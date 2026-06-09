Program CM 2026 și orele meciurilor în România. Calendarul complet al partidelor din faza grupelor până la finală

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Campionatul Mondial din 2026 se anunță a fi unul dintre cele mai spectaculoase turnee finale din istorie, cu un format extins și cu meciuri desfășurate în trei țări: SUA, Canada și Mexic. Ediția din acest an va cuprinde în premieră 48 de echipe naționale, ceea ce va remodela formatul și calendarul meciurilor. Din cauza diferenței de fus orar, partidele vor avea loc atât seara, cât și în timpul nopții sau dimineața devreme, pentru ca jocurile de la CM 2026 să fie accesibile microbiștilor din întreaga lume.

Program CM 2026 – calendarul complet al turneului

Campionatul Mondial din 2026, care se va disputa în SUA, Canada și Mexic, se va disputa în perioada 11 iunie (joi) – 19 iulie (duminică). Turneul final de peste Ocean va dura astfel 37 de zile, în care se vor juca 103 meciuri, în diferite fusuri orare, și cu un program vast, care nu s-a mai întâlnit până acum în fotbal. FANATIK vă prezintă așadar tot ce trebuie să știți și cum puteți urmări turneul final FIFA World Cup 2026: datele cheie, defalcarea meciurilor și orele de începere a meciurilor în principalele fusuri orare, astfel încât să puteți fi la curent cu cel mai mare spectacol din „sportul rege”.

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Programul meciurilor din faza grupelor CM 2026

Din nefericire pentru microbiștii români, Campionatul Mondial se va juca, din nou, fără „tricolori”, care vor urmări competiția la televizor. România a fost eliminată în Echipa națională nu s-a mai calificat la Cupa Mondială de 28 de ani, mai exact din 1998, când, fotbaliștii antrenați de Anghel Iordănescu, au ajuns până în optimile turneului final din Franța. La Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic, faza grupelor se va disputa în felul următor: prima etapă, 11-18 iunie, a doua etapă, 18-24 iunie și a treia etapă, 24-28 iunie.

Program Grupa A

11 iunie, ora 22:00 – Mexic – Africa de Sud

12 iunie, ora 5:00 – Coreea de Sud – Cehia

18 iunie, ora 19:00 – Cehia – Africa de Sud

19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud

25 iunie, ora 4:00 – Cehia – Mexic

24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud

Program Grupa B

12 iunie, ora 22:00 – Canada – Bosnia și Herțegovina

13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția

18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Bosnia și Herțegovina

19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar

24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada

24 iunie, ora 22:00 – Bosnia și Herțegovina – Qatar

Program Grupa C

4 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc

14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția

20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc

20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti

25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia

25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti

Program Grupa D

13 iunie, ora 4:00 – SUA – Paraguay

13 iunie, ora 7:00 – Australia – Turcia

19 iunie, ora 7:00 – Turcia – Paraguay

19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia

26 iunie, ora 5:00 – Turcia – SUA

26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia

Program Grupa E

14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao

15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador

20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș

21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao

26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania

26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș

Program Grupa F

14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia

15 iunie, ora 5:00 – Suedia – Tunisia

20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Suedia

20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia

26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia

25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda

Program Grupa G

5 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt

16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă

21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran

22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt

27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran

27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia

Program Grupa H

15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde

16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay

21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită

22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde

27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită

27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania

Program Grupa I

16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal

17 iunie, ora 1:00 – Irak – Norvegia

23 iunie, ora 0:00 – Franța – Irak

23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal

26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța

26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak

Program Grupa J

17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria

16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania

22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria

23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria

28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria

28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina

Program Grupa K

17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – RD Congo

18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia

23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan

24 iunie, ora 5:00 – Columbia – RD Congo

28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia

28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan

Program Grupa L

17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația

18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama

23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana

24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația

28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia

28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana

Program CM 2026 – fazele eliminatorii

În 16-imile de finală se vor califica primele două echipe din fiecare grupă, dar și cele mai bune 8 naționale care vor încheia faza grupelor pe locul 3. 16-imile de la FIFA World Cup 2026 se vor disputa în perioada 28 iunie – 3 iulie, după cum urmează:

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Duminică, 28 iunie

ora 22:00 – Vicecampioana Grupei A vs Vicecampioana Grupei B (Meciul 73) Los Angeles, SUA

Luni, 29 iunie

ora 20:00 – Câștigătorii Grupei C vs Vicecampionii Grupei F (Meciul 76) Houston, SUA

ora 23:30 – Învingătorii Grupei E vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 74) Boston, SUA

Marți, 30 iunie

ora 04:00 – Câștigătorii Grupei F vs Vicecampionii Grupei C (Meciul 75) Monterrey, Mexic

ora 20:00 – Câștigătorii Grupei E vs Câștigătorii Grupei I (Meciul 78) Dallas, SUA

Miercuri, 1 iulie

ora 00:00 – Învingătorii Grupei I vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 77) New York City, SUA

ora 04:00 – Învingătorii Grupei A vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 79) Mexico City, Mexic

ora 19:00 – Câștigătorii Grupei L vs Cel mai bun loc 3 (Meci 80) Atlanta, SUA

ora 23:00 – Câștigătorii Grupei G vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 82) Seattle, SUA

Joi, 2 iulie

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ora 03:00 – Câștigătorii Grupei D vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 81) San Francisco, SUA

ora 04:00 – Câștigătorii Grupei H vs Vicecampionii Grupei J (Meciul 84) Los Angeles, SUAora

Vineri, 3 iulie

ora 02:00 – Ocupanta locului în Grupa K vs Ocupanta locului în Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada

ora 06:00 – Câștigătorii Grupei B vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 85) Vancouver, Canada

ora 21:00 – Câștigătorii Grupei J vs Vicecampionii Grupei H (Meciul 88) Dallas, SUA

Sâmbătă, 4 iulie

ora 01:00 – Vicecampioana Grupei D vs Vicecampioana Grupei G (Meciul 86) Miami, SUA

ora 04:30 – Câștigătorii Grupei K vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 87) Vancouver, Canada

Optimi de finală – program complet

Sâmbătă, 4 iulie

ora 20:00 – Meciul 90: Câștigătorul Meciului 73 vs Câștigătorul Meciului 75 – Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

ora 00:00 – Meciul 89: Câștigătorul Meciului 74 vs Câștigătorul Meciului 77 – Philadelphia, SUA

ora 01:00 – Meciul 91: Meciul câștigător 76 vs Meciul câștigător 78 – New York City, SUA

Luni, 6 iulie

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ora 03:00 – Meciul câștigător 79 vs Meciul câștigător 80 – Mexico City, Mexic

ora 22:00 – Meciul câștigător 83 vs Meciul câștigător 84 – Dallas, SUA

Marți, 7 iulie

ora 03:00 – Meciul 94: Meciul câștigător 81 vs Meciul câștigător 82 – Seattle, SUA

ora 19:00 – Meciul câștigător 86 vs Meciul câștigător 88 – Atlanta, SUA

ora 23:00 – Meciul câștigător 85 vs Meciul câștigător 87 – Vancouver, Canada

Sferturi de finală – program complet

Joi, 9 iulie

ora 23:00 – Câștigătorul R16-1 vs Câștigătorul R16-2 – Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

ora 22:00 – Câștigătorul R16-3 vs Câștigătorul R16-4 – Los Angeles, SUA

Duminică, 12 iulie

ora 00:00 – Câștigătorul R16-5 vs Câștigătorul R16-6 – Miami – SUA

ora 04:00 – Câștigătorul R16-7 vs Câștigătorul R16-8 – Kansas – SUA

Semifinale – program

Marți, 14 iulie

ora 22:00 – Învingător QF1 vs Învingător QF2 – Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

ora 22:00 – Câștigătorul QF3 vs Câștigătorul QF4 – Atlanta – SUA

Unde are loc finala CM 2026, ora de începere

Marea finală, care va determina noua campioană mondială, de la FIFA World Cup 2026, se va disputa la New York, SUA, pe stadionul MetLife Stadium, din New Jersey, care are o capacitate de 82.500 de locuri. Duelul pentru trofeu este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Ceva mai devreme, pierzătoarele din cele două semifinale se vor înfrunta pentru medalia de bronz. Finala mică de la FIFA World Cup 2026 va începe duminică, 19 iulie, de la ora 00:00, și se va disputa pe Hard Rock Stadium, din Miami.

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Când începe și când se termină CM 2026

Cupa Mondială din 2026 va începe pe 11 iunie 2026 și se va termina pe 19 iulie 2026. Va fi cea mai lungă ediție din istoria competiției. Turneul final va dura mai bine de o lună, datorită noului format extins cu 48 de echipe participante. în timp ce marea vinală se va juca în SUA. pe MetLife Stadium, din New Jersey, al treilea cel mai mare stadion din competiție.

Cine transmite la TV CM 2026

Campionatul Mondial din 2026 va fi transmis în România de Antena 1, care a achiziționat drepturile TV pentru această ediție, dar și pentru turneul final din 2030. Astfel, următoarele două ediții ale Cupei Mondiale nu se vor mai vedea la TVR. Meciurile de la FIFA World Cup 2026 vor putea fi urmărite în direct pe canalele grupului Antena, inclusiv Antena 1. Unele partide ar putea fi difuzate și pe posturi secundare, precum Antena Stars și Antena 3 CNN sau pe platforma de streaming a trustului, Antena Play, în funcție de program și importanța jocurilor.

Unde se joacă meciurile din CM 2026: orașe, stadioane și gazde

Pentru prima dată în istorie, Campionatul Mondial va fi organizat în trei țări: SUA, Canada și Mexic. Va fi, totodată, și primul turneu cu 48 de echipe participante. Meciurile de la CM 2026 se vor disputa în 16 orașe gazdă, majoritatea fiind din Statele Unite. Printre cele mai importante orașe se numără New York, Los Angeles, Dallas și Miami, care vor găzdui partide importante, inclusiv din fazele eliminatorii. În Canada, meciurile se vor juca la Toronto și Vancouver, în timp ce Mexicul va organiza partide în Mexico City, Guadalajara și Monterrey.

Stadioanele CM 2026

Dallas Stadium (Arlington, SUA) – 94.000 locuri

Estadio Azteca (Mexico City, Mexic) – 83.00 locuri

New York New Jersey Stadium (East Rutherford, SUA) – 82.500 locuri

Atlanta Stadium (Atlanta, SUA) – 75.000 locuri

Kansas City Stadium (Kansas City, SUA) – 73.000 locuri

Houston Stadium (Houston, SUA) – 72.000 locuri

San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, SUA) – 71.000 locuri

Los Angeles Stadium (Inglewood, SUA) – 70.000 locuri

Philadelphia Stadium (Philadelphia, SUA) – 69.000 locuri

Seattle (Seattle, SUA) – 69.000 locuri

Boston Stadium (Foxborough, SUA) – 65.000 locuri

Miami Stadium (Miami, SUA) – 65.000 locuri

BC Place (Vancouver, Canada) – 54.000 locuri

Estadio Monterrey (Guadelupe, Mexic) – 53.500 locuri

Estadio Guadalajara (Zapopan, Mexic) – 48.000 locuri

Toronto Stadium (Toronto, Canada) – 45.000 locuri

Cote pariuri CM 2026

Se știu deja și cotele pe care le oferă casele de pariuri pentru câștigarea Campionatului Mondial din 2026. Așa cum era de așteptat, bookmakerii le-au așezat pe primele locuri din acest top pe Spania (6,00), Franța (7,00), Anglia (8,00), Brazilia (9,00), Argentina (10,00), Portugalia (10,00), Germania (13,00) și Olanda (20,00). Va fi o luptă acerbă și pentru titlul de golgheter, acolo unde favorit e Kylian Mbappe (7,00), urmat îndeaproape de Harry Kane (8,00). În acest top, Lionel Messi e pe locul 3 (13,00), în timp ce Cristiano Ronaldo ocupă locul 6 (20,00).

Live Blog: Urmărește în timp real CM 2026

FANATIK te va ține la curent cu tot ceea ce se va întâmpla la Campionatul Mondial din 2026. Toate rezultatele, clasamentul actualizat din fiecare grupă și multe alte informații vor fi pe site-ul nostru. Puteți urmări în format live text totul pentru a fi în permanență informat cu tot ceea ce se întâmplă la grandioasa competiție de peste Ocean. La finalul fiecărei partide, vei putea afla ce au avut de spus selecționerii, dar și vedetele celor 48 de echipe naționale calificate la CM 2026.