Program FCSB grupe Europa League. Când joacă echipa lui Gigi Becali cu Feyenoord, Fenerbahce și restul de meciuri. Date oficiale

Sezonul 2025/2026 este un nou sezon european pentru FCSB, care . Pe Fanatik.ro găsești absolut toate informațiile legate de programul campioanei României și vei putea ști când și unde se dispută cele 8 meciuri din grupă.

Program complet FCSB în Europa League

Deși FCSB spera că în acest sezon va atinge „Faza Ligii” UEFA Champions League, campioana României a fost eliminată de Shkendija în turul doi preliminar și astfel că a fost „retrogradată”. Tot răul a fost spre bine și astfel că elevii pregătiți de Elias Charalambous s-au calificat în Europa League. Roș-albaștrii vor disputa minim 8 meciuri în această competiție, primul fiind programat pe 25 septembrie, iar ultimul în data de 29 ianuarie 2026.

joi, 25 septembrie 2025, ora 19:45: Go Ahead Eagles – FCSB

joi, 2 octombrie 2025, ora 19:45: FCSB – Young Boys

joi, 23 octombrie 2025, ora 19:45: FCSB – Bologna

joi, 6 noiembrie 2025, ora 19:45: Basel – FCSB

joi, 27 noiembrie 2025, ora 22:00: Steaua Roșie Belgrad – FCSB

joi, 11 decembrie 2025, ora 22:00: FCSB – Feyenoord

joi, 22 ianuarie, ora 22:00: Dinamo Zagreb – FCSB

joi, 29 ianuarie, ora 22:00: FCSB – Fenerbahce

Când joacă FCSB cu Feyenoord

FCSB întâlnește pentru prima dată în istoria jocurilor din cupele europene Feyenoord. Echipa din Rotterdam a ajuns stagiunea trecută până în șaisprezecimi, unde a fost eliminată de Inter, iar . Olandezii au în palmares Champions League (1969/1970) dar și Europa League (1973/1974, 2001/2002). Meciul se va disputa joi, 11 decembrie, de la ora 22:00.

Când are loc FCSB – Fenerbahce

FCSB și Fenerbahce au 4 întâlniri în trecut, toate de pe vremea când echipa bucureșteană evolua sub numele de Steaua. În sezonul 1997/1998, bucureștenii eliminau formația turcă cu 2-1 la general în preliminariile Cupei UEFA (actuala Europa League). S-au mai întâlnit și în sezonul 2009/2010, în grupa H din Europa League, când turcii câștigau tur-retur (1-0 și 3-1). Acest duel va avea loc joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00.

Dinamo Zagreb – FCSB, dată de desfășurare

Tot 4 întâlniri au fost între FCSB și Dinamo Zagreb, și tot din perioada în care bucureștenii evoluau sub numele Steaua. O singură victorie are reprezentanta noastră (3-2 în returul primului tur preliminar din Champions League, sezonul 1993/1994). Meciul va avea loc pe 22 ianuarie, de la ora 22:00.

Steaua Roșie – FCSB, meci de foc pentru echipa lui Gigi Becali

În ciuda faptului că România și Serbia sunt două țări vecine, cele mai titrate echipe din fiecare tărâm s-au întâlnit, surprinzător, o singură dată. Acest lucru se întâmpla în data de 10 februarie 2011, într-o partidă amicală. Rezultatul final a fost 0-0 și astfel că în acest an se va da departajarea între cele două formații. De menționat este faptul sârbii au participat în Champions League anul trecut, acolo unde au terminat pe locul 29 din „Faza Ligii”. Partida se va disputa joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00.

FCSB – Young Boys, data și ora de start

Între FCSB și Young Boys este, la fel ca în cazul sârbilor, doar o singură întâlnire. Acest duel avea loc tot într-o partidă amicală, aceasta fiind încheiată cu scorul de 2-2 pe data de 19 ianuarie 2016. Pentru roș-albaștrii puncta la acel moment o dublă Jugurtha Hamroun. La fel ca Steaua Roșie, echipa din Elveția s-a aflat pe tabloul principal din Champions League, acolo unde a terminat pe ultimul loc, 36, cu 0 puncte acumulate. Duelul va avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45.

Basel – FCSB, deplasare grea pentru campioană

Basel stârnește extrem de multe amintiri plăcute pentru campioana României. Cele două formații de 5 ori în istorie, iar bilanțul este de o victorie, trei remize și o înfrângere pentru roș-albaștri. De elvețieni se leagă și ultima calificare a lui FCSB în UEFA Champions League. Acest lucru se întâmpla în sezonul 2013/2014, atunci înregistrându-se două remize în oglindă, scor 1-1. Partida se va disputa joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45.

FCSB – Bologna, meci de foc pe Arena Națională

Interesant este faptul că FCSB și Bologna nu s-au întâlnit niciodată de-a lungul istoriei. Formația din „Cizmă” a impresionat plăcut în ultimele sezoane, în sezonul trecut fiind participantă chiar în UEFA Champions League, acolo unde au încheiat pe locul 28. „I Rossoblù” au terminat doar pe poziția 9 în Seria A în stagiunea precedentă, însă se află în cupele europene grație Cupei câștigate. Meciul va avea loc joi, 23 octombrie, de la ora 19:45.

Când joacă FCSB la Go Ahead Eagles

Ultima, dar nu cea din urmă echipă cu care se va înfrunta FCSB este Go Ahead Eagles. La fel ca în cazul Bolognei, roș-albaștrii nu s-au întâlnit niciodată cu formația din Olanda. Participarea în cupele europene a echipei din „Țara Lalelelor” se datorează triumfului din Cupă din sezonul trecut. Acesta este primul meci al campioanei en-titre, joi, 25 septembrie, de la ora 19:45.

Date oficiale UEFA pentru grupele Europa League

Cele 36 de formații calificate în faza principală a Europa League 2025-2026 vor disputa fiecare câte 8 meciuri. Prima rundă este programată pe 24-25 septembrie 2025, iar grupa se încheie pe 29 ianuarie 2026.

Iată programul fiecărei etape din grupa unică din Europa League:

Cine transmite la TV FCSB în grupele Europa League

Toate meciurile din Europa League 2025-2026, începând cu faza grupei, vor putea fi urmărite la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cele două trusturi media au achiziționat drepturile TV până în anul 2027.

Cum poți urmări online meciurile FCSB. Opțiuni pentru românii din diasporă

Partidele jucate de FCSB în grupe Europa League 2025-2026 pot fi urmărite și în mediul online, sub format live stream pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Site-ul Fanatik.ro vă va ține la curent cu cele mai importante informații legate de campioana României pe parcursul campaniei sale europene.

Valoarea loturilor adversare

FCSB întâlnește adversare cu loturi valoroase, 3 dintre acestea depășind chiar suma de 200 de milioane de euro. Restul de 5 formații au valori apropiate de campioana României (48 milioane de euro). Iată cum arată, de la cel mai valoros la cel mai accesibil, topul loturilor celor 8 adversare ale FCSB-ului:

Fenerbahce – 299 milioane de euro Bologna – 282 milioane de euro Feyenoord – 218 milioane de euro Steaua Roșie – 79 milioane de euro Young Boys – 68 milioane de euro Basel – 68 milioane de euro Dinamo Zagreb – 56 milioane de euro Go Ahead Eagles – 28 milioane de euro

Cote pariuri FCSB grupe Europa League

Favorită să cucerească Europa League în acest sezon este Aston Villa, cu o cotă de 7,00. Dintre primele 8 adversare ale FCSB-ului, cele mai multe șanse la câștigarea competiției le are Bologna (cotă 11,00).

Restul adversarelor echipei bucureștene sunt văzute cu șanse infime să pună mâna pe trofeu (Basel: 23,00, Feyenoord: 30,00, Young Boys: 51,00, Dinamo Zagreb: 100,000, Go Ahead Eagles: 100,000, Steaua Roșie: 150,000). FCSB are o cotă de 100,000 pentru câștigarea Europa League.