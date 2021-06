Prognoza meteo ANM pentru perioada 1-4 iulie 2021. Noi zile caniculare și temperaturi de 35 de grade

Administrația Națională de Meteorologie a transmis cum va fi vremea în următoarele zile. Anunțul arată că nu scăpăm de caniculă, iar temperaturile pot ajunge chiar și la 35 de grade Celsius.

Prognoza meteo ANM pentru joi, 1 iulie 2021

În ziua de întâi iulie, vremea va fi instabilă în tot teritoriul. Se vor înregistra înnorări temporare, dar și averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

De asemenea, meteorologii avertizează că pe alocuri vor fi vijelii și este posibil să cadă grindină. Ploile pot căpăta un caracter torențial și local se pot depăși și 20-40 l/mp, iar izolat pot fi 60-70 l/mp.

Temperaturile vor fi în scădere și se vor înregistra între 22 ° C în estul Transilvaniei și o maximă de 35 ° C în sud-vestul Olteniei. Așadar, urmează zile cu .

Minimele vor fi cuprinse undeva între 12 ° C și 22 ° C. Disconfortul termic va fi ridicat în regiunile sudice și estice.

Prognoza meteo ANM pentru vineri, 2 iulie 2021

În ziua de vineri, vremea va fi instabilă și disconfortul termic va fi mai mic decât în zilele precedente, au transmis meteorologii în .

Maximele de la nivelul țării vor fi între 22 ° C în estul Transilvaniei și 32 ° C în sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi undeva între 10 ° C și 20 ° C .

Va ploua și în această zi și este posibil ca precipitațiile să aibă un caracter torențial. Vântul va sufla slab până la moderat.

Prognoza meteo ANM pentru sâmbătă, 3 iulie 2021

În ziua de sâmbătă, temperaturile continuă să scadă ușor, în mai multe zone ale țării. Temperaturile înregistrate vor fi undeva între 22 ° C și 32 ° de grade C, iar cele minimele se vor situa între 19 ° C și 21 °C.

În nord-vestul, nordul, centrul şi sud-estul ţării, local în est vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse şi descărcări electrice.

Va ploua pe arii restrânse, iar șansele de grindină sunt mici. Se vor înregistra intensificări ale vântului, dar și precipitații.

Prognoza meteo ANM pentru duminică, 4 iulie 2021

În ziua de duminică, vremea se încălzește în mare parte din țară. Sunt șanse mari de ploaie, în special după-amiaza și spre seară, în zonele de deal și de munte.

Temperaturile se vor încadra între 23 ° C și 33 ° C, în ceea ce privește maximele, iar minimele vor fi undeva între 9 ° C și 10 ° în depresiunile intramontane și 19-20 ° C pe litoral.