu vor trece de 25-26 de grade. Ultimele zile de vară vin cu valori termice mai generoase, de 32-33 de grade.

ADVERTISEMENT

Minimele se vor menține în jur de 14 grade până pe 21 august, apoi vor crește temporar, pentru ca între 23 și 25 august să scadă spre 10 grade. Spre finalul perioadei, nopțile vor deveni mai blânde, cu minime de 15–16 grade. Precipitații mai însemnate cantitativ sunt așteptate pe 22 august, iar în rest vor fi izolate și slabe.

ADVERTISEMENT

Prognoza ANM: Cum va fi vremea în Transilvania și Maramureș

Temperaturile diurne vor crește treptat în Transilvania. Astfel, de la 22 de grade în prima zi vor ajunge la 30 de grade pe 21 august. Va urma însă o nouă răcire, cu maxime mai mici cu 5-6 grade până pe 27 august. Spre finalul intervalului, maximele vor reveni la 29–30 de grade.

Minimele vor scădea inițial la 11–12 grade, apoi vor oscila între 9 și 12 grade, cu o ușoară încălzire după 27 august. Ploi mai însemnate sunt așteptate pe 18 și în jurul datei de 22 august, în rest fiind doar izolate și slabe.

În Maramureș, maximele vor fi de 26 de grade la debutul intervalului, ca mai apoi, până pe 21 august, să ajungă la 31-32 de grade. Ulterior, temperaturile vor scădea cu circa 8 grade. Ultimele zile din august vor fi mai calde, cu maxime de 29-30 de grade.

„Media minimelor termice va fi de 13 grade în primele trei nopți, va crește în cea de a patra, când va atinge 15…17 grade, pentru ca între 23 și 25 august să tindă spre valori mai mici, de 9…10 grade. Din 26 august se va resimți o creștere și a valorilor nocturne, dar media minimelor termice nu va mai depăși 13…14 grade.

Averse pe arii extinse și posibil însemnate cantitativ vor fi în jurul datei de 22 august. În restul intervalului, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe”, se arată în prognoza pentru Maramureș.

Prognoza meteo pentru Moldova

În Moldova, maximele vor fi de aproximativ 25 de grade pe 18–19 august, apoi vor crește cu 5–6 grade. Pe 23 august, temperaturile vor scădea din nou la 24 de grade, valoare ce se va menține până pe 27 august. Spre finalul intervalului, temperaturile vor urca spre 30 de grade.

Minimele vor fi de 13–14 grade până pe 21 august, apoi vor varia între 12 și 15 grade. Ploi mai consistente sunt așteptate între 22 și 24 august.

Cum va fi vremea în Dobrogea, potrivit ANM

Maximele vor fi de 32 de grade, în Dobrogea, în prima zi a intervalului. Pe 19 și 20 august, temperaturile vor scădea până în jurul valorii de 28 de grade. Următoarele două zile vor aduce o nouă încălzire a vremii. Din 23 august, maximele se vor încadra între 27 și 30 de grade.

Valorile nocturne vor fi cuprinse între 17 și 21 de grade în prima săptămână a perioadei, iar finalul lunii august va aduce minime de 15-18 grade. Sunt așteptate ploi pe 19 august și în jurul datei de 24 august.

Ce temperaturi sunt anunțate în Muntenia și Oltenia

Chiar dacă ziua de luni, 18 august, a adus maxime de 31 de grade în Muntenia, situația se va schimba în următoarele zile. Astfel, maximele nu vor mai trece de 25-26 grade. În data de 22 august se va înregistra o nouă încălzire a vremii, cu maxime de până la 36 de grade.

Totuși, acest episod va fi scurt, urmând ca după data de 23 august să aibă loc o răcire considerabilă a vremii. Maximele vor fi de 28 de grade până în jurul datei de 28 august. Minimele vor fi cuprinse între 15 și 18 grade în prima săptămână a intervalului și între 13 și 15 grade în cea de-a doua.

În Oltenia, la începutul perioadei, maximele vor fi de 28 de grade, scăzând pe 19 august la 26 de grade, apoi urcând până la 34 de grade. Din 23 august, acestea se vor menține între 28 și 33 de grade.

Minimele vor fi de 14–18 grade în prima săptămână și 13–16 grade în a doua. Ploi mai importante sunt prognozate pe 18 august și posibil în jurul datei de 24 august, în rest fiind izolate și slabe.

Prognoza ANM. Cum va fi vremea la munte

Vremea va fi schimbătoare și la munte. Pe 18–19 august, maximele vor fi de aproximativ 16 grade, apoi vor urca cu 5–6 grade, pentru ca pe 23 august să revină la 16 grade și să se mențină până pe 27 august.

La finalul perioadei, valorile vor crește treptat spre 21 de grade. Minimele vor fi de 8–10 grade până pe 21 august, apoi vor varia între 6 și 10 grade. Averse sunt posibile aproape zilnic, mai intense pe 18 august și în intervalul 22–24 august.