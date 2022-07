Program TV joi, 7 iulie. Ce transmisiuni sportive și filme puteți viziona

Sportul din programul TV al zilei de joi, 7 iulie, continuă să supraviețuiască prin prezența turneului de Grand Slam de la Wimbledon, alte discipline nemaifigurând în programul zilei. La Wimbledon lucrurile sunt din ce în ce mai serioase, în programul TV al zilei de joi figurând primele două semifinale.

Prima semifinală la simplu femei la Wimbledon în programul TV joi, 7 iulie

Este vorba de prima semifinală a turneului feminin și în același timp prima semifinală a competiției masculine de dublu. Vineri se va juca a doua semifinală la femei și prima din turneul masculin, acolo unde Novak Djokovic are o cotă de 1,05 pentru a deveni din nou campion în regalul pe iarbă de la All England Club.

În prima semifinală a competiției feminine pe teren se vor afla marea revelație, jucătoarea germană Tatjana Maria și una dintre principalele favorite, tunisianca Ons Jabeur. Evident, Jabeur este mare favorită, dar pentru frumusețea spectacolului se speră într-o nouă poveste cu happy-end pentru Tatjana Maria. La dublu masculin pe teren vor intra perechile Cabal/Faragh și Mektic/Pavic, adică un cuplu columbian, mai degrabă specialist pe zgură și altul croat, specializat pe suprafețe rapide.

ora 15:00 Tenis Grand Slam semifinale: Eurosport 1

Răpită în plină zi, un film după un caz real, în programul TV joi, 7 iulie

Emisiunile de divertisment din cadrul programului TV de joi, 7 iulie, sunt două la număr. Pe Antena 1 avem România are ROAST, o emisiune de umor, gen stand up, separat de cea de duminică, Stand Up Revolution, iar la Kanal D Dan Negru e pregătit de emisiunea sa concurs Jocul cuvintelor.

Filmele din programul TV al zilei de joi, 7 iulie sunt șase la număr, dintre care două la PRO TV. La PRO TV avem de la ora 21:30 un film de acțiune, Echipa de vânătoare iar de la miezul nopții un nou film cu Justițiarul. La Antena 1, după emisiunea de umor va urma filmul Înzestrată iar la Prima TV o producție din seria Margelatu, Totul se plătește. Dar propunerea noastră vine de la TVR 2, filmul Răpită în plină zi, după un caz real, în care sechestrarea persoanei a durat timp de șase zile.

ora 20:00 Aripi frânte – serial: Kanal D

Aripi frânte – serial: ora 20:10 Răpită în plină zi: TVR 2

Răpită în plină zi: ora 2o:30 Las Fierbinți – serial: PRO TV

Las Fierbinți – serial: ora 21:00 Totul se plătește: Prima TV

Totul se plătește: ora 21:00 Mr. Right, un iubit…mortal: Național TV

Mr. Right, un iubit…mortal: ora 21:30 Echipa de vânătoare: PRO TV

Echipa de vânătoare: ora 20:30 România are ROAST – emisiune umor: Antena 1

România are ROAST – emisiune umor: ora 22:30 Jocul cuvintelor – emisiune concurs: Kanal D

Jocul cuvintelor – emisiune concurs: ora 24:00 Justițiarul: Zona de război: PRO TV

Justițiarul: Zona de război: ora 24:00 Înzestrată: Antena 1