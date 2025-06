Program de foc pentru FCSB în startul noului sezon. Derby-uri pe bandă rulantă pentru campioană

FCSB și celelalte echipe din Superliga au aflat în cursul zilei de miercuri Țintarul campionatului s-a stabilit cu ocazia Adunării Generale a Ligii Profesioniste de Fotbal.

FCSB are parte de un program de foc în startul sezonului viitor

Astfel, campioana ultimelor două ediții se duelează în prima etapă, programată în weekend-ul 12-13 iulie, cu Hermannstadt pe teren propriu. Rămâne de văzut acum unde urmează să își dispute echipa roș-albastră partidele de acasă în săptămânile următoare.

ADVERTISEMENT

După cum se știe deja destul de bine, Arena Națională va deveni din nou indisponibilă pentru meciuri de fotbal pentru că acolo se vor organiza alte tipuri de evenimente, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți în aceeași perioadă.

Cea mai plauzibilă variantă pentru FCSB din acest punct de vedere ar fi în acest moment stadionul Steaua. Clubul patronat de Gigi Becali a apelat la această opțiune și în startul sezonului trecut, în același context.

ADVERTISEMENT

Meciuri cu CFR Cluj, Dinamo și Rapid la un interval scurt de timp

Revenind, în etapa a doua din această stagiune de Superliga, campioana en-titre se va deplasa la Ploiești pentru duelul cu Petrolul. În runda cu numărul trei echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii va reveni în București pentru partida cu Farul Constanța.

Urmează apoi derby-ul cu Dinamo, cu roș-albii în postură de gazde. Încă nu este foarte clar unde se va disputa acest joc, întrucât prima variantă pentru „câini” ar fi fost în mod normal tot Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Astfel, în condițiile enunțate anterior, este posibil ca meciul să fie organizat pe arena „Arcul de Triumf”, una însă foarte mică pentru un astfel de eveniment.

ADVERTISEMENT

În etapa a cincea FCSB joacă „acasă” cu Unirea Slobozia, iar în runda cu numărul șase este așteptat cu mare interes derby-ul cu Rapid, cel mai probabil din Giulești.

Nu în ultimul rând, după alte două etape, campioana României merge în Gruia pentru confruntarea cu CFR Cluj. Între aceste două partide, a fost programat duelul cu nou-promovata FC Argeș de pe teren propriu.

Campioana mai joacă și în preliminariile Champions League și chiar a făcut o cerere specială către LPF în acest sens

Și dacă acest program nu era suficient de complicat, mai trebuie menționat și faptul că FCSB deschide noul sezon de fotbal intern pe 5 iulie, tot contra celor de la CFR Cluj, în Supercupa României.

În plus, pe 9 și 16 iulie, din primul tur preliminar al UEFA Champions League.

Bineînțeles, în cazul extrem de probabil în care se va califica mai departe, echipa roș-albastră își va continua acest parcurs din preliminariile cupelor europene timp de mai multe săptămâni consecutive, ceea ce înseamnă meciuri din trei în trei zile cel puțin pentru o perioadă de aproximativ două luni în startul sezonului.

Interesant de remarcat este că FCSB a ajuns să aibă un astfel program complicat în startul campionatului în ciuda faptului că a solicitat să nu joace în primele etape cu celelalte echipe românești angrenate în preliminariile cupelor europene, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Iar cererea respectivă a fost aprobată de către LPF,

Meciurile celor de la FCSB în prima parte a noului sezon

5 iulie: FCSB – CFR Cluj, Supercupa României

9 iulie: FCSB – Inter D’Escaldes, turul 1 preliminar din Champions League

12-13 iulie: FCSB – Hermannstadt, etapa 1 Superliga

16 iulie: Inter D’Escaldes – FCSB, returul din Champions League

19-20 iulie: Petrolul – FCSB, etapa 2 Superliga

22-23 iulie: The New Saints / Shkendija – FCSB, primul meci din turul 2 preliminar din Champions League

26-27 iulie: FCSB – Farul, etapa 3 Superliga

29-30 iulie: FCSB – The New Saints – Shkendija, returul din Champions League

2-3 august: Dinamo – FCSB, etapa 4 Superliga

5-7 august: FCSB – X, primul meci din turul 3 preliminar, indiferent de competiția continentală

9-10 august: FCSB – Unirea Slobozia, etapa 5 Superliga

12-14 august: X – FCSB, returul din competiția continentală

16-17 august: Rapid – FCSB, etapa 6 Superliga

19-21 august: FCSB – X, turul play-off-ului competiției continentale

23-24 august: FCSB – FC Argeș, etapa 7 Superliga

26-28 august: X – FCSB, returul play-off-ului competiției continentale

30-31 august: CFR Cluj – FCSB, etapa 8 Superliga