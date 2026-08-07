Program David Popovici la CE de la Paris. Când intră în bazin românul, ziua și ora la care înoată pentru aur

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Campionatele Europene de înot de la Paris încep pe 10 august, iar organizatorii au făcut public programul complet al competiției. Toate privirile românilor vor fi îndreptate spre David Popovici, marele favorit la medalii în probele de 100 și 200 m liber. Campionul olimpic își va începe cursa pentru aur pe 11 august, când sunt programate seriile și semifinalele probei de 200 m liber.

Programul lui David Popovici la Campionatele Europene de înot de la Paris

Campionatele Europene de înot de la Paris reprezintă punctul culminant al Europenelor de natație, competiție care a debutat încă de la finalul lunii iulie cu probele de înot artistic și sărituri în apă. În aceste zile se desfășoară întrecerile de înot în ape deschise, găzduite de Sena, iar din 10 august atenția se mută la Paris Aquatics Centre, acolo unde cei mai valoroși înotători ai continentului se vor lupta pentru medalii.

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David Popovici este, fără îndoială, una dintre marile atracții ale competiției. „Racheta din România” va reveni în bazinul în care a strlăcuit la Jocurile Olimpice în vara anului trecut, când a cucerit aurul la 200 m liber și bronzul la 100 m liber. De această dată, obiectivul său este să-și păstreze coroana europeană în ambele probe, după titlurile câștigate la Belgrad în 2024. În pregătirea pentru Europene, unul dintre cei mai puternici rivali ai săi.

Până acum, David Popovici a bifat o singură competiție internațională în 2026, Trofeo Settecolli. , înregistrând timpi promițători, însă adevăratul vârf de formă este așteptat la Paris, acolo unde și-a construit întregul program de pregătire pentru a lupta din nou pentru medalia de aur.

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Popovici va începe CE de la Paris cu seriile probei de 100 m liber

European Aquatics a anunțat programul complet al celor șapte zile de concurs de la Paris. Competiția se va desfășura zilnic în două sesiuni: cea de dimineață, rezervată seriilor, va începe la ora 10:30 (ora României), în timp ce semifinalele și finalele sunt programate în sesiunea de seară, de la ora 19:30.

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David Popovici va intra în competiție marți, 11 august, când va lua startul în seriile probei de 100 m liber. Dacă va trece de calificări, acolo unde nu ar trebui să aibă probleme, campionul român va reveni în bazin în aceeași seară pentru semifinale. Lupta pentru medalia de aur la „proba-regină” a înotului va avea loc miercuri, 12 august, în sesiunea de seară.

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După terminarea probei de 100 m liber, atenția lui Popovici se va muta asupra celor 200 m liber, distanță la care este campion olimpic, mondial și european en-titre. Seriile vor avea loc joi, 13 august, în sesiunea de dimineață, semifinalele sunt programate în aceeași zi, de la ora 19:30, iar marea finală se va desfășura vineri, 14 august, în sesiunea de seară.

Cine transmite la TV cursele lui David Popovici

Fanii natației din România vor putea urmări în direct evoluțiile lui David Popovici și ale celorlalți sportivi la Campionatele Europene de la Paris, în perioada 10-16 august. Competiția va fi transmisă în direct de TVR 1 și TVR Sport, posturile care vor difuza atât sesiunile de dimineață, dedicate seriilor, cât și semifinalele și finalele programate în fiecare seară. Astfel, publicul din România va avea ocazia să urmărească fiecare cursă importantă a sportivului de la CS Dinamo în drumul său spre noi medalii europene.

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Cea mai numeroasă delegație din istoria României la CE

David Popovici nu va fi singurul reprezentant al României la Campionatele Europene de la Paris. Campionul olimpic face parte dintr-o delegație alcătuită din 11 înotători, cea mai numeroasă trimisă vreodată de țara noastră la această competiție.