Program magazine Crăciun 2025. Ce orar au Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour și Mega Image

Crăciunul este una dintre cele mai frumoase perioade din an, în care oamenii lasă deoparte grijile cotidiene și se bucură de momente speciale alături de cei dragi. Totuși, din cauza agitației, a locurilor de muncă și a multor altor griji, oamenii lasă cumpărăturile pe ultima sută de metri. Tocmai de aceea, programul supermarketurilor este foarte important, mai ales în Ajun și în zilele de după Crăciun. Iată care este programul marilor lanțuri de magazine din România pe 24, 25 și 26 decembrie 2025, pentru a ști exact când poți merge la cumpărături.

Programul supermarketurilor pe 24 decembrie, 25 decembrie și 26 decembrie 2025

În general, marile supermarketuri din România au program scurt pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Cele mai multe magazine se deschid dimineața, dar se închid mai devreme seara, de obicei în jurul orei 18:00 sau 19:00. Pe 25 decembrie, de Crăciun, supermarketurile sunt închise. Pe 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, majoritatea magazinelor se redeschid, însă și în această zi au program scurt.

Program Lidl de Crăciun 2025

Pentru a le oferi angajaților mai mult timp alături de familie, Lidl România păstrează și în 2025 politica celor două zile libere de Crăciun. Magazinele Lidl vor fi închise în prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie. Clienții pot face cumpărături până pe 24 decembrie inclusiv, iar magazinele vor fi deschise începând cu 27 decembrie.

Între 19 și 23 decembrie 2025, magazinele funcționează normal, de la ora 07:00 până la ora 22:00. Pe 24 decembrie 2025, programul va fi mai scurt, cu deschidere la ora 07:00 și închidere la ora 18:00. Pe 25 și 26 decembrie 2025, toate magazinele Lidl sunt închise. Din 27 decembrie 2025, Lidl revine la programul normal, de la ora 07:00 până la ora 22:00. care a introdus această măsură încă din decembrie 2013, oferind angajaților din magazine două zile libere de Crăciun și de Paște.

Program Kaufland de Crăciun 2025

Kaufland România va avea un program special în perioada sărbătorilor de iarnă, adaptat pentru Crăciun și Anul Nou. Între 20 și 23 decembrie 2025, magazinele Kaufland sunt deschise de la ora 07:00. Ora de închidere diferă în funcție de locație, fiind între 22:00 și 23:00. Hipermarketul din Sibiu Mall este o excepție și se deschide la ora 09:00, respectând programul centrului comercial.

Pe 24 și 31 decembrie 2025, majoritatea magazinelor Kaufland funcționează între orele 07:00 și 18:00. Și în aceste zile, magazinul din Sibiu Mall respectă programul mallului. Pe 25 decembrie 2025 și pe 1 ianuarie 2026, toate magazinele Kaufland din România sunt închise.

În perioada 27–30 decembrie 2025, magazinele Kaufland revin la programul obișnuit, mai clar, se deschid începând cu ora 07:00 și se vor închide între orele 22:00 și 23:00, în funcție de locație, cu excepția celui din Sibiu Mall. Pe 26 decembrie 2025, a doua zi de Crăciun, și pe 2 ianuarie 2026, a doua zi a Anului Nou, magazinele Kaufland au program redus. Deschid la ora 09:00 și se închid la ora 18:00, cu excepția unității din Sibiu Mall, care respectă programul mallului.

Auchan, program magazine Crăciun 2025

De Crăciun, programul magazinelor Auchan va fi modificat, iar orarul diferă în funcție de zi și de locație. Înainte de sărbători, magazinele au program prelungit, pentru a permite clienților să își facă toate cumpărăturile din timp. Între 16 și 23 decembrie 2025, magazinele Auchan se deschid la ora 07:00 și se închid la ora 22:00 sau 23:00, în funcție de oraș.

Pe 24 decembrie 2025, toate magazinele se deschid la ora 07:00 și se închid mai devreme, la ora 18:00. Pe 25 decembrie 2025, majoritatea magazinelor Auchan sunt închise. Există o singură excepție, hypermarketul Auchan Cotroceni din București, care va fi deschis în a doua parte a zilei. Pe 26 decembrie 2025, magazinele Auchan se redeschid cu program redus dimineața, de la ora 10:00, și închid la ora obișnuită de seară.

În perioada 19–23 decembrie, magazinele funcționează între orele 07:00 și 22:00. Pe 24 decembrie, programul este 07:00 – 18:00, cu excepția magazinului din Cotroceni. Pe 25 decembrie, magazinele sunt închise, tot cu excepția Auchan Cotroceni. Pe 26 decembrie, programul este 10:00 – 22:00. Auchan Cotroceni are un program diferit. Pe 16, 17 și 23 decembrie, magazinul este deschis între orele 07:00 și 23:00. Pe 24 decembrie, programul este 07:00 – 19:00. Pe 25 decembrie, magazinul este deschis între orele 14:00 și 22:00, iar pe 26 decembrie, programul magazinului va funcționa între orele 10:00 – 22:00.

Ce program are Carrefour de Crăciun 2025

De Crăciun, este modificat, iar orarul diferă în funcție de tipul de magazin. Înainte de sărbători, majoritatea unităților au program prelungit. În cazul hypermarketurilor Carrefour, în perioada 19 până la 23 decembrie 2025, magazinele sunt deschise de la ora 07:00 până la ora 23:00. Pe 24 decembrie, programul este mai scurt, cu deschidere la ora 07:00 și închidere la ora 19:00. Pe 25 decembrie, toate hypermarketurile sunt închise. Între 26 și 28 decembrie, acestea funcționează aproape normal, între orele 07:00 și 22:00.

Magazinele Carrefour Market au un program similar. Între 19 și 23 decembrie 2025, sunt deschise între orele 07:00 și 23:00. Pe 24 decembrie, programul este 07:00 până la 19:00. Pe 25 decembrie, magazinele sunt închise, iar din 26 până pe 28 decembrie, programul este 07:00 până la 22:00.

Pentru magazinele Carrefour Express, programul este ușor diferit. Pe 23 decembrie, acestea sunt deschise între orele 07:00 și 22:00. Pe 24 decembrie, se închid mai devreme, la ora 18:00. Pe 25 decembrie, toate unitățile Express sunt închise. Pe 26 decembrie, programul este redus, între orele 09:00 și 18:00, iar pe 27 decembrie magazinele revin la programul normal, între orele 07:00 și 22:00.

Ce program au magazinele Mega Image de Crăciun 2025

Mega Image a anunțat programul magazinelor din rețea pentru Crăciun 2025. În această perioadă, atât magazinele Mega Image, cât și Shop&Go vor funcționa după un orar special. Până pe 23 decembrie 2025, toate magazinele Mega Image funcționează normal. Pe 24 decembrie 2025, majoritatea magazinelor sunt deschise de dimineață, de la ora 07:00 sau 08:00, și se închid la ora 21:00. Pe 25 decembrie 2025, toate magazinele Mega Image sunt închise. Pe 26 decembrie 2025, magazinele se redeschid cu program redus, de la ora 09:00 până la ora 19:00. Din 27 decembrie 2025, rețeaua revine la programul normal.

Există și câteva excepții. Pe 24 decembrie, magazine precum Mega Image Ion Mihalache, Charles de Gaulle și Dorobanți sunt deschise între orele 08:00 și 21:00. Mega Image Campus și Mega Image Sema Parc au program mai scurt, cu închidere la ora 14:00. Pe 26 decembrie, unele magazine rămân închise, printre care locațiile din Preciziei, Ploiești Mihai Viteazu, Mercur Mall, Carpați, Moldova Center, Emile Zola, Eroilor Cluj și Record Park. Mega Image Jolie Ville este deschis în această zi de la ora 12:00 până la ora 22:00.

Și magazinele Shop&Go au, la rândul lor, program special de Crăciun. Pe 24 decembrie 2025, acestea sunt deschise de la ora 07:00 până la ora 21:00. Pe 25 decembrie 2025, toate magazinele Shop&Go sunt închise. Pe 26 decembrie 2025, programul este redus, cu deschidere la ora 09:00 și închidere la ora 19:00. Inclusiv magazinele cu program non stop vor fi închise în ziua de Crăciun și vor respecta acest orar pe 24 și 26 decembrie.