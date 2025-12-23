Program farmacii pentru perioada 24 decembrie – 2 ianuarie 2026. Ce farmacii sunt deschise non stop de sărbători în București

ADVERTISEMENT

Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar românii trebuie să știe care farmacii vor fi deschise non-stop în perioada 24 decembrie – 2 ianuarie 2026, în caz de urgențe sau nevoi medicale neașteptate. Deși majoritatea farmaciilor vor avea program redus sau vor fi închise în zilele de sărbătoare, există unități farmaceutice atât în Capitală, cât și în Cluj, Iași și Timișoara care vor funcționa permanent.

Program Catena, Dr Max, Help Net, Dona de Crăciun și Revelion 2025

Pe durata sărbătorilor de iarnă, programul farmaciilor Catena, Dr. Max, Help Net și Dona se modifică, iar clienții trebuie să fie atenți la orele afișate, mai ales în zilele-cheie. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, majoritatea farmaciilor vor funcționa după un program scurt, de regulă între 08:00 și 16:00.

ADVERTISEMENT

Zilele de 25 și 26 decembrie, dedicate Crăciunului, vor aduce închiderea celor mai multe unități, cu excepția celor care asigură servicii permanente pentru urgențe. În perioada 27–30 decembrie, activitatea revine treptat la normal, în funcție de locație și de lanțul farmaceutic.

De Revelion, pe 31 decembrie, programul diferă de la o farmacie la alta: unele vor închide mai devreme, în jurul orelor 18:00–20:00, în timp ce unitățile cu program permanent rămân deschise pe tot parcursul nopții.

ADVERTISEMENT

Ziua de 1 ianuarie aduce din nou restricții, majoritatea farmaciilor fiind închise, însă unitățile non-stop vor fi disponibile pentru urgențe. Începând cu 2 ianuarie, programul Catena, Dr. Max, Help Net și Dona revine treptat la normal.

ADVERTISEMENT

Farmacii non stop de Crăciun și Revelion în sectorul 1

Printre unitățile farmaceutice cu program permanent din sectorul 1 se numără Help Net de pe Bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, o locație frecvent accesată de clienți în perioada sărbătorilor.

Tot în zonă funcționează non-stop și Help Net de pe strada Radu Beller, nr. 3–7, situată aproape de cartierul Dorobanți, precum și Catena de pe Bulevardul Ion Mihalache, care apare constant pe listele farmaciilor deschise 24 de ore din 24.

ADVERTISEMENT

Farmacii deschise non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 2

Locuitorii sectorului 2 pot apela în situații urgente la Help Net de pe Șoseaua Mihai Bravu, nr. 128, o unitate ușor accesibilă în partea de est a Capitalei. În vecinătate se află și Catena de pe Șoseaua Colentina, nr. 25, rămâne deschisă permanent, inclusiv de Crăciun și Anul Nou, oferind acces rapid la medicamente și produse farmaceutice.

Farmacii deschise în perioada 24 decembrie – 2 ianuarie în sectorul 3

În sectorul 3, o opțiune sigură este punctul farmaceutic Help Net din zona Dristor, pe Bulevardul Camil Ressu nr. 4, cunoscut pentru programul non-stop. Un alt centru deschis este Catena de pe Bulevardul Unirii, nr. 47, care funcționează 24 de ore din 24 și este una dintre cele mai frecventate unități farmaceutice în perioadele de sărbători legale.

Farmacii non stop de Crăciun și Revelion în sectorul 4

Cei din sectorul 4 al Capitalei pot apela la serviciile unității Catena de pe strada Nițu Vasile, nr. 14–16, care funcționează neîntrerupt, oferind acces la medicamente inclusiv pe 25 decembrie și 1 ianuarie. Totodată, Dona de pe Șoseaua Olteniței, nr. 105, rămâne deschisă pe întreaga perioadă a sărbătorilor, fiind o opțiune de încredere pentru locuitorii din zonă în caz de urgențe.

Farmacii deschise non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 5

Pentru bucureștenii din sectorul 5, farmacia Catena de pe Calea Rahovei, nr. 322, este una dintre principalele unități cu program permanent în perioada sărbătorilor de iarnă. Tot aici, farmacia Help Net de pe Șoseaua Panduri, nr. 1, rămâne deschisă 24 de ore din 24, inclusiv în noaptea de Revelion, asigurând accesul la medicamente atunci când alte farmacii sunt închise.

Farmacii deschise în perioada 24 decembrie – 2 ianuarie în sectorul 6

În sectorul 6, cetățenii pot apela la farmacia Help Net din zona Drumul Taberei, situată în apropierea Pieței Moghioroș, cunoscută pentru programul non-stop în zilele de sărbătoare. Și farmacia Dona de pe Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 73 rămâne deschisă permanent și reprezintă o soluție sigură pentru urgențele medicale apărute de Crăciun sau Revelion.

Farmacii non stop de Crăciun și Revelion în Cluj Napoca

În Cluj‑Napoca, dacă ai nevoie de , există farmacii care oferă serviciu permanent 24 de ore din 24. Printre acestea se numără Remedium Farm, situată pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 131 și Ecofarmacia, în Piața Timotei Cipariu nr. 15.

O altă opțiune permanentă este Viafarm, în Piața Mihai Viteazu, iar lista farmaciilor cu program neîntrerupt include și unități precum cea de pe Strada Horea nr. 66 aparținând rețelei Dona.

Farmacii deschise non-stop de Crăciun și Revelion în Iași

Ieșenii care au nevoie de produse medicale pot conta pe câteva unități farmaceutice cum este Farmacia Ropharma din Piața Unirii, nr. 3, care funcționează permanent și oferă acces la medicamente fără întrerupere.

De asemenea, Farmacia Rosmarin de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 44, rămâne deschisă non‑stop pe perioada sărbătorilor, fiind una dintre cele mai frecventate opțiuni atunci când alte farmacii sunt închise.

Farmacii deschise în perioada 24 decembrie – 2 ianuarie în Timișoara

Dacă te afli în sau în zilele când majoritatea farmaciilor sunt închise, există câteva unități cu program non‑stop care rămân deschise pentru urgențe. Un punct deschis permanent este Vlad Pharmacy de pe Bulevardul 16 Decembrie 1989.

Tot în aceeași categorie de servicii continuu funcționează și Farmacia Vlad de pe Strada Gheorghe Lazăr, nr. 8, unde pacienții pot găsi medicamente la orice oră. O altă opțiune importantă este Help Net de pe Calea Buziașului, nr. 28C, dar și farmacia Help Net situată tot pe Strada Gheorghe Lazăr, nr. 30‑32.

Atenționare: programul farmaciilor mai poate suferi modificări în funcție de deciziile fiecărei unități. Este recomandat să verificați orarul afișat pe site‑urile oficiale înainte de a vă deplasa, pentru a evita neplăcerile și a vă asigura că veți găsi unitatea deschisă atunci când aveți nevoie de medicamente.