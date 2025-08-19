Prognoza meteo 18 august – 15 septembrie. Vremea se schimbă brusc: ploi în unele zone, caniculă în altele

Meteorologii ANM anunță că în ultimele două săptămâni din august temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă. Specialiștii au publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, iar schimbările sunt semnificative.

ADVERTISEMENT

Prognoza meteo 18 august – 15 septembrie. Cum va fi vremea în următoarea lună

În acest interval, temperaturile se mențin ușor sub media obișnuită în cea mai mare parte a țării. Zonele centrale vor resimți cel mai mult răcirea. În schimb, centru și nord, unde regimul pluviometric va depăși normalul.

Vestul, sud-vestul și nord-estul vor avea precipitații mai puține decât în mod obișnuit. În rest, regimul pluviometric va rămâne apropiat de valorile normale. „Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice, centrale și nordice, dar și ușor deficitar în vest, sud-vest și nord-est, iar în rest va fi apropiat de cel normal”, arată ANM.

ADVERTISEMENT

Cum va fi vremea în luna septembrie. Zonele în care vremea se va răci

În săptămâna 25 august – 1 septembrie 2025, temperaturile vor fi mai scăzute decât ar fi normal pentru această perioadă din an. Cele mai afectate zone vor fi estul, nordul și centrul țării. Doar extremitatea de sud-vest va înregistra valori apropiate de cele obișnuite. Ploile se vor situa, în general, la nivel normal pentru această perioadă.

La începutul toamnei, între 1 și 8 septembrie 2025, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal în sud și sud-vest. În restul regiunilor, mediile termice se vor menține la nivelul obișnuit. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele specifice acestei perioade.

ADVERTISEMENT

Unde continuă valul de căldură. Anunțul meteorologilor ANM

Prognoza meteo 8 – 15 septembrie 2025. Cea de-a doua săptămână din septembrie continuă cu . Vestul și sudul vor resimți cel mai mult această creștere de temperatură. În restul țării, vremea se va menține aproape de media perioadei. În ceea ce privește ploile, se anunță un deficit ușor în vest, centru și sud. În celelalte zone, regimul pluviometric va rămâne apropiat de cel normal.

ADVERTISEMENT

„Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în vestul, centrul și sudul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă”, au mai anunțat meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie.