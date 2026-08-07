Sport

Program David Popovici la CE de la Paris. Când intră în bazin românul, ziua și ora la care înoată pentru aur

Programul complet al lui David Popovici la Campionatele Europene de la Paris: orele seriilor, semifinalelor și finalelor în care campionul olimpic va lupta pentru noi medalii de aur
Cristian Măciucă
07.08.2026 | 20:38
Program David Popovici la CE de la Paris Cand intra in bazin romanul ziua si ora la care inoata pentru aur
SPECIAL FANATIK
Program David Popovici la CE de la Paris. Când intră în bazin românul, ziua și ora la care înoată pentru aur. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Campionatele Europene de înot de la Paris încep pe 10 august, iar organizatorii au făcut public programul complet al competiției. Toate privirile românilor vor fi îndreptate spre David Popovici, marele favorit la medalii în probele de 100 și 200 m liber. Campionul olimpic își va începe cursa pentru aur pe 11 august, când sunt programate seriile și semifinalele probei de 200 m liber.

Programul lui David Popovici la Campionatele Europene de înot de la Paris

Campionatele Europene de înot de la Paris reprezintă punctul culminant al Europenelor de natație, competiție care a debutat încă de la finalul lunii iulie cu probele de înot artistic și sărituri în apă. În aceste zile se desfășoară întrecerile de înot în ape deschise, găzduite de Sena, iar din 10 august atenția se mută la Paris Aquatics Centre, acolo unde cei mai valoroși înotători ai continentului se vor lupta pentru medalii.

ADVERTISEMENT

David Popovici este, fără îndoială, una dintre marile atracții ale competiției. „Racheta din România” va reveni în bazinul în care a strlăcuit la Jocurile Olimpice în vara anului trecut, când a cucerit aurul la 200 m liber și bronzul la 100 m liber. De această dată, obiectivul său este să-și păstreze coroana europeană în ambele probe, după titlurile câștigate la Belgrad în 2024. În pregătirea pentru Europene, Popovici s-a antrenat timp de mai multe săptămâni alături de chinezul Pan Zhanle, unul dintre cei mai puternici rivali ai săi.

Până acum, David Popovici a bifat o singură competiție internațională în 2026, Trofeo Settecolli. Românul s-a impus atât la 100 m, cât și la 200 m liber, înregistrând timpi promițători, însă adevăratul vârf de formă este așteptat la Paris, acolo unde și-a construit întregul program de pregătire pentru a lupta din nou pentru medalia de aur.

ADVERTISEMENT
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui...
Digi24.ro
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze

Popovici va începe CE de la Paris cu seriile probei de 100 m liber

European Aquatics a anunțat programul complet al celor șapte zile de concurs de la Paris. Competiția se va desfășura zilnic în două sesiuni: cea de dimineață, rezervată seriilor, va începe la ora 10:30 (ora României), în timp ce semifinalele și finalele sunt programate în sesiunea de seară, de la ora 19:30.

ADVERTISEMENT
Din Tulcea, 5.000 de oamenii au lăsat Europa cu ”gura căscată”: ”Am uimit...
Digisport.ro
Din Tulcea, 5.000 de oamenii au lăsat Europa cu ”gura căscată”: ”Am uimit lumea!”. România, VICTORIE uriașă

David Popovici va intra în competiție marți, 11 august, când va lua startul în seriile probei de 100 m liber. Dacă va trece de calificări, acolo unde nu ar trebui să aibă probleme, campionul român va reveni în bazin în aceeași seară pentru semifinale. Lupta pentru medalia de aur la „proba-regină” a înotului va avea loc miercuri, 12 august, în sesiunea de seară.

ADVERTISEMENT

După terminarea probei de 100 m liber, atenția lui Popovici se va muta asupra celor 200 m liber, distanță la care este campion olimpic, mondial și european en-titre. Seriile vor avea loc joi, 13 august, în sesiunea de dimineață, semifinalele sunt programate în aceeași zi, de la ora 19:30, iar marea finală se va desfășura vineri, 14 august, în sesiunea de seară.

Cine transmite la TV cursele lui David Popovici

Fanii natației din România vor putea urmări în direct evoluțiile lui David Popovici și ale celorlalți sportivi la Campionatele Europene de la Paris, în perioada 10-16 august. Competiția va fi transmisă în direct de TVR 1 și TVR Sport, posturile care vor difuza atât sesiunile de dimineață, dedicate seriilor, cât și semifinalele și finalele programate în fiecare seară. Astfel, publicul din România va avea ocazia să urmărească fiecare cursă importantă a sportivului de la CS Dinamo în drumul său spre noi medalii europene.

ADVERTISEMENT

Cea mai numeroasă delegație din istoria României la CE

David Popovici nu va fi singurul reprezentant al României la Campionatele Europene de la Paris. Campionul olimpic face parte dintr-o delegație alcătuită din 11 înotători, cea mai numeroasă trimisă vreodată de țara noastră la această competiție.

De nicăieri! Internaționalul român, transfer în străinătate aproape de miezul nopții: „Abia aștept...
Fanatik
De nicăieri! Internaționalul român, transfer în străinătate aproape de miezul nopții: „Abia aștept să-i cunosc pe fani”
Șeful din SuperLiga a anunțat în direct că el se dă la o...
Fanatik
Șeful din SuperLiga a anunțat în direct că el se dă la o parte dacă vine Neluțu Varga investitor. Exclusiv
Aura B și Gabriella Nastas, la un pas de bătaie în direct înainte...
Fanatik
Aura B și Gabriella Nastas, la un pas de bătaie în direct înainte de RXF Next Fighter 33: „Tu ești proastă?!”. Video
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Lovitură pentru Alexi Pitu: s-a accidentat în UTA - Rapid și ar putea...
iamsport.ro
Lovitură pentru Alexi Pitu: s-a accidentat în UTA - Rapid și ar putea lipsi 6 luni!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!