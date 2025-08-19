News

Prognoza meteo 18 august – 15 septembrie. Vremea se schimbă brusc: ploi în unele zone, caniculă în altele

Prognoza meteo publicată de meteorologi pentru următoarea lună arată schimbări radicale în privința temperaturile. Iată cum va fi vremea la începutul toamnei.
Mădălina Cristea
19.08.2025 | 08:46
Prognoza meteo 18 august 15 septembrie Vremea se schimba brusc ploi in unele zone canicula in altele
Cum va fi vremea în următoarea lună. Zonele din România în care încep ploile. Sursa foto: Colaj Fanatik, Pixabay

Meteorologii ANM anunță că în ultimele două săptămâni din august temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă. Specialiștii au publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, iar schimbările sunt semnificative.

ADVERTISEMENT

Prognoza meteo 18 august – 15 septembrie. Cum va fi vremea în următoarea lună

În acest interval, temperaturile se mențin ușor sub media obișnuită în cea mai mare parte a țării. Zonele centrale vor resimți cel mai mult răcirea. În schimb, ploile vor fi mai prezente în sud, centru și nord, unde regimul pluviometric va depăși normalul.

Vestul, sud-vestul și nord-estul vor avea precipitații mai puține decât în mod obișnuit. În rest, regimul pluviometric va rămâne apropiat de valorile normale. „Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice, centrale și nordice, dar și ușor deficitar în vest, sud-vest și nord-est, iar în rest va fi apropiat de cel normal”, arată ANM.

ADVERTISEMENT

Cum va fi vremea în luna septembrie. Zonele în care vremea se va răci

În săptămâna 25 august – 1 septembrie 2025, temperaturile vor fi mai scăzute decât ar fi normal pentru această perioadă din an. Cele mai afectate zone vor fi estul, nordul și centrul țării. Doar extremitatea de sud-vest va înregistra valori apropiate de cele obișnuite. Ploile se vor situa, în general, la nivel normal pentru această perioadă.

La începutul toamnei, între 1 și 8 septembrie 2025, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal în sud și sud-vest. În restul regiunilor, mediile termice se vor menține la nivelul obișnuit. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele specifice acestei perioade.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Unde continuă valul de căldură. Anunțul meteorologilor ANM

Prognoza meteo 8 – 15 septembrie 2025. Cea de-a doua săptămână din septembrie continuă cu valori termice ușor peste cele normale. Vestul și sudul vor resimți cel mai mult această creștere de temperatură. În restul țării, vremea se va menține aproape de media perioadei. În ceea ce privește ploile, se anunță un deficit ușor în vest, centru și sud. În celelalte zone, regimul pluviometric va rămâne apropiat de cel normal.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB

„Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în vestul, centrul și sudul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă”, au mai anunțat meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie.

ADVERTISEMENT
Doliu în presa din România. A murit jurnalistul Sandrino Gavriloaia
Fanatik
Doliu în presa din România. A murit jurnalistul Sandrino Gavriloaia
Ministrul Educației avertizează: „Fără măsurile de criză începerea anului școlar cu salarii și...
Fanatik
Ministrul Educației avertizează: „Fără măsurile de criză începerea anului școlar cu salarii și burse devine imposibilă”
Donald Trump, dezvăluire neașteptată către Macron. Ce i-a spus despre Vladimir Putin
Fanatik
Donald Trump, dezvăluire neașteptată către Macron. Ce i-a spus despre Vladimir Putin
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!