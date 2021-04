Program special de Paște 2021. Ce vedem la televizor pe Pro TV, Antena 1, Kanal D

Zilele de Paște din 2021 sunt presărate cu o mulțime de surprize la televizor, iar FANATIK îți prezintă programul posturilor tale preferate, ca să știi ce opțiuni ai la dispoziție dacă rămâi acasă de sărbători.

Programul TV din acest an, pentru zilele de Paște, se concentrează îndeosebi pe filme artistice specifice momentului de mare însemnătate, alături de alte pelicule de văzut alături de întreaga familie.

Cu siguranță, contextul pandemic în care ne regăsim de mai bine de un an de zile a schimbat planurile marilor televiziuni. Dacă în alți ani eram obișnuiți să vedem diverse programe speciale, unde zeci de vedete erau adunate în același studio, lucrurile stau diferit de această dată.

Și totuși, programul TV de Paște 2021 este, în continuare, destul de ofertant, iar mai jos găsești informațiile care te interesează pentru posturile tale preferate.

Program TV de Paște pentru PRO TV

Sâmbătă, 1 mai 2021

07:00 – Știrile Pro TV

10:00 – I Like IT

10:30 – Superspeed la Pro TV

11:00 – Povestea jucăriilor 4

13:00 – Șef sub acoperire

14:00 – Imperiul leilor

16:00 – Românii au talent

19:00 – Știrile Pro TV

20:00 – Regatul Cerului

22:45 – Pavel, Apostolul lui Hristos

23:45 – Slujba de Înviere transmisă în direct

01:30 – Minute pierdute

Duminica Paștelui, 2 mai 2021

05:30 – Ali Baba și cei 40 de hoți

07:30 – Miracole din Paradis

09:45 – The Boss Baby: Cine-i șef acasă?

11:45 – Drumul unui câine către casă

13:45 – Puștiul

16:00 – Peter Iepurașul

18:00 – România, te iubesc!

19:00 – Știrile Pro TV

20:00 – Aladdin

22:15 – Dumbo

00:45 – Maria Magdalena

A doua zi de Paște, luni, 2 mai 2021

07:30 – Drumul unui câine către casă (r)

09:30 – Sunt un mic ticălos 3

11:15 – Peter Iepurașul (r)

13:15 – Aladdin (r)

15:45 – Operațiunea Ham-Ham

17:45 – Ce spun românii

19:00 – Știrile Pro TV

20:30 – Românii au talent

23:00 – 1.000 post Terra

01:00 – Regatul cerului (r)

Program TV de Paște pentru Antena 1

Sâmbătă, 1 mai 2021

06:00 – Observator 06 weekend

09:00 – Rio

11:00 – Adela (r)

13:00 – Observator 13 weekend

13:45 – Mireasa

16:00 – Chefi la cuțite (r)

19:00 – Observator de weekend

19:50 – Observator sport

20:00 – Te cunosc de undeva!

23:15 – Te cunosc de undeva! After Party

23:45 – Slujba de Înviere transmisă live

00:30 – Legendele cu Dan Negru

Duminica Paștelui, 2 mai 2021

06:00 – Observator 06 weekend

09:00 – Casa Zurli

10:00 – Neatza de weekend

13:00 – Observator 13 weekend

14:00 – Frumoasa și Bestia (SUA 2017)

16:30 – Avem un Zoo! (SUA 2011)

19:00 – Observator de weekend

19:50 – Observator sport

20:00 – Chefi la cuțite

23:00 – iUmor (r)

A doua zi de Paște, 3 mai 2021

06:00 – Observator 06

08:00 – Neatza cu Răzvan și Dani

12:00 – Observator 12

14:00 – Mireasa Sezonul 3

16:00 – Observator 16

17:00 – Acces Direct

19:00 – Observator 19

19:55 – Observator Sport

20:30 – Chefi la cuțite Sezonul 9

23:55 – Observator 23

00:30 – Legendele cu Dan Negru

Program TV de Paște pentru Kanal D

Sâmbătă, 1 mai 2021

06:50 – Știrile Kanal D

07:30 – Apel la consilier

08:15 – Teleshopping

08:50 – Trăiri alături de Andreea Mantea

10:50 – Sport, dietă și o vedetă

11:30 – Teleshopping

12:00 – Știrile Kanal D

13;00 – În căutarea adevărului

15:00 – ROventura

16:00 – Puterea dragostei

18:00 – Știrile Kanal D

19:00 – Puterea dragostei

20:00 – Survivor România

00:00 – 40 de întrebări cu Denise Rifai (r)

Duminica Paștelui, 2 mai 2021

06:55 – Știrile Kanal D

07:30 – Sport, dietă și o vedetă

08:00 – Teleshopping

08:40 – Teo Show

09:50 – ROventura

10:50 – Apel la consilier

11:45 – Teleshopping

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

14:30 – Asta-i România!

16:00 – Puterea dragostei

18:00 – Știrile Kanal D

19:00 – Puterea dragostei

20:00 – Survivor România

00:05 – Oameni buni

Luni, a doua zi de Paște, 3 mai 2021

07:30 – Teleshopping

08:15 – Pastila de râs

08:45 – Patria mea ești tu

11:00 – Puterea dragostei

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Teo Show

17:00 – Puterea dragostei

19:00 – Știrile Kanal D

20:00 – Hercai

23:15 – Trăiri alături de Andreea Mantea