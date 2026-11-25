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Edi Iordănescu intră direct în focurile fotbalului englez! Fostul selecționer al României a semnat cu Watford, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, și va avea parte de un final de an infernal. Tehnicianul va avea de disputat șapte partide în puțin peste o lună, nu va avea vacanță de Crăciun, iar la începutul lui 2027 ar putea da piept cu granzii din Premier League.

Edi Iordănescu, aruncat direct în luptă la Watford. Programul complet până la finalul anului

Fostul selecționer al României a susținut un interviu cu oficialii grupării engleze, care au intensificat discuțiile după despărțirea de italianul Alessio Dionisi.

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Marți seară, FANATIK a anunțat în exclusivitate că Edi Iordănescu va pleca în Anglia Românul a acceptat provocarea de a prelua o echipă aflată în subsolul clasamentului din Championship, deși ambițiile clubului sunt mult mai mari.

Watford a oficializat miercuri numirea lui Edi Iordănescu. Antrenorul în vârstă de 48 de ani a semnat contractul marți seară și a ajuns în Anglia în dimineața zilei următoare. Românul nici nu va avea timp să își cunoască bine jucătorii, întrucât noua sa echipă evoluează miercuri seară, pe teren propriu, împotriva celor de la Blackburn Rovers. Edi Iordănescu va urmări partida din tribunele stadionului Vicarage Road și va debuta pe banca tehnică a „viespilor” sâmbătă, în deplasare, cu Derby County.

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Programul lui Watford până la finalul anului 2026:

25 noiembrie, ora 21:45 – Watford – Blackburn Rovers

28 noiembrie, ora 17:00 – Derby County – Watford

5 decembrie, ora 14:30 – Watford – Millwall

8 decembrie, ora 22:00 – Birmingham City – Watford

12 decembrie, ora 14:30 – Queens Park Rangers – Watford

19 decembrie, ora 14:30 – Watford – Bolton Wanderers

26 decembrie, ora 17:00 – Portsmouth – Watford

29 decembrie, ora 21:45 – Watford – Wolverhampton

Edi Iordănescu, duel cu echipa lui Tom Brady. Fără vacanță de Crăciun și de Revelion

Calendarul îi oferă lui Edi Iordănescu posibilitatea de a începe cu dreptul aventura în fotbalul englez. Derby County se află în zona retrogradării, iar Millwall traversează, la rândul său, un sezon modest. Românul are nevoie de puncte încă de la primele apariții pe banca lui Watford, echipă care a acumulat doar 15 puncte în 16 etape.

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Primul examen cu adevărat dificil va veni pe 8 decembrie. Edi Iordănescu va da piept cu Birmingham City, clubul la care Tom Brady, legendarul jucător de fotbal american, este acționar minoritar. Gruparea din Birmingham are ambiții de promovare în Premier League. La doar patru zile distanță, românul va avea parte de o altă deplasare complicată, la Londra, pe terenul celor de la Queens Park Rangers.

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Edi Iordănescu va face cunoștință și cu celebra tradiție de Boxing Day din fotbalul englez. În timp ce majoritatea antrenorilor din Europa vor fi în vacanță, fostul selecționer al României își va conduce echipa pe stadionul Fratton Park, în a doua zi de Crăciun, împotriva celor de la Portsmouth. Anul se va încheia cu un alt meci de foc. Pe Vicarage Road va veni Wolverhampton, una dintre candidatele la promovarea în Premier League. Nici de Revelion, Edi Iordănescu nu va avea prea mult timp de petrecere. Pe 1 ianuarie, Watford va primi vizita celor de la Queens Park Rangers.

Edi Iordănescu poate da peste Arteta încă din luna ianuarie

Începutul anului 2027 i-ar putea aduce lui Edi Iordănescu și primul duel cu un nume uriaș din fotbalul mondial de la sosirea în Anglia. Watford va intra în turul al treilea al Cupei Angliei, fază a competiției în care își vor face apariția și cele 20 de echipe din Premier League.

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În funcție de tragerea la sorți, românul s-ar putea trezi față în față cu Mikel Arteta la mai puțin de două luni de la instalarea pe banca lui Watford. „Viespile” au ajuns de două ori în finala celei mai vechi competiții de fotbal din lume, în 1984 și 2019, dar nu au reușit niciodată să pună mâna pe trofeu.