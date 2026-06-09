Program CM 2026 și orele meciurilor în România. Calendarul complet al partidelor din faza grupelor până la finală

Campionatul Mondial din 2026 se anunță a fi unul dintre cele mai spectaculoase turnee finale din istorie, cu un format extins și cu meciuri desfășurate în trei țări: SUA, Canada și Mexic. Ediția din acest an va cuprinde în premieră 48 de echipe naționale, ceea ce va remodela formatul și calendarul meciurilor. Din cauza diferenței de fus orar, partidele vor avea loc atât seara, cât și în timpul nopții sau dimineața devreme, pentru ca jocurile de la CM 2026 să fie accesibile microbiștilor din întreaga lume.
Program CM 2026 – calendarul complet al turneului
Campionatul Mondial din 2026, care se va disputa în SUA, Canada și Mexic, se va disputa în perioada 11 iunie (joi) – 19 iulie (duminică). Turneul final de peste Ocean va dura astfel 37 de zile, în care se vor juca 103 meciuri, în diferite fusuri orare, și cu un program vast, care nu s-a mai întâlnit până acum în fotbal. FANATIK vă prezintă așadar tot ce trebuie să știți și cum puteți urmări turneul final FIFA World Cup 2026: datele cheie, defalcarea meciurilor și orele de începere a meciurilor în principalele fusuri orare, astfel încât să puteți fi la curent cu cel mai mare spectacol din „sportul rege”.
Programul meciurilor din faza grupelor CM 2026
Din nefericire pentru microbiștii români, Campionatul Mondial se va juca, din nou, fără „tricolori”, care vor urmări competiția la televizor. România a fost eliminată în semifinala barajului de calificare la CM 2026, scor 0-1, cu Turcia. Echipa națională nu s-a mai calificat la Cupa Mondială de 28 de ani, mai exact din 1998, când, fotbaliștii antrenați de Anghel Iordănescu, au ajuns până în optimile turneului final din Franța. La Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic, faza grupelor se va disputa în felul următor: prima etapă, 11-18 iunie, a doua etapă, 18-24 iunie și a treia etapă, 24-28 iunie.
Program Grupa A
- 11 iunie, ora 22:00 – Mexic – Africa de Sud
- 12 iunie, ora 5:00 – Coreea de Sud – Cehia
- 18 iunie, ora 19:00 – Cehia – Africa de Sud
- 19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud
- 25 iunie, ora 4:00 – Cehia – Mexic
- 24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud
Program Grupa B
- 12 iunie, ora 22:00 – Canada – Bosnia și Herțegovina
- 13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția
- 18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Bosnia și Herțegovina
- 19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar
- 24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada
- 24 iunie, ora 22:00 – Bosnia și Herțegovina – Qatar
Program Grupa C
- 4 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc
- 14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția
- 20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc
- 20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti
- 25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia
- 25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti
Program Grupa D
- 13 iunie, ora 4:00 – SUA – Paraguay
- 13 iunie, ora 7:00 – Australia – Turcia
- 19 iunie, ora 7:00 – Turcia – Paraguay
- 19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia
- 26 iunie, ora 5:00 – Turcia – SUA
- 26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia
Program Grupa E
- 14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao
- 15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador
- 20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș
- 21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao
- 26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania
- 26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș
Program Grupa F
- 14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia
- 15 iunie, ora 5:00 – Suedia – Tunisia
- 20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Suedia
- 20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia
- 26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia
- 25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda
Program Grupa G
- 5 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt
- 16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă
- 21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran
- 22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt
- 27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran
- 27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia
Program Grupa H
- 15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde
- 16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay
- 21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită
- 22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde
- 27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită
- 27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania
Program Grupa I
- 16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal
- 17 iunie, ora 1:00 – Irak – Norvegia
- 23 iunie, ora 0:00 – Franța – Irak
- 23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal
- 26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța
- 26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak
Program Grupa J
- 17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria
- 16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania
- 22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria
- 23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria
- 28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria
- 28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina
Program Grupa K
- 17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – RD Congo
- 18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia
- 23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan
- 24 iunie, ora 5:00 – Columbia – RD Congo
- 28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia
- 28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan
Program Grupa L
- 17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația
- 18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama
- 23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana
- 24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația
- 28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia
- 28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana
Program CM 2026 – fazele eliminatorii
În 16-imile de finală se vor califica primele două echipe din fiecare grupă, dar și cele mai bune 8 naționale care vor încheia faza grupelor pe locul 3. 16-imile de la FIFA World Cup 2026 se vor disputa în perioada 28 iunie – 3 iulie, după cum urmează:
Duminică, 28 iunie
- ora 22:00 – Vicecampioana Grupei A vs Vicecampioana Grupei B (Meciul 73) Los Angeles, SUA
Luni, 29 iunie
- ora 20:00 – Câștigătorii Grupei C vs Vicecampionii Grupei F (Meciul 76) Houston, SUA
- ora 23:30 – Învingătorii Grupei E vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 74) Boston, SUA
Marți, 30 iunie
- ora 04:00 – Câștigătorii Grupei F vs Vicecampionii Grupei C (Meciul 75) Monterrey, Mexic
- ora 20:00 – Câștigătorii Grupei E vs Câștigătorii Grupei I (Meciul 78) Dallas, SUA
Miercuri, 1 iulie
- ora 00:00 – Învingătorii Grupei I vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 77) New York City, SUA
- ora 04:00 – Învingătorii Grupei A vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 79) Mexico City, Mexic
- ora 19:00 – Câștigătorii Grupei L vs Cel mai bun loc 3 (Meci 80) Atlanta, SUA
- ora 23:00 – Câștigătorii Grupei G vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 82) Seattle, SUA
Joi, 2 iulie
- ora 03:00 – Câștigătorii Grupei D vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 81) San Francisco, SUA
- ora 04:00 – Câștigătorii Grupei H vs Vicecampionii Grupei J (Meciul 84) Los Angeles, SUAora
Vineri, 3 iulie
- ora 02:00 – Ocupanta locului în Grupa K vs Ocupanta locului în Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada
- ora 06:00 – Câștigătorii Grupei B vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 85) Vancouver, Canada
- ora 21:00 – Câștigătorii Grupei J vs Vicecampionii Grupei H (Meciul 88) Dallas, SUA
Sâmbătă, 4 iulie
- ora 01:00 – Vicecampioana Grupei D vs Vicecampioana Grupei G (Meciul 86) Miami, SUA
- ora 04:30 – Câștigătorii Grupei K vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 87) Vancouver, Canada
Optimi de finală – program complet
Sâmbătă, 4 iulie
- ora 20:00 – Meciul 90: Câștigătorul Meciului 73 vs Câștigătorul Meciului 75 – Houston, SUA
Duminică, 5 iulie
- ora 00:00 – Meciul 89: Câștigătorul Meciului 74 vs Câștigătorul Meciului 77 – Philadelphia, SUA
- ora 01:00 – Meciul 91: Meciul câștigător 76 vs Meciul câștigător 78 – New York City, SUA
Luni, 6 iulie
- ora 03:00 – Meciul câștigător 79 vs Meciul câștigător 80 – Mexico City, Mexic
- ora 22:00 – Meciul câștigător 83 vs Meciul câștigător 84 – Dallas, SUA
Marți, 7 iulie
- ora 03:00 – Meciul 94: Meciul câștigător 81 vs Meciul câștigător 82 – Seattle, SUA
- ora 19:00 – Meciul câștigător 86 vs Meciul câștigător 88 – Atlanta, SUA
- ora 23:00 – Meciul câștigător 85 vs Meciul câștigător 87 – Vancouver, Canada
Sferturi de finală – program complet
Joi, 9 iulie
- ora 23:00 – Câștigătorul R16-1 vs Câștigătorul R16-2 – Boston, SUA
Vineri, 10 iulie
- ora 22:00 – Câștigătorul R16-3 vs Câștigătorul R16-4 – Los Angeles, SUA
Duminică, 12 iulie
- ora 00:00 – Câștigătorul R16-5 vs Câștigătorul R16-6 – Miami – SUA
- ora 04:00 – Câștigătorul R16-7 vs Câștigătorul R16-8 – Kansas – SUA
Semifinale – program
Marți, 14 iulie
- ora 22:00 – Învingător QF1 vs Învingător QF2 – Dallas, SUA
Miercuri, 15 iulie
- ora 22:00 – Câștigătorul QF3 vs Câștigătorul QF4 – Atlanta – SUA
Unde are loc finala CM 2026, ora de începere
Marea finală, care va determina noua campioană mondială, de la FIFA World Cup 2026, se va disputa la New York, SUA, pe stadionul MetLife Stadium, din New Jersey, care are o capacitate de 82.500 de locuri. Duelul pentru trofeu este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Ceva mai devreme, pierzătoarele din cele două semifinale se vor înfrunta pentru medalia de bronz. Finala mică de la FIFA World Cup 2026 va începe duminică, 19 iulie, de la ora 00:00, și se va disputa pe Hard Rock Stadium, din Miami.
Când începe și când se termină CM 2026
Cupa Mondială din 2026 va începe pe 11 iunie 2026 și se va termina pe 19 iulie 2026. Va fi cea mai lungă ediție din istoria competiției. Turneul final va dura mai bine de o lună, datorită noului format extins cu 48 de echipe participante. Meciul de deschidere, Mexic – Africa de Sud, va avea loc pe Estadio Azteca, din Mexico City, în timp ce marea vinală se va juca în SUA. pe MetLife Stadium, din New Jersey, al treilea cel mai mare stadion din competiție.
Cine transmite la TV CM 2026
Campionatul Mondial din 2026 va fi transmis în România de Antena 1, care a achiziționat drepturile TV pentru această ediție, dar și pentru turneul final din 2030. Astfel, următoarele două ediții ale Cupei Mondiale nu se vor mai vedea la TVR. Meciurile de la FIFA World Cup 2026 vor putea fi urmărite în direct pe canalele grupului Antena, inclusiv Antena 1. Unele partide ar putea fi difuzate și pe posturi secundare, precum Antena Stars și Antena 3 CNN sau pe platforma de streaming a trustului, Antena Play, în funcție de program și importanța jocurilor.
Unde se joacă meciurile din CM 2026: orașe, stadioane și gazde
Pentru prima dată în istorie, Campionatul Mondial va fi organizat în trei țări: SUA, Canada și Mexic. Va fi, totodată, și primul turneu cu 48 de echipe participante. Meciurile de la CM 2026 se vor disputa în 16 orașe gazdă, majoritatea fiind din Statele Unite. Printre cele mai importante orașe se numără New York, Los Angeles, Dallas și Miami, care vor găzdui partide importante, inclusiv din fazele eliminatorii. În Canada, meciurile se vor juca la Toronto și Vancouver, în timp ce Mexicul va organiza partide în Mexico City, Guadalajara și Monterrey.
Stadioanele CM 2026
- Dallas Stadium (Arlington, SUA) – 94.000 locuri
- Estadio Azteca (Mexico City, Mexic) – 83.00 locuri
- New York New Jersey Stadium (East Rutherford, SUA) – 82.500 locuri
- Atlanta Stadium (Atlanta, SUA) – 75.000 locuri
- Kansas City Stadium (Kansas City, SUA) – 73.000 locuri
- Houston Stadium (Houston, SUA) – 72.000 locuri
- San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, SUA) – 71.000 locuri
- Los Angeles Stadium (Inglewood, SUA) – 70.000 locuri
- Philadelphia Stadium (Philadelphia, SUA) – 69.000 locuri
- Seattle (Seattle, SUA) – 69.000 locuri
- Boston Stadium (Foxborough, SUA) – 65.000 locuri
- Miami Stadium (Miami, SUA) – 65.000 locuri
- BC Place (Vancouver, Canada) – 54.000 locuri
- Estadio Monterrey (Guadelupe, Mexic) – 53.500 locuri
- Estadio Guadalajara (Zapopan, Mexic) – 48.000 locuri
- Toronto Stadium (Toronto, Canada) – 45.000 locuri
Cote pariuri CM 2026
Se știu deja și cotele pe care le oferă casele de pariuri pentru câștigarea Campionatului Mondial din 2026. Așa cum era de așteptat, bookmakerii le-au așezat pe primele locuri din acest top pe Spania (6,00), Franța (7,00), Anglia (8,00), Brazilia (9,00), Argentina (10,00), Portugalia (10,00), Germania (13,00) și Olanda (20,00). Va fi o luptă acerbă și pentru titlul de golgheter, acolo unde favorit e Kylian Mbappe (7,00), urmat îndeaproape de Harry Kane (8,00). În acest top, Lionel Messi e pe locul 3 (13,00), în timp ce Cristiano Ronaldo ocupă locul 6 (20,00).
Live Blog: Urmărește în timp real CM 2026
FANATIK te va ține la curent cu tot ceea ce se va întâmpla la Campionatul Mondial din 2026. Toate rezultatele, clasamentul actualizat din fiecare grupă și multe alte informații vor fi pe site-ul nostru. Puteți urmări în format live text totul pentru a fi în permanență informat cu tot ceea ce se întâmplă la grandioasa competiție de peste Ocean. La finalul fiecărei partide, vei putea afla ce au avut de spus selecționerii, dar și vedetele celor 48 de echipe naționale calificate la CM 2026.