Program FCSB grupe Europa League. Când joacă echipa lui Gigi Becali cu Feyenoord, Fenerbahce și restul de meciuri. Date oficiale

Sezonul 2025/2026 este un nou sezon european pentru FCSB, care s-a calificat în faza principală din Europa League după ce a trecut cu scorul de 5-2 la general de scoțienii de la Aberdeen. Pe Fanatik.ro găsești absolut toate informațiile legate de programul campioanei României și vei putea ști când și unde se dispută cele 8 meciuri din grupă.
Deși FCSB spera că în acest sezon va atinge „Faza Ligii” UEFA Champions League, campioana României a fost eliminată de Shkendija în turul doi preliminar și astfel că a fost „retrogradată”. Tot răul a fost spre bine și astfel că elevii pregătiți de Elias Charalambous s-au calificat în Europa League. Roș-albaștrii vor disputa minim 8 meciuri în această competiție, primul fiind programat pe 25 septembrie, iar ultimul în data de 29 ianuarie 2026.
FCSB întâlnește pentru prima dată în istoria jocurilor din cupele europene Feyenoord. Echipa din Rotterdam a ajuns stagiunea trecută până în șaisprezecimi, unde a fost eliminată de Inter, iar sezonul acesta a părăsit Champions League încă din turul 3, fiind eliminată de Fenerbahce. Olandezii au în palmares Champions League (1969/1970) dar și Europa League (1973/1974, 2001/2002). Meciul se va disputa joi, 11 decembrie, de la ora 22:00.
FCSB și Fenerbahce au 4 întâlniri în trecut, toate de pe vremea când echipa bucureșteană evolua sub numele de Steaua. În sezonul 1997/1998, bucureștenii eliminau formația turcă cu 2-1 la general în preliminariile Cupei UEFA (actuala Europa League). S-au mai întâlnit și în sezonul 2009/2010, în grupa H din Europa League, când turcii câștigau tur-retur (1-0 și 3-1). Acest duel va avea loc joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00.
Tot 4 întâlniri au fost între FCSB și Dinamo Zagreb, și tot din perioada în care bucureștenii evoluau sub numele Steaua. O singură victorie are reprezentanta noastră (3-2 în returul primului tur preliminar din Champions League, sezonul 1993/1994). Meciul va avea loc pe 22 ianuarie, de la ora 22:00.
În ciuda faptului că România și Serbia sunt două țări vecine, cele mai titrate echipe din fiecare tărâm s-au întâlnit, surprinzător, o singură dată. Acest lucru se întâmpla în data de 10 februarie 2011, într-o partidă amicală. Rezultatul final a fost 0-0 și astfel că în acest an se va da departajarea între cele două formații. De menționat este faptul sârbii au participat în Champions League anul trecut, acolo unde au terminat pe locul 29 din „Faza Ligii”. Partida se va disputa joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00.
Între FCSB și Young Boys este, la fel ca în cazul sârbilor, doar o singură întâlnire. Acest duel avea loc tot într-o partidă amicală, aceasta fiind încheiată cu scorul de 2-2 pe data de 19 ianuarie 2016. Pentru roș-albaștrii puncta la acel moment o dublă Jugurtha Hamroun. La fel ca Steaua Roșie, echipa din Elveția s-a aflat pe tabloul principal din Champions League, acolo unde a terminat pe ultimul loc, 36, cu 0 puncte acumulate. Duelul va avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45.
Basel stârnește extrem de multe amintiri plăcute pentru campioana României. Cele două formații de 5 ori în istorie, iar bilanțul este de o victorie, trei remize și o înfrângere pentru roș-albaștri. De elvețieni se leagă și ultima calificare a lui FCSB în UEFA Champions League. Acest lucru se întâmpla în sezonul 2013/2014, atunci înregistrându-se două remize în oglindă, scor 1-1. Partida se va disputa joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45.
Interesant este faptul că FCSB și Bologna nu s-au întâlnit niciodată de-a lungul istoriei. Formația din „Cizmă” a impresionat plăcut în ultimele sezoane, în sezonul trecut fiind participantă chiar în UEFA Champions League, acolo unde au încheiat pe locul 28. „I Rossoblù” au terminat doar pe poziția 9 în Seria A în stagiunea precedentă, însă se află în cupele europene grație Cupei câștigate. Meciul va avea loc joi, 23 octombrie, de la ora 19:45.
Ultima, dar nu cea din urmă echipă cu care se va înfrunta FCSB este Go Ahead Eagles. La fel ca în cazul Bolognei, roș-albaștrii nu s-au întâlnit niciodată cu formația din Olanda. Participarea în cupele europene a echipei din „Țara Lalelelor” se datorează triumfului din Cupă din sezonul trecut. Acesta este primul meci al campioanei en-titre, joi, 25 septembrie, de la ora 19:45.
Cele 36 de formații calificate în faza principală a Europa League 2025-2026 vor disputa fiecare câte 8 meciuri. Prima rundă este programată pe 24-25 septembrie 2025, iar grupa se încheie pe 29 ianuarie 2026.
Iată programul fiecărei etape din grupa unică din Europa League:
Toate meciurile din Europa League 2025-2026, începând cu faza grupei, vor putea fi urmărite la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cele două trusturi media au achiziționat drepturile TV până în anul 2027.
Partidele jucate de FCSB în grupe Europa League 2025-2026 pot fi urmărite și în mediul online, sub format live stream pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Site-ul Fanatik.ro vă va ține la curent cu cele mai importante informații legate de campioana României pe parcursul campaniei sale europene.
FCSB întâlnește adversare cu loturi valoroase, 3 dintre acestea depășind chiar suma de 200 de milioane de euro. Restul de 5 formații au valori apropiate de campioana României (48 milioane de euro). Iată cum arată, de la cel mai valoros la cel mai accesibil, topul loturilor celor 8 adversare ale FCSB-ului:
Favorită să cucerească Europa League în acest sezon este Aston Villa, cu o cotă de 7,00. Dintre primele 8 adversare ale FCSB-ului, cele mai multe șanse la câștigarea competiției le are Bologna (cotă 11,00).
Restul adversarelor echipei bucureștene sunt văzute cu șanse infime să pună mâna pe trofeu (Basel: 23,00, Feyenoord: 30,00, Young Boys: 51,00, Dinamo Zagreb: 100,000, Go Ahead Eagles: 100,000, Steaua Roșie: 150,000). FCSB are o cotă de 100,000 pentru câștigarea Europa League.