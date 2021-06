Program complet Liga 1, sezonul 2021-2022. Când se joacă derby-urile dintre FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid și FC U Craiova

Sezonul de Liga 1 începe pe 17 iulie 2021 și se va încheia pe 21 mai 2022. CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova se anunță și pentru acest sezon favorite la titlu.

ADVERTISEMENT

FCU Craiova, Rapid și CS Mioveni sunt echipele care au obținut promovarea pentru această ediție de Liga 1. În vreme ce retrogradatele sunt CSMS Iași, Astra Giurgiu și Hermannstadt.

Programul complet pentru sezonul 2021-2022 de Liga 1. Se păstrează același format, cu 30 de etape în sezonul regulat. Tur / retur în play-off, o singură manșă în play-out

CFR Cluj va reprezenta România în următoarea ediție a Ligii Campionilor, în vreme ce FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi s-au calificat pentru prima ediție a Conference League.

ADVERTISEMENT

Pentru ediția 2021-2022 a Ligii 1 se păstrează formatul din precedentul sezon. Se vor juca 30 de etape în sezonul regulat, iar primele șase vor merge în play-off și vor lupta pentru titlu. Celelalte zece echipe vor juca în play-out, pentru evitarea retrogradării.

În faza play-out vor fi încă 10 partide, cu meciuri tur / retur între cele șase echipe calificate. În vreme ce în play-out sunt doar 9 partide, deoarece se joacă într-o singură manșă.

ADVERTISEMENT

Program CFR Cluj în sezonul 2021 – 2022 Liga 1

CFR Cluj pornește ca favorită la titlu și în acest sezon de Liga 1. Marius Șumudică a fost adus în locul lui Edward Iordănescu, sunt multe schimbări și la nivelul lotului de jucători. Ardelenii caută al cincilea titlu consecutiv, al șaptelea în istorie.

Din postura de campioană a României, CFR Cluj va participa în preliminariile Ligii Campionilor, unde va întâlni în pe Borac Banja Luka (Bosnia Herțegovina). Prima manșă va fi la Cluj pe 6 iulie, iar returul o săptămână mai târziu în Bosnia.

ADVERTISEMENT

Program FCSB în sezonul 2021 – 2022 Liga 1

După un nou sezon dezamăgitor, în care nu a putut ține pasul cu rivala CFR Cluj, FCSB a făcut de asemenea multe modificări. Dinu Todoran a fost adus antrenor, iar , transferul anunțat de FANATIK, este marea speranță pentru noul sezon.

În ceea ce privește participarea în cupele europene, FCSB va evolua în sezonul viitor al Conference League, unde va întâlni în pe Șahtior Karagandy (Kazahstan). Primul meci va fi pe 22 iulie la București, iar returul pe 29 iulie în Kazahstan.

ADVERTISEMENT

Program Universitatea Craiova în sezonul 2021 – 2022 Liga 1

Universitatea Craiova merge tot pe mâna lui Marinos Ouzounidis în lupta pentru un titlu istoric în Liga 1. Grecul și-a salvat postul după ce a reușit să câștige Cupa României. Și acum primește întăriri pentru noul sezon.

Și oltenii vor participa în Conferencea League, unde vor juca în turul II preliminar împotriva învingătoarei dintre Laci (Albania) și Podgorica (Muntenegru).

ADVERTISEMENT

Program Dinamo în sezonul 2021 – 2022 Liga 1

. Formația din “Ștefan cel Mare” s-a salvat miraculos de la retrogradare sezonul trecut, dar problemele financiare nu s-au rezolvat. Dusan Uhrin, singurul om în care fanii au încredere, ar putea să plece.

În plus, Tribunalul București a admis cererea oficialilor dinamoviști de , ca o ultimă măsură disperată de a salva clubul de la faliment.

Program FC U Craiova în sezonul 2021 – 2022 Liga 1

FC U Craiova a reușit să câștige ediția precedentă a ligii secunde, iar ambițiile sunt foarte mari. Se vorbește de play-off și chiar de titlu după aducerea lui Adrian Mutu ca antrenor principal. Dar lotul nu pare a fi încă la nivelul cel mai bun, deși au fost aduși până acum o sumedenie de . Totuși, oltenii lui Adrian Mititelu au dat o primă lovitură de imagine, prin perfectarea unui în compania italienilor de la AS Roma, antrenați de celebrul Jose Mourinho.

Program Rapid în sezonul 2021 – 2022 Liga 1

Și Rapid este nou promovată în Liga 1, cu speranțe de accedere în play-off. Lotul are mare nevoie de întăriri, se încearcă aducerea unor jucători de mare experiență, dar până acum singurele nume cu rezonanță transferate în Giulești sunt Albu (ex UTA) și (ex Astra).