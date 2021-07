Prognoza meteo sâmbătă, 31 iulie. Nu scăpăm de caniculă: 38 de grade Celsius anunțate de ANM

Meteorologii au transmis cum va fi vremea în ziua de sâmbătă, 31 iulie, iar veștile nu sunt deloc bune pentru România.

Conform anunțului făcut de Administrația Națională de Meteorologie, vremea caniculară nu dispare din țara noastră, astfel că vom avea temperaturi maxime de până la 38 °C în această zi.

Prognoza meteo sâmbătă, 31 iulie. Temperaturile anunțate de ANM

De asemenea, disconfortul termic va fi și el puternic în cea mai mare parte a țării. În noaptea de vineri spre sâmbătă vor avea loc izolat intensificări ale vântului, precum și ploi și descărcări electrice.

Cerul va fi senin, dar va fi înnorat la munte și în regiunile extracarpatice. Temperaturile minime vor fi între 13 și 25 ° C, iar în depresiunile vor fi mai mici de atât și vor atinge 11 ° C. De asemenea, este posibil să fie ceață.

În ceea ce privește ziua de sâmbătă, meteorologii au anunțat că va fi caniculă în regiunile de vest, sud și pe alocuri în restul țării. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării, astfel că disconfortul va fi unul accentuat.

Temperaturile maxime din ziua de sâmbătă se vor situa între 30 și 38 ° C, iar cele mai ridicate valori vor fi în Lunca Dunării. În ceea ce privește minimele acestei zile ele vor fi între 15 și 25 ° C. În depresiuni, temperaturile minime vor fi chiar mai mici și vor atinge 13 ° C.

La munte, dar și în nord-vestul, centrul și sudul țării va fi o ce se va manifesta prin vijelii, averse cu caracter torențial, grindină, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cerul va fi variabil.

Vremea în București, la munte și la mare pe 31 iulie

arată că disconfortul termic va fi foarte mare, iar cerul va fi înnorat spre seară. De asemenea, tot în cursul serii este posibil să aibă loc ploi ce pot căpăta caracter torențial, descărcări electrice, precum și un vânt puternic.

Temperatura maximă înregistrată în Capitală va fi de 37 – 38 °C, în timp ce minima acestei zile va fi în preajma valorii de 21 ° C.

În ceea ce privește vremea pe litoral, aceasta va fi una călduroasă, la fel ca în restul țării. Cerul va fi senin, iar șansele de ploaie sunt aproape de zero, astfel că turiștii aflați la mare se vor bucura de o vreme frumoasă.

Referitor la temperaturile arătate de termometre, acestea se vor situa între 28 și 31 ° C, iar minimele vor fi între 23 și 25 ° C.

Temperatura apei mării va fi plăcută și se va situa undeva între 26 și 28 ° C. Pe parcursul nopții este posibil să fie ceață.