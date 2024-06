Program Premier League 2024-2025. Meciuri, etape și calendarul oficial. Când se joacă cele mai tari derby-uri din Anglia

După un duel fantastic dus cu Arsenal până în ultima rundă a sezonului precedent, a Angliei.

Programul complet Premier League 2024-2025

Deși toată lumea este concentrată pe ceea ce se întâmplă la EURO 2024, conducătorii Premier League, cel mai bogat campionat din lume, au stabilit programul meciurilor din sezonul 2024-2025.

ADVERTISEMENT

Prima etapă este programată între 16 și 19 august, iar stagiunea este deschisă cu meciul de pe Old Trafford dintre Manchester United și Fulham. În runda inaugurală se va juca una dintre cele mai tari partide din Anglia, campioana Manchester City evoluând pe terenul lui Chelsea.

Vicecampioana Arsenal începe sezonul pe teren propriu cu Wolverhampton, iar Liverpool, aflată la prima apariție după despărțirea de Jurgen Klopp și cu , va juca pe terenul nou promovatei Ipswich Town.

ADVERTISEMENT

Formația lui Radu Drăgușin, Tottenham Hotspur, va închide runda pe terenul unei alte nou promovate, Leicester City. Programul complet al tuturor etapelor din sezonul 2024-25 din Premier League .

Derby-uri Premier League. Când se joacă Manchester City – Liverpool sau Arsenal – Manchester United

Premier League propune an de an derby-uri extrem de pasionante, astfel că e importantă să știm când ne pregătim de cele mai tari dueluri. Am anunțat deja că încă din prima etapă se vor confrunta Chelsea și Manchester City, doi coloși ai fotbalului englez.

ADVERTISEMENT

Derby-ul orașului Manchester dintre City și United va avea loc pe 14 decembrie (turul, pe Ettihad), în timp ce returul de pe Old Trafford se va juca la 5 aprilie. În Liverpool este așteptat cu interes duelul dintre ”cormorani” și Everton. Turul este programat la 7 decembrie, pe Goodison Park, returul urmând să fie pe 2 aprilie, pe Anfield Road.

Capitala Londra dă multe echipe pe prima scenă a fotbalului englez, dar 3 derby-uri fac deliciul fanilor. Este vorba de Tottenham – Arsenal (14 septembrie turul și 14 ianuarie returul), Tottenham – Chelsea (7 decembrie turul și 2 aprilie returul) și de Chelsea – Arsenal (9 noiembrie turul și 15 martie returul).

ADVERTISEMENT

Un alt meci așteptat cu sufletul la gură este cele dintre Manchester City și Liverpool (30 noiembrie turul și 22 februarie returul), dar și cel care le aduce față în față pe Arsenal și Manchester United (3 decembrie turul și 8 martie returul).

Cine transmite la TV în România Premier League 2024 – 2025

La fel ca și în stagiunea trecută, meciurile din sezonul 2024-2025 din Premier League vor putea fi urmărite în direct pe Digi Sport și Prima Sport. Cele două posturi și-au făcut o obișnuință din a transmite cele mai tari 6-7 partide din fiecare etapă.

Cum poți vedea Premier League live stream online

O altă variantă de a urmări jocurile din Premier League este live stream online sau pe FANATIK.RO, în regim de live text și live video. Totul pentru ca fanii să fie puși la punct cu tot ce se întâmplă în cel mai tare campionat al Europei.

Structură Premier League. Câte echipe merg în Europa și câte retrogradează în 2025

Actualul sezon din Premier League aduce la start, ca de fiecare dată, 20 de echipe. Vor 38 de etape împărțite astfel: 33 se vor juca în weekend, 4 runde vor fi intermediare și o etapă va fi pe 26 decembrie, de Boxing Day. Nu este planificată nicio rundă separată pentru prima zi a anului 2025.

Pauzele internaționale vor avea loc în septembrie, octombrie, noiembrie și martie. Premier League a asigurat cluburile că nu li se va cere să joace de două ori în mai puțin de 60 de ore în niciun moment al sezonului.

Formațiile care vor încheia pe primele 4 locuri se vor califica în Champions League, ocupanta poziția a cincea va merge în Europa League alături de câștigătoarea Cupei Angliei, iar echipa de pe 6 va obține biletele pentru Conference League.

Ultimele 3 clasate la finalul sezonului vor retrograda în Championship, locul lor urmând să fie luat de primele două formații din liga secundă și o a treia care va câștiga un baraj de promovare.