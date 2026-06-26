Program SuperLiga 2026-2027.Când se joacă FCSB – Dinamo, U Craiova – FCSB, Rapid – FCSB și toate meciurile din Liga 1

SuperLiga se pregătește de sezonul 2026-2027. Se știe data de start, se cunoaște și weekendul ultimelor meciuri, dar trebuie tras la sorți țintarul. Iar asta se va întâmpla vineri, 26 iunie, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal.
Primul meci din SuperLiga în sezonul 2026-2027 va avea loc în weekend-ul 17-19 iulie. Ultimele jocuri din acest an calendaristic sunt programate în weekendul 19-20 decembrie, când se va disputa etapa cu numărul 20.
După o pauză competițională de trei săptămâni, SuperLiga va reveni cu runda 21, în weekendul 16-17 ianuarie 2027. Play-off-ul și play-out-ul sunt programate să înceapă pe 20-21 martie 2027. Iar ultimele partide din play-off, cele din runda a 10-a, se vor juca pe 29-30 mai.
Etapa 1 (18-19 iulie 2026)
Etapa 2 (25-26 iulie 2026)
Etapa 3 (1-2 august 2026)
Etapa 4 (8-9 august 2026)
Etapa 5 (15-16 august 2026)
Etapa 6 (22-23 august 2026)
Etapa 7 (29-30 august 2026)
Etapa 8 (5-6 septembrie 2026)
Etapa 9 (12-13 septembrie 2026)
Etapa 10 (19-20 septembrie 2026)
Etapa 11 (10-11 octombrie 2026)
FCSB – Oțelul
FK Csikszereda – U Craiova
Farul – Petrolul
Sepsi – Dinamo
Corvinul – FC Voluntari
FC Botoșani – UTA
U Cluj – Rapid
FC Argeș – CFR Cluj
Etapa 12 (17-18 octombrie 2026)
FC Voluntari – FCSB
Oțelul – FK Csikszereda
U Craiova – Farul
Petrolul – Sepsiy
Dinamo – loc 12
Rapid – Corvinul
UTA – CFR Cluj
U Cluj – FC Argeș
Etapa 13 (24-25 octombrie 2026)
FCSB – Rapid
FK Csikszereda – FC Voluntari
Farul – Oțelul
Sepsi – U Craiova
FC Botoșani – Petrolul
CFR Cluj – Dinamo
Corvinul – U Cluj
FC Argeș – UTA
Etapa 14 (31 octombrie – 1 noiembrie 2026)
U Cluj – FCSB
Rapid – FK Csikszereda
FC Voluntari – Farul
Oțelul – Sepsi
U Craiova – FC Botoșani
Petrolul – CFR Cluj
Dinamo – UTA
Corvinul – FC Argeș
Etapa a 15-a (7-8 noiembrie 2026)
FCSB – Corvinul
FK Csikszereda – U Cluj
Farul – Rapid
Sepsi – FC Voluntari
FC Botoșani – Oțelul
CFR Cluj – U Craiova
UTA – Petrolul
FC Argeș – Dinamo
Etapa 16 (21-22 noiembrie 2026)
FC Argeș – FCSB
FK Csikszereda – Corvinul
Farul – U Cluj
Sepsi – Rapid
FC Botoșani – FC Voluntari
CFR Cluj – Oțelul
UTA – U Craiova
Dinamo – Petrolul
Etapa 17 (28-29 noiembrie 2026)
FCSB – FK Csikszereda
Corvinul – Farul
U Cluj – Sepsi
Rapid – FC Botoșani
FC Voluntari – CFR Cluj
Oțelul – UTA
U Craiova – Dinamo
Petrolul – FC Argeș
Etapa 18 (5-6 decembrie 2026)
Farul – FCSB
Sepsi – Corvinul
FC Botoșani – U Cluj
CFR Cluj – Rapid
UTA – FC Voluntari
Dinamo – Oțelul
Petrolul – U Craiova
FK Csikszereda – FC Argeș
Etapa 19 (12-13 decembrie 2026)
FCSB – Sepsi
Corvinul – FC Botoșani
U Cluj – CFR Cluj
Rapid – UTA
FC Voluntari – Dinamo
Oțelul – Petrolul
FK Csikszereda – Farul
FC Argeș – U Craiova
Etapa 20 (19-20 decembrie 2026)
FC Botoșani – FCSB
CFR Cluj – Corvinul
UTA – U Cluj
Dinamo – Rapid
Petrolul – FC Voluntari
Sepsi – FK Csikszereda
U Craiova – Oțelul
Farul – FC Argeș
Etapa 21 (16-17 ianuarie 2027)
FCSB – CFR Cluj
Corvinul – UTA
U Cluj – Dinamo
Rapid – Petrolul
FK Csikszereda – FC Botoșani
FC Voluntari – U Craiova
Farul – Sepsi
FC Argeș – Oțelul
Etapa 22 (23-24 ianuarie 2027)
UTA – FCSB
Dinamo – Corvinul
Petrolul – U Cluj
CFR Cluj – FK Csikszereda
U Craiova – Rapid
FC Botoșani – Farul
Oțelul – FC Voluntari
Sepsi – FC Argeș
Etapa 23 (30-31 ianuarie 2027)
FCSB – Dinamo
Corvinul – Petrolul
FK Csikszereda – UTA
U Cluj – U Craiova
Farul – CFR Cluj
Rapid – Oțelul
Sepsi – FC Botoșani
FC Argeș – FC Voluntari
Etapa 24 (6-7 februarie 2027)
Petrolul – FCSB
Dinamo – FK Csikszereda
U Craiova – Corvinul
UTA – Farul
Oțelul – U Cluj
CFR Cluj – Sepsi
FC Voluntari – Rapid
FC Botoșani – FC Argeș
Etapa 25 (10-11 februarie 2027)
FCSB – U Craiova
FK Csikszereda – Petrolul
Farul – Dinamo
Corvinul – Oțelul
Sepsi – UTA
U Cluj – FC Voluntari
FC Botoșani – CFR Cluj
FC Argeș – Rapid
Etapa 26 (13-14 februarie 2027)
Oțelul – FCSB
U Craiova – FK Csikszereda
Petrolul – Faruly
Dinamo – loc 13
FC Voluntari – Corvinul
UTA – FC Botoșani
Rapid – U Cluj
CFR Cluj – FC Argeș
Etapa 27 (20-21 februarie 2027)
FCSB – FC Voluntari
FK Csikszereda – Oțelul
Farul – U Craiova
Sepsi – Petrolul
FC Botoșani – Dinamo
Corvinul – Rapid
CFR Cluj – UTA
FC Argeș – U Cluj
Etapa 28 (27-28 februarie 2027)
Rapid – FCSB
FC Voluntari – FK Csikszereda
Oțelul – Farul
U Craiova – Sepsi
Petrolul – FC Botoșani
Dinamo – CFR Cluj
U Cluj – Corvinul
UTA – FC Argeș
Etapa 29 (6-7 martie 2026)
FCSB – U Cluj
FK Csikszereda – Rapid
Farul – FC Voluntari
Sepsi – Oțelul
FC Botoșani – U Craiova
CFR Cluj – Petrolul
UTA – Dinamo
FC Argeș – Corvinul
Etapa 30 (13-14 martie 2026)
Corvinul – FCSB
U Cluj – FK Csikszereda
Rapid – Farul
FC Voluntari – Sepsi
Oțelul – FC Botoșani
U Craiova – CFR Cluj
Petrolul – UTA
Dinamo – FC Argeș
În 2026, vor exista și două pauze pentru meciurile echipelor naționale. România are programate șase meciuri în Liga Națiunilor:
Toți microbiștii din România vor fi cu ochii pe tragerea la sorți a țintarului SuperLigii pentru a afla programul echipei favorite, dar și când se joacă marile derby-uri ale campionatului. Trebuie precizat, însă, că LPF a anunțat criterii speciale pentru tragerea la sorți:
Dar criteriile de mai sus nu exclud posibilitatea unor derby-uri în aceste prime 7 runde. Dinamo și Rapid nu s-au calificat în Europa, astfel că, mai mult ca sigur, vor întâlni una dintre cele patru formații mai sus menționate în startul sezonului.
FCSB a terminat sezonul trecut pe locul 8, dar a reușit să se califice în Conference League, după ce a învins Dinamo în baraj. Astfel că, spre deosebire de sezonul trecut, „roș-albaștrii” vor avea primul oficial meci al sezonului în etapa întâi a SuperLigii. După care vor juca în Europa contra letonilor de la Auda, mai întâi acasă pe 23 iulie, apoi în deplasare pe 30 iulie.
Campania de transferuri de la FCSB i-a dezamăgit pe fani. Singurul transfer la echipă este Ronny Labonne, un fundaș dreapta de 28 de ani, adus din Liga 3 franceză, de la Caen. Iar Dennis Politic a revenit după împrumutul de la Hermannstadt. La fel și Ricardo Pădurariu, revenit de la Corvinul. Marea țintă a lui Gigi Becali este Denis Drăguș, dar este un transfer greu de realizat.
În schimb, lista plecărilor este una extinsă. Darius Olaru a fost cedat în Belgia, la Royale Union St. Gilloise, pentru 3 milioane de euro. Ionuț Cercel și Lukas Zima au reziliat cu FCSB și au ajuns la Farul, respectiv Petrolul. Alexandru Maxim, portarul care sezonul trecut a jucat împrumutat la Voluntari, a semnat cu U Craiova. Iar în ultimele zile, FCSB a anunțat despărțirea de alți patru fotbaliști: Baba Alhassan, Mamadou Thiam, Daniel Graovac și David Kiki.
U Craiova a reușit eventul în sezonul trecut, ceea ce înseamnă că o așteaptă o vară aglomerată. Oltenii încep sezonul cu un meci european, cu bielorușii de la ML Vitebsk, în preliminariile Champions League, pe 8 iulie, în deplasare. Urmează pentru campioana României meciul de Supercupă cu U Cluj, pe 12 iulie. Iar apoi returul cu ML Vitebsk, pe 15 iulie, la Craiova. Așadar, primul meci în SuperLiga va fi al patrulea pentru olteni.
Anul trecut, U Craiova a avut campanie de transferuri reușită, care i-a permis să joace pe trei fronturi: campionat, Cupă și Europa. Oltenii speră să repete isprava și acum. Cel mai important nume venit la echipă este Răzvan Sava, fostul portar al lui CFR Cluj, adus acum de la Udinese. Alt portar care se alătură lotului condus de Filipe Coelho este Alexandru Maxim, de la FCSB, care a jucat sezonul trecut împrumutat la FC Voluntari. Pe flancul stâng, U Craiova l-a adus pe Ronaldo Webster, pentru a-i face concurență căpitanului Nicușor Bancu. Iar Ștefan Bană revine după împrumutul de la Oțelul.
La capitolul plecări, U Craiova a schimbat, practic, post pe post. Au venit doi portari, au plecat doi: veteranul Silviu Lung jr. și portughezul Joao Goncalves. De asemenea, a fost adus un fundaș stânga, a plecat Florin Ștefan. În afara celor trei, veteranul Vasile Mogoș s-a despărțit și el de olteni.
La fel ca FCSB, și CFR Cluj va juca în Conference League, în turul doi preliminar, astfel că primul meci al sezonului pentru clujeni este cel din etapa întâi de SuperLiga.
Iar paralela dintre cele două formații nu se oprește aici. Și CFR Cluj a avut parte de un adevărat exod. Ciprian Deac a pus ghetele în cui, dar asta se știa deja. În schimb, de la clujeni au plecat câțiva titulari din sezonul trecut: portarul Matei Popa, fundașul Matei Ilie, mijlocașul Tidiane Keita, aripa Mohammed Kamara și atacantul Alibek Aliev. Ultimii doi rămân în SuperLiga, Kamara la Rapid și Aliev la U Cluj.
La capitolul sosiri, Yuval Sade e singura certitudine, dar mijlocașul israelian semnase cu CFR Cluj încă din iarnă. În plus, Marian Huja a fost luat definitiv. Tot un nume nou ar fi Antonio Folha, antrenorul adus să-l înlocuiască pe Daniel Pancu, plecat la Rapid. CFR Cluj se află în discuții avansate pentru aducerea unui portar, în locul lui Popa.
După ce a fost în top tot sezonul regular anul trecut, Rapid a avut un play-off dezastruos și a ratat prezența în cupele europene. A plecat Gâlcă, a venit Pancu, rămâne de văzut dacă în ediția 2026-2027 giuleștenii vor reuși mai mult.
Cert este că Rapid 2026-2027 va fi fără Tobias Christensen, plecat în Polonia, Elvir Koljic și Diogo Mendes, contracte reziliate, Leo Bolgado și Daniel Paraschiv, împrumuturi terminate.
La capitolul veniri, în afara jucătorilor care revin după împrumuturi, Rapid are doar două nume noi în lot: Mohammed Kamara, adus de la CFR Cluj, și Vladan Bubanja, un mijlocaș defensiv muntenegrean adus din Rusia.
Dinamo a fost la un pas de cupele europene, dar a pierdut barajul cu FCSB pentru Conference League și va fi nevoită să-și vadă marea rivală evoluând în Europa. Mai mult, de la echipă a plecat și antrenorul Zeljko Kopic, cel considerat de mulți principalul factor pentru ascensiunea lui Dinamo de la echipă aflată la retrogradate în urmă cu doar câteva sezoane, la pretendentă la podium în SuperLiga. Iar veștile proaste pentru suporterii lui Dinamo nu se opresc aici. Florentin Petre, secundul lui Kopic, a părăsit și el clubul.
În plus, Dinamo a pierdut și jucători importanți. Kennedy Boateng și Eddy Gnahore au ales să nu-și prelungească înțelegerile și au plecat din curtea „câinilor”. Veteranul Georgi Milanov a revenit în țara natală, la Botev Plovdiv. Jordan Ikoko și Valentin Țicu s-au despărțit și ei de club.
Problema cea mai mare a „roș-albilor” este că nu au reușit să acopere plecările. Au revenit mulți tineri împrumutați sezonul trecut, cel mai important nume fiind cel al lui Costin Amzăr. Însă, transferuri efective au fost doar trei anunțate oficial, toate mai degrabă de viitor. Au venit Răzvan Radu (20 ani) de la Metalul Buzău, Adriano Manole (18 de ani) de la FC Argeș și Ianis Doană (18 ani) de la CSA Steaua.
FANATIK a anunțat în exclusivitate că în cantonamentul lui Dinamo a ajuns Martin Pascual (fundaș central de 26 de ani). Și un alt jucător aflat în tratative avansate este portarul marocan Alaa Bellaarouch (24 de ani), care ar urma să vină împrumut cu opțiune de cumpărare
Sezonul 2026-2027 se vede în continuare la tv în România. Digi Sport și Prima Sport sunt posturile care vor transmite meciurile din prima ligă românească.
Pentru românii din diasporă, există posibilitatea vizionării meciurilor din campionatul României live stream online. Atât Digi, cât și Prima au platforme online care permit acest lucru. Digi Online necesită IP românesc (funcționează pe date mobile sau VPN), în timp ce PrimaPlay oferă meciurile în toată lumea.
Sezonul 2026-2027 din SuperLiga păstrează formatul din ultimele ediții. Asta înseamnă 16 echipe la startul competiției. Primele șase din clasamentul după 30 de etape vor juca în play-off, celelalte 10 vor evolua în play-out. Play-off-ul are 10 etape, se joacă tur-retur, în timp ce play-out-ul are doar nouă, o echipă urmând să joace un singur meci contra fiecărei adversare.
La final, campioana României merge în preliminariile Champions League. Câștigătoarea Cupei României se califică în preliminariile Europa League. În cazul în care o echipă face eventul, cum a fost cazul Craiovei în sezonul trecut, ocupanta locului 2 merge în Europa League. Apoi, în Conference League va evolua echipa cel mai bine clasată după cele două calificate (locul 2, dacă nimeni nu face eventul, locul trei dacă se repetă situația din 2025-2026). Ultima echipă românească din Conference League se stabilește prin baraj. Mai întâi semifinală între cele mai bine clasate formații din play-out care au licență pentru cupele europene. Apoi, câștigătoarea acelei semifinale joacă împotriva primul loc necalificat deja din play-off. Anul trecut, FCSB (locul 8) a reușit să învingă FC Botoșani (locul 10) și apoi pe Dinamo (locul 4).
Lupta pentru play-off și pentru titlu în SuperLiga se va da între ultimele două campioane, U Craiova și FCSB. Iar CFR Cluj, U Cluj, Dinamo și Rapid vor încerca să le depășească. Anul trecut, surpriza a fost FC Argeș, nou-promovata care a reușit să prindă play-off-ul.
La retrogradare, nou-promovatele Corvinul, FC Voluntari și Sepsi sunt văzute cu șanse mari să revină în Liga 2. Vor lupta cu Csikszereda și Petrolul pentru a rămâne în SuperLiga. Cel puțin așa stau lucrurile în viziunea experților. Cine va reușit să facă surpriza anul acesta rămâne de văzut la capătul sezonului.
Parcursul european al echipelor românești, dar și condițiile meteorologice își vor pune amprenta asupra calendarului competițional. FANATIK îți va aduce întotdeauna toate modificările din programul primei ligi. Așa că rămâi pe site!
Anul trecut, campioană a fost U Craiova, după două sezoane în care FCSB luase titlul. Cele două sunt principalele favorite și în ediția 2026-2027, fiecare având cotă 3,00 să se impună. În clasamentul cotelor, urmează CFR Cluj (5,50), U Cluj (8,00), Rapid (9,00) și Dinamo (12,00).
Cele mai slabe formații din acest punct de vedere sunt Corvinul, Csikszereda și Voluntari, toate cu o cotă 500,00. Automat, cele trei sunt și principalele candidate la retrogradare.
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