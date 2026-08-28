Program meciuri Universitatea Craiova în 2026, după tragerea la sorţi din grupa Conference League

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește pentru una dintre cele mai aglomerate perioade din ultimii ani. „Știința“ are în față un adevărat maraton de meciuri până la finalul anului, cu șase partide în faza principală a Conference League, la care se adaugă duelurile din SuperLiga și Cupa României. Iar calendarul oltenilor nu este deloc unul blând: Rapid, FCSB, CFR Cluj, Dinamo și alte adversare importante apar pe traseul echipei lui Filipe Coelho.

Europa League însemna două meciuri în plus și un calendar și mai sufocant

Universitatea Craiova are parte de un program extrem de încărcat în următoarele luni, iar rezultatul „dublei“ cu Ararat-Armenia a schimbat serios modul în care va arăta toamna echipei lui Filipe Coelho. Dacă ajungea în faza principală din Europa League, formația din Bănie ar fi avut de disputat opt meciuri europene până la finalul fazei principale. a dus Craiova în Conference League, unde oltenii vor disputa doar 6 meciuri europene, nu opt.

ADVERTISEMENT

Diferența de două meciuri poate părea mică la prima vedere, însă calendarul Universității arată cât de importantă poate deveni fiecare zi de pauză. Primul meci din faza principală a Europa League este programat în perioada 16-17 septembrie, la doar 3 zile înaintea unui duel de maxim interes în SuperLiga, cu .

UEFA anunţă cel târziu duminică programul meciurilor Universităţii Craiova din Conference League

Tragerea la sorţi din faza grupelor Conference League a avut loc vineri. Oltenii vor juca:

3 meciuri pe teren propriu: cu Copenhaga, Getafe, Egnatia

3 meciuri în deplasare: cu Brighton, Kairat, D’Escaldes

Programul meciurilor Universităţii Craiova nu este încă stabilit. UEFA va anunţa ţintarul din cele 3 competiţii europene până duminică, 30 august, cel târziu. Asta pentru că sunt de luat în calcul atât numărul mare de meciuri din Champions League, Europa League şi Conference League, dar şi locaţiile prin prisma securităţii ce trebuie asigurată.

ADVERTISEMENT

Rapid, FCSB, CFR și Dinamo, printre obstacolele din campionat

Nici nu s-a încheiat bine meciul cu Ararat, că Universitatea Craiova are un alt meci important în campionat. La doar patru zile după returul de la Erevan, oltenii se vor deplasa în Giulești pentru duelul cu Rapid, programat în etapa a 7-a, pe 31 august. Apoi, începutul lui septembrie aduce și debutul în Cupa României. Craiova va juca pe 3 septembrie, în deplasare, cu FC Bacău, în Grupa D, înaintea unui alt super-duel, de această dată cu Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

În perioada următoare, calendarul devine tot mai greu. Campioana României va întâlni, printre altele, Corvinul, FCSB, Farul Constanța, CFR Cluj și Dinamo, în timp ce în Cupa României mai are programate meciuri cu FC Voluntari și Dinamo. Un posibil program european în Europa League ar însemna, astfel, meciuri în septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, multe dintre ele fiind lipite de etape importante din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Programul complet al Universității Craiova în Conference League, Cupa României şi sezonul regulat din SuperLiga până la final de 2026: