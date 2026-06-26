Program SuperLiga 2026-2027.Când se joacă FCSB – Dinamo, U Craiova – FCSB, Rapid – FCSB și toate meciurile din Liga 1

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SuperLiga se pregătește de sezonul 2026-2027. Se știe data de start, se cunoaște și weekendul ultimelor meciuri, dar trebuie tras la sorți țintarul. Iar asta se va întâmpla vineri, 26 iunie, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal.

Programul complet SuperLiga 2026-2027. Meciuri și etape importante

Primul meci din SuperLiga în sezonul 2026-2027 va avea loc în weekend-ul 17-19 iulie. Ultimele jocuri din acest an calendaristic sunt programate în weekendul 19-20 decembrie, când se va disputa etapa cu numărul 20.

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După o pauză competițională de trei săptămâni, SuperLiga va reveni cu runda 21, în weekendul 16-17 ianuarie 2027. Play-off-ul și play-out-ul sunt programate să înceapă pe 20-21 martie 2027. Iar ultimele partide din play-off, cele din runda a 10-a, se vor juca pe 29-30 mai.

Etapa 1 (18-19 iulie 2026)

FCSB – FC Argeș

Corvinul – FK Csikszereda

U Cluj – Farul

Rapid – Sepsi

FC Voluntari – FC Botoșani

Oțelul – CFR Cluj

U Craiova – UTA

Petrolul – Dinamo

Etapa 2 (25-26 iulie 2026)

FK Csikszereda – FCSB

Farul – Corvinul

Sepsi – U Cluj

FC Botoșani – Rapid

CFR Cluj – FC Voluntari

UTA – Oțelul

Dinamo – U Craiova

FC Argeș – Petrolul

Etapa 3 (1-2 august 2026)

FCSB – Farul

Corvinul – Sepsi

U Cluj – FC Botoșani

Rapid – CFR Cluj

FC Voluntari – UTA

Oțelul – Dinamo

U Craiova – Petrolul

FC Argeș – FK Csikszereda

Etapa 4 (8-9 august 2026)

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Sepsi – FCSB

FC Botoșani – Corvinul

CFR Cluj – U Cluj

UTA – Rapid

Dinamo – FC Voluntari

Petrolul – Oțelul

Farul – FK Csikszereda

U Craiova – FC Argeș

Etapa 5 (15-16 august 2026)

FCSB – FC Botoșani

Corvinul – CFR Cluj

U Cluj – UTA

Rapid – Dinamo

FC Voluntari – Petrolul

FK Csikszereda – Sepsi

Oțelul – U Craiova

FC Argeș – Farul

Etapa 6 (22-23 august 2026)

CFR Cluj – FCSB

UTA – Corvinul

Dinamo – U Cluj

Petrolul – Rapid

FC Botoșani – FK Csikszereda

U Craiova – FC Voluntari

Sepsi – Farul

Oțelul – FC Argeș

Etapa 7 (29-30 august 2026)

FCSB – UTA

Corvinul – Dinamo

U Cluj – Petrolul

FK Csikszereda – CFR Cluj

Rapid – U Craiova

Farul – FC Botoșani

FC Voluntari – Oțelul

FC Argeș – Sepsi

Etapa 8 (5-6 septembrie 2026)

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Dinamo – FCSB

Petrolul – Corvinul

UTA – FK Csikszereda

U Craiova – U Cluj

CFR Cluj – Farul

Oțelul – Rapid

FC Botoșani – Sepsi

FC Voluntari – FC Argeș

Etapa 9 (12-13 septembrie 2026)

FCSB – Petrolul

FK Csikszereda – Dinamo

Corvinul – U Craiova

Farul – UTA

U Cluj – Oțelul

Sepsi – CFR Cluj

Rapid – FC Voluntari

FC Argeș – FC Botoșani

Etapa 10 (19-20 septembrie 2026)

U Craiova – FCSB

Petrolul – FK Csikszereda

Dinamo – Farul

Oțelul – Corvinul

UTA – Sepsi

FC Voluntari – U Cluj

CFR Cluj – FC Botoșani

Rapid – FC Argeș

Etapa 11 (10-11 octombrie 2026)

FCSB – Oțelul

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FK Csikszereda – U Craiova

Farul – Petrolul

Sepsi – Dinamo

Corvinul – FC Voluntari

FC Botoșani – UTA

U Cluj – Rapid

FC Argeș – CFR Cluj

Etapa 12 (17-18 octombrie 2026)

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FC Voluntari – FCSB

Oțelul – FK Csikszereda

U Craiova – Farul

Petrolul – Sepsiy

Dinamo – loc 12

Rapid – Corvinul

UTA – CFR Cluj

U Cluj – FC Argeș

Etapa 13 (24-25 octombrie 2026)

FCSB – Rapid

FK Csikszereda – FC Voluntari

Farul – Oțelul

Sepsi – U Craiova

FC Botoșani – Petrolul

CFR Cluj – Dinamo

Corvinul – U Cluj

FC Argeș – UTA

Etapa 14 (31 octombrie – 1 noiembrie 2026)

U Cluj – FCSB

Rapid – FK Csikszereda

FC Voluntari – Farul

Oțelul – Sepsi

U Craiova – FC Botoșani

Petrolul – CFR Cluj

Dinamo – UTA

Corvinul – FC Argeș

Etapa a 15-a (7-8 noiembrie 2026)

FCSB – Corvinul

FK Csikszereda – U Cluj

Farul – Rapid

Sepsi – FC Voluntari

FC Botoșani – Oțelul

CFR Cluj – U Craiova

UTA – Petrolul

FC Argeș – Dinamo

Etapa 16 (21-22 noiembrie 2026)

FC Argeș – FCSB

FK Csikszereda – Corvinul

Farul – U Cluj

Sepsi – Rapid

FC Botoșani – FC Voluntari

CFR Cluj – Oțelul

UTA – U Craiova

Dinamo – Petrolul

Etapa 17 (28-29 noiembrie 2026)

FCSB – FK Csikszereda

Corvinul – Farul

U Cluj – Sepsi

Rapid – FC Botoșani

FC Voluntari – CFR Cluj

Oțelul – UTA

U Craiova – Dinamo

Petrolul – FC Argeș

Etapa 18 (5-6 decembrie 2026)

Farul – FCSB

Sepsi – Corvinul

FC Botoșani – U Cluj

CFR Cluj – Rapid

UTA – FC Voluntari

Dinamo – Oțelul

Petrolul – U Craiova

FK Csikszereda – FC Argeș

Etapa 19 (12-13 decembrie 2026)

FCSB – Sepsi

Corvinul – FC Botoșani

U Cluj – CFR Cluj

Rapid – UTA

FC Voluntari – Dinamo

Oțelul – Petrolul

FK Csikszereda – Farul

FC Argeș – U Craiova

Etapa 20 (19-20 decembrie 2026)

FC Botoșani – FCSB

CFR Cluj – Corvinul

UTA – U Cluj

Dinamo – Rapid

Petrolul – FC Voluntari

Sepsi – FK Csikszereda

U Craiova – Oțelul

Farul – FC Argeș

Etapa 21 (16-17 ianuarie 2027)

FCSB – CFR Cluj

Corvinul – UTA

U Cluj – Dinamo

Rapid – Petrolul

FK Csikszereda – FC Botoșani

FC Voluntari – U Craiova

Farul – Sepsi

FC Argeș – Oțelul

Etapa 22 (23-24 ianuarie 2027)

UTA – FCSB

Dinamo – Corvinul

Petrolul – U Cluj

CFR Cluj – FK Csikszereda

U Craiova – Rapid

FC Botoșani – Farul

Oțelul – FC Voluntari

Sepsi – FC Argeș

Etapa 23 (30-31 ianuarie 2027)

FCSB – Dinamo

Corvinul – Petrolul

FK Csikszereda – UTA

U Cluj – U Craiova

Farul – CFR Cluj

Rapid – Oțelul

Sepsi – FC Botoșani

FC Argeș – FC Voluntari

Etapa 24 (6-7 februarie 2027)

Petrolul – FCSB

Dinamo – FK Csikszereda

U Craiova – Corvinul

UTA – Farul

Oțelul – U Cluj

CFR Cluj – Sepsi

FC Voluntari – Rapid

FC Botoșani – FC Argeș

Etapa 25 (10-11 februarie 2027)

FCSB – U Craiova

FK Csikszereda – Petrolul

Farul – Dinamo

Corvinul – Oțelul

Sepsi – UTA

U Cluj – FC Voluntari

FC Botoșani – CFR Cluj

FC Argeș – Rapid

Etapa 26 (13-14 februarie 2027)

Oțelul – FCSB

U Craiova – FK Csikszereda

Petrolul – Faruly

Dinamo – loc 13

FC Voluntari – Corvinul

UTA – FC Botoșani

Rapid – U Cluj

CFR Cluj – FC Argeș

Etapa 27 (20-21 februarie 2027)

FCSB – FC Voluntari

FK Csikszereda – Oțelul

Farul – U Craiova

Sepsi – Petrolul

FC Botoșani – Dinamo

Corvinul – Rapid

CFR Cluj – UTA

FC Argeș – U Cluj

Etapa 28 (27-28 februarie 2027)

Rapid – FCSB

FC Voluntari – FK Csikszereda

Oțelul – Farul

U Craiova – Sepsi

Petrolul – FC Botoșani

Dinamo – CFR Cluj

U Cluj – Corvinul

UTA – FC Argeș

Etapa 29 (6-7 martie 2026)

FCSB – U Cluj

FK Csikszereda – Rapid

Farul – FC Voluntari

Sepsi – Oțelul

FC Botoșani – U Craiova

CFR Cluj – Petrolul

UTA – Dinamo

FC Argeș – Corvinul

Etapa 30 (13-14 martie 2026)

Corvinul – FCSB

U Cluj – FK Csikszereda

Rapid – Farul

FC Voluntari – Sepsi

Oțelul – FC Botoșani

U Craiova – CFR Cluj

Petrolul – UTA

Dinamo – FC Argeș

Când se întrerupe SuperLiga pentru meciurile echipei naționale

În 2026, vor exista și două pauze pentru meciurile echipelor naționale. România are programate șase meciuri în Liga Națiunilor:

25 septembrie 2026 Suedia – România

28 septembrie 2026 România – Bosnia și Herțegovina

2 octombrie 2026 Polonia – România

5 octombrie 2026 România – Suedia

14 noiembrie 2026 România – Polonia

17 noiembrie 2026 Bosnia și Herțegovina – România

Derby-uri SuperLiga. Când se joacă FCSB – Dinamo, FCSB – Rapid sau CFR – U Craiova

Toți microbiștii din România vor fi cu ochii pe tragerea la sorți a țintarului SuperLigii pentru a afla programul echipei favorite, dar și când se joacă marile derby-uri ale campionatului. Trebuie precizat, însă, că LPF a anunțat criterii speciale pentru tragerea la sorți:

FCSB și Dinamo nu vor evolua în aceeași etapă ca gazde. Pentru că ambele formații folosesc Arena Națională la majoritatea meciurilor

UTA Arad și Corvinul nu vor juca nici ele aceeași etapă pe teren propriu, pentru că împart Stadionul „Francisc Neumann” din Arad

Cele patru reprezentate al României în cupele europene, U Craiova, U Cluj, CFR Cluj și FCSB, nu se vor întâlni în primele 7 etape. Motivul ar fi favorizarea unui parcurs cât mai lung în preliminarii și, eventual, o calificare în grupele competițiilor continentale.

Dar criteriile de mai sus nu exclud posibilitatea unor derby-uri în aceste prime 7 runde. Dinamo și Rapid nu s-au calificat în Europa, astfel că, mai mult ca sigur, vor întâlni una dintre cele patru formații mai sus menționate în startul sezonului.

FCSB a terminat sezonul trecut pe locul 8, dar a reușit să se califice în Conference League, după ce a învins Dinamo în baraj. Astfel că, spre deosebire de sezonul trecut, „roș-albaștrii” vor avea primul oficial meci al sezonului în etapa întâi a SuperLigii. După care vor juca în Europa contra letonilor de la Auda, mai întâi acasă pe 23 iulie, apoi în deplasare pe 30 iulie.

Transferuri FCSB sezonul 2026 – 2027

Campania de transferuri de la FCSB i-a dezamăgit pe fani. Singurul transfer la echipă este Ronny Labonne, un fundaș dreapta de 28 de ani, adus din Liga 3 franceză, de la Caen. Iar Dennis Politic a revenit după împrumutul de la Hermannstadt. La fel și Ricardo Pădurariu, revenit de la Corvinul.

În schimb, lista plecărilor este una extinsă. Darius Olaru a fost cedat în Belgia, la Royale Union St. Gilloise, pentru 3 milioane de euro. Ionuț Cercel și Lukas Zima au reziliat cu FCSB și au ajuns la Farul, respectiv Petrolul. Alexandru Maxim, portarul care sezonul trecut a jucat împrumutat la Voluntari, a semnat cu U Craiova. Iar în ultimele zile, FCSB a anunțat despărțirea de alți patru fotbaliști: Baba Alhassan, Mamadou Thiam, Daniel Graovac și David Kiki.

Program Universitatea Craiova SuperLiga 2026-2027. Etapele cu derby-uri

U Craiova a reușit eventul în sezonul trecut, ceea ce înseamnă că o așteaptă o vară aglomerată. Oltenii încep sezonul cu un meci european, cu bielorușii de la ML Vitebsk, în preliminariile Champions League, pe 8 iulie, în deplasare. Urmează pentru campioana României meciul de Supercupă cu U Cluj, pe 12 iulie. Iar apoi returul cu ML Vitebsk, pe 15 iulie, la Craiova. Așadar, primul meci în SuperLiga va fi al patrulea pentru olteni.

Transferuri Universitatea Craiova 2026-2027

Anul trecut, U Craiova a avut campanie de transferuri reușită, care i-a permis să joace pe trei fronturi: campionat, Cupă și Europa. Oltenii speră să repete isprava și acum. adus acum de la Udinese. Alt portar care se alătură lotului condus de Filipe Coelho este Alexandru Maxim, de la FCSB, care a jucat sezonul trecut împrumutat la FC Voluntari. Pe flancul stâng, U Craiova l-a adus pe Ronaldo Webster, pentru a-i face concurență căpitanului Nicușor Bancu. Iar Ștefan Bană revine după împrumutul de la Oțelul.

La capitolul plecări, U Craiova a schimbat, practic, post pe post. Au venit doi portari, au plecat doi: veteranul Silviu Lung jr. și portughezul Joao Goncalves. De asemenea, a fost adus un fundaș stânga, a plecat Florin Ștefan. În afara celor trei, veteranul Vasile Mogoș s-a despărțit și el de olteni.

Program CFR SuperLiga 2026-2027. Meciurile șoc ale anului

La fel ca FCSB, și CFR Cluj va juca în Conference League, în turul doi preliminar, astfel că primul meci al sezonului pentru clujeni este cel din etapa întâi de SuperLiga.

Transferuri CFR sezonul 2026-2027

Iar paralela dintre cele două formații nu se oprește aici. Și CFR Cluj a avut parte de un adevărat exod. Ciprian Deac a pus ghetele în cui, dar asta se știa deja. În schimb, de la clujeni au plecat câțiva titulari din sezonul trecut: portarul Matei Popa, fundașul Matei Ilie, mijlocașul Tidiane Keita, aripa Mohammed Kamara și atacantul Alibek Aliev. Ultimii doi rămân în SuperLiga, Kamara la Rapid și Aliev la U Cluj.

La capitolul sosiri, Yuval Sade e singura certitudine, dar mijlocașul israelian semnase cu CFR Cluj încă din iarnă. În plus, Marian Huja a fost luat definitiv. Tot un nume nou ar fi Antonio Folha, antrenorul adus să-l înlocuiască pe Daniel Pancu, plecat la Rapid.

Program Rapid SuperLiga 2026 – 2027. Când sunt derby-urile pentru giuleșteni

După ce a fost în top tot sezonul regular anul trecut, Rapid a avut un play-off dezastruos și a ratat prezența în cupele europene. A plecat Gâlcă, a venit Pancu, rămâne de văzut dacă în ediția 2026-2027 giuleștenii vor reuși mai mult.

Transferuri Rapid sezonul 2026 – 2027

Cert este că Rapid 2026-2027 va fi fără Tobias Christensen, plecat în Polonia, Elvir Koljic și Diogo Mendes, contracte reziliate, Leo Bolgado și Daniel Paraschiv, împrumuturi terminate.

La capitolul veniri, în afara jucătorilor care revin după împrumuturi, Rapid are doar două nume noi în lot: Mohammed Kamara, adus de la CFR Cluj, și Vladan Bubanja, un mijlocaș defensiv muntenegrean adus din Rusia.

Program Dinamo 2026 – 2027. Cele mai tari meciuri

Dinamo a fost la un pas de cupele europene, dar a pierdut barajul cu FCSB pentru Conference League și va fi nevoită să-și vadă marea rivală evoluând în Europa. Mai mult, de la echipă a plecat și antrenorul Zeljko Kopic, cel considerat de mulți principalul factor pentru ascensiunea lui Dinamo de la echipă aflată la retrogradate în urmă cu doar câteva sezoane, la pretendentă la podium în SuperLiga. Iar veștile proaste pentru suporterii lui Dinamo nu se opresc aici. Florentin Petre, secundul lui Kopic, a părăsit și el clubul.

Transferuri Dinamo sezonul 2026 – 2027

În plus, Dinamo a pierdut și jucători importanți. Kennedy Boateng și Eddy Gnahore au ales să nu-și prelungească înțelegerile și au plecat din curtea „câinilor”. Veteranul Georgi Milanov a revenit în țara natală, la Botev Plovdiv. Jordan Ikoko și Valentin Țicu s-au despărțit și ei de club.

Problema cea mai mare a „roș-albilor” este că nu au reușit să acopere plecările. Au revenit mulți tineri împrumutați sezonul trecut, cel mai important nume fiind cel al lui Costin Amzăr. Însă, transferuri efective au fost doar trei anunțate oficial, toate mai degrabă de viitor. Au venit Răzvan Radu (20 ani) de la Metalul Buzău, Adriano Manole (18 de ani) de la FC Argeș și Ianis Doană (18 ani) de la CSA Steaua.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că în cantonamentul lui Dinamo a ajuns Martin Pascual (fundaș central de 26 de ani). Și un alt jucător aflat în tratative avansate este portarul marocan Alaa Bellaarouch (24 de ani), care ar urma să vină împrumut cu opțiune de cumpărare

Cine transmite la TV în România SuperLiga 2026-2027

Sezonul 2026-2027 se vede în continuare la tv în România. Digi Sport și Prima Sport sunt posturile care vor transmite meciurile din prima ligă românească.

Cum poți vedea SuperLiga live stream online dacă trăiești în diasporă

Pentru românii din diasporă, există posibilitatea vizionării meciurilor din campionatul României live stream online. Atât Digi, cât și Prima au platforme online care permit acest lucru. Digi Online necesită IP românesc (funcționează pe date mobile sau VPN), în timp ce PrimaPlay oferă meciurile în toată lumea.

Structură SuperLiga. Câte echipe merg în Europa și câte retrogradează în 2027

Sezonul 2026-2027 din SuperLiga păstrează formatul din ultimele ediții. Asta înseamnă 16 echipe la startul competiției. Primele șase din clasamentul după 30 de etape vor juca în play-off, celelalte 10 vor evolua în play-out. Play-off-ul are 10 etape, se joacă tur-retur, în timp ce play-out-ul are doar nouă, o echipă urmând să joace un singur meci contra fiecărei adversare.

La final, campioana României merge în preliminariile Champions League. Câștigătoarea Cupei României se califică în preliminariile Europa League. În cazul în care o echipă face eventul, cum a fost cazul Craiovei în sezonul trecut, ocupanta locului 2 merge în Europa League. Apoi, în Conference League va evolua echipa cel mai bine clasată după cele două calificate (locul 2, dacă nimeni nu face eventul, locul trei dacă se repetă situația din 2025-2026). Ultima echipă românească din Conference League se stabilește prin baraj. Mai întâi semifinală între cele mai bine clasate formații din play-out care au licență pentru cupele europene. Apoi, câștigătoarea acelei semifinale joacă împotriva primul loc necalificat deja din play-off. Anul trecut, FCSB (locul 8) a reușit să învingă FC Botoșani (locul 10) și apoi pe Dinamo (locul 4).

Cine sunt marile favorite ale noului sezon de SuperLiga

Lupta pentru play-off și pentru titlu în SuperLiga se va da între ultimele două campioane, U Craiova și FCSB. Iar CFR Cluj, U Cluj, Dinamo și Rapid vor încerca să le depășească. Anul trecut, surpriza a fost FC Argeș, nou-promovata care a reușit să prindă play-off-ul.

La retrogradare, nou-promovatele Corvinul, FC Voluntari și Sepsi sunt văzute cu șanse mari să revină în Liga 2. Vor lupta cu Csikszereda și Petrolul pentru a rămâne în SuperLiga. Cel puțin așa stau lucrurile în viziunea experților. Cine va reușit să facă surpriza anul acesta rămâne de văzut la capătul sezonului.

Actualizări în timp real. Schimbări de program și reprogramări în SuperLiga 2026-2027

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Cote la pariuri SuperLiga 2026-2027

Anul trecut, campioană a fost U Craiova, după două sezoane în care FCSB luase titlul. Cele două sunt principalele favorite și în ediția 2026-2027, fiecare având cotă 3,00 să se impună. În clasamentul cotelor, urmează CFR Cluj (5,50), U Cluj (8,00), Rapid (9,00) și Dinamo (12,00).

Cele mai slabe formații din acest punct de vedere sunt Corvinul, Csikszereda și Voluntari, toate cu o cotă 500,00. Automat, cele trei sunt și principalele candidate la retrogradare.

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