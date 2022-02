Program TV duminică, 6 februarie. Ce transmisiuni sportive şi filme puteţi urmări

Şi duminică, 6 februarie, sportul ocupă un loc însemnat în programul TV, cu multe transmisiuni în direct din fotbal, dar şi din handbalul feminin sau turneele de tenis masculine. Evident, un capitol aparte îl reprezintă la TVR 1 şi TVR 2 începând cu ora 09:45 Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing.

Două meciuri din Liga 1 în programul TV duminică, 6 februarie

În Liga 1, după ce sâmbătă Universitatea Craiova a smuls în ultimele secunde un egal acasă cu CFR Cluj, vom putea urmări partidele FC Argeş – Academica Clinceni şi FCSB – FC U Craiova 1948, bucureştenii având o imensă şansă de a reduce şi mai mult din distanţa până la liderul CFR Cluj.

Avem fotbal de calitate din Bundesliga, cu partidele Borussia Dortmund – Leverkusen şi Wolfsburg – Greuther Furth, din Ligue 1, meciurile Lorient – Lens şi Lille – PSG, din La Liga: Real Madrid – Granada, Barcelona – Atletico Madrid, Valencia – Real Soceidad şi Betis Sevilla – Villarreal dar şi din Serie A: Atalanta – Cagliari, Venezia- Napoli, Juventus – Verona, precum şi din prima divizie a Scoţiei, a Portugaliei şi a Turciei.

ora 07:00 JO de iarnă 2022 Beijing: Eurosport 1, Eurosport 2

JO de iarnă 2022 Beijing: ora 09:45 JO de iarnă 2022 Beijing: TVR 1 şi TVR 2

JO de iarnă 2022 Beijing: ora 13:00 Handbal feminin Cupa EHF: Minaur Baia Mare -. Nantes: Digi Sport 1, Telekom Sport 3, Look Plus

Handbal feminin Cupa EHF: Minaur Baia Mare -. Nantes: ora 13:30 Fotbal Serie A: Atalanta – Cagliari: Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport 2

Fotbal Serie A: Atalanta – Cagliari: ora 14:00 Fotbal Ligue 1: Lorient – Lens: Digi Sport 3

Fotbal Ligue 1: Lorient – Lens: ora 14:30 Fotbal Liga 1: FC Argeş – Academica Clinceni: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport 1

Fotbal Liga 1: FC Argeş – Academica Clinceni: ora 15:00 Fotbal La Liga: Valencia – Real Sociedad: Digi Sport 4, Telekom Sport 4

Fotbal La Liga: Valencia – Real Sociedad: ora 15:00 Fotbal Superliga Turcia: Alanyaspor – Galatasaray: Look Plus

Fotbal Superliga Turcia: Alanyaspor – Galatasaray: ora 16:00 Fotbal Serie A: Venezia – Napoli: Digi Sport 2, Telekom Sport

Fotbal Serie A: Venezia – Napoli: ora 16:00 Fotbal Serie A: Sampdoria – Sassuolo: Look Sport 3, Telekom Sport 2

Fotbal Serie A: Sampdoria – Sassuolo: ora 16:30 Fotbal Bundesliga: Borussia Dortmund – Leverkusen: Digi Sport 3, Look Sport 1

Fotbal Bundesliga: Borussia Dortmund – Leverkusen: ora 17:00 Handbal feminin Liga Campionilor: CSM Bucureşti – Podravka: Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2

Handbal feminin Liga Campionilor: CSM Bucureşti – Podravka: ora 17:15 Fotbal La Liga: Barcelona – Atletico Madrid: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

Fotbal La Liga: Barcelona – Atletico Madrid: ora 18:00 Fotbal Premier League Scotland: Glasgow Rangers – Hearts: Look Sport 3

Fotbal Premier League Scotland: Glasgow Rangers – Hearts: ora 18:30 Fotbal Bundesliga: Wolfsburg – Greuther Furth: Digi Sport 3

Fotbal Bundesliga: Wolfsburg – Greuther Furth: ora 19:00 Fotbal Serie A: Udinese – Torino: Digi Sport 4, Telekom Sport 2

Fotbal Serie A: Udinese – Torino: ora 19:00 Tenis masculin ATP Pune finala: Eurosport 2

Tenis masculin ATP Pune finala: ora 19:30 Fotbal La Liga: Betis Sevilla – Villarreal: Digi Sport 2, Telekom Sport 4, Look Sport 1

Fotbal La Liga: Betis Sevilla – Villarreal: ora 19:55 FCSB – FC U Craiova 1948: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

FCSB – FC U Craiova 1948: ora 21:45 Fotbal Ligue 1: Lille – PSG: Digi Sport 2, Look Sport 1

Fotbal Ligue 1: Lille – PSG: ora 21:45 Fotbal Serie A: Juventus – Verona: Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look Sport 2

Fotbal Serie A: Juventus – Verona: ora 22:00 Fotbal La Liga: Real Madrid – Granada: Digi Sport 3, Telekom Sport 2, Look Plus

Fotbal La Liga: Real Madrid – Granada: ora 22:30 Fotbal Liga Sagres: Sporting Lisabona – Famalicao: Look Sport 3

Ameţit de dragoste, o comedie bazată pe fapte reale, în programul TV de duminică, 6 februarie

Avem un număr acceptabil de filme în programul TV al zilei de duminică, 6 februarie, chiar dacă nu se compară cu ceea ce a fost, numeric vorbind, cu ziua precedentă. Tot PRO TV are cele mai multe pelicule în ofertă, trei. Începe cu Duminică, la Tifany, o comedie, continuă că Cursa către Witch Mountain şi se încheie seara cu al treilea film din seria Iron Man.

O comedie neagră are în program Antena 1, Malavita, o familie crimonală, despre un gangster şi soţia lui, care se retrag într-un sat din Franţa. TVR 2 are singurul film românesc din grilă, Osânda şi un film de dragoste, Nuntă roşie. Cinemax are tot o comedie, Ameţit din dragoste, care pleacă însă de la o situaţie reală petrecută în SUA în anul 2000.

ora 15:00 Duminică, la Tifany: PRO TV

Duminică, la Tifany: ora 16:00 Detectivul Gourmet: Crimă la patru stele: Prima TV

Detectivul Gourmet: Crimă la patru stele: ora 17:00 Cursa spre Witch Mountain: PRO TV

Cursa spre Witch Mountain: ora 19:25 Ameţit din dragoste: Cinemax

Ameţit din dragoste: ora 20:00 Baghi, rebel din dragoste: Naţional TV

Baghi, rebel din dragoste: ora 20:10 Osânda: TVR 2

Osânda: ora 20:30 Fereastră secretă: PRO Cinema

Fereastră secretă: ora 22:10 Nuntă roşie: TVR 2

Nuntă roşie: ora 23:00 Iron Man 3: PRO TV

Iron Man 3: ora 23:30 Malavita, o familie criminală: Antena 1