Program TV luni, 12 iulie. Ce transmisiuni sportive, filme şi emisiuni de divertisment puteţi urmări

Sportul are loc în programul TV al zilei de luni, 12 iulie, numai prin tenis. Asta pentru că, fideli tradiţiei, cei de la Digi Sport ne oferă de-a lungul săptămânii două turnee WTA, cele de la Budapesta şi de la Praga. Iar la rândul lor cei de la Look Plus vin cu turneul ATP de la Bastad, din Suedia.

Trei turnee de tenis în programul TV luni, 12 iulie

Sunt turnee la care majoritatea numelor din Top 30 nu participă, preferând o perioadă de recuperare după Wimbledon. La Budapesta principala favorită este Iulia Putinţeva din Kazahstan iar româncele Irina Begu şi Ana Bogdan figurează ca favorite 4 şi respectiv 5.

La Praga lucrurile stau mai bine în sensul în care sunt prezente cam toate jucătoarele de top din Cehia cu excepţia Karolinei Pliskova, care a jucat şi a pierdut finala de la Wimbledon. În schimb Petra Kvitova e favorita principală iar câştigătoarea Roland Garros, Barbora Krejcikova, o urmează. La Bastad primul favorit e norvegian Casper Ruud, urmat de chilianul Christian Garin. Toate turneele sunt pe zgură, dar cel de la Budapesta se joacă în sală.

ora 11:00 Tenis feminin WTA Praga: Digi Sport 2

ora 12:00 Tenis feminin WTA Budapesta: Digi Sport 3

ora 14:00 Tenis masculin ATP Bastad: Look Plus

Biografia lui Judy Garland şi a trupei Four Seasons în programul TV luni, 12 iulie

Sunt câteva pelicule foarte bune şi luni, 12 iulie, la începutul noii săptămâni. La capitolul acţiune avem Sniper: Ultimate Kill pe PRO TV dar şi Motociclistul la Naţional TV. Ca şi filme care să ne aducă buna dispoziţie cel mai indicat este Prietena mea genială de pe Prima TV.

Însă avem şi două filme de altă factură, filme care caută să aducă la suprafaţă multe lucruri neştiute despre vedete. Avem la HBO 2 filmul Judy, care este o poveste despre celebra Judy Garland iar pe PRO Cinema de la ora 20:30 Băieţii din Jersey, povestea trupei Four Seasons.

ora 20:00 Binefăcătorul: Prima TV

ora 20:30 Las Fierbinţi: PRO TV

ora 20:30 Jungleland: HBO2

ora 20:30 Băieţii din Jersey: PRO Cinema

ora 21:00 Motociclistul: Naţional TV

ora 21:00 Între două vieţi: Cinemax

ora 21:30 Sniper. Ultimate Kill: PRO TV

ora 22:00 Judy: HBO2

ora 22:30 Prietena mea gentilă: Prima TV

O luăm de la început cu Poftiţi pe la noi, poftiţi la circ! în programul TV luni, 12 iulie

Destul de puţine emisiuni de divertisment în programul TV al zilei de luni, 12 iulie, prima zi a noii săptămâni. Revin o parte din emisiunile zilnice, altele au mai intrat în vacanţă, Kanal D şi-a pierdut punctul de interes cu reality-show-ul Survivor.

Singura emisiune care are aspect de reality-show, întinzându-se pe durata a trei zile, luni, marţi, miercuri, rămâne cea realizată de Antena 1 Poftiţi pe la noi, poftiţi la circ, unde dresorul de vedete pe nume nea Marin are ac de cojocul vedetelor.

ora 08:00 Cu capu-n zori: TVR 1

ora 08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani: Antena 1

ora 10:30 Vorbeşte lumea: PRO TV

ora 14:00 Mireasa – sezonul 3: Antena 1

ora 14:00 Star Magazin: Antena Stars

ora 15:00 Hai cu fetele: Prima TV

ora 15:00 Teo show: Kanal D

ora 15:00 La Măruţă: PRO TV

ora 16:00 Showbiz report: Antena Stars

ora 18:00 Ce mai spun românii: PRO TV

ora 19:00 Mireasa – urzeala soacrelor: Antena Stars

ora 20:30 Poftiţi la noi, poftiţi la circ: Antena 1

ora 21:00 Brigitte şi Pastramă: Antena Stars

ora 22:00 Bună, România: B1TV

ora 22:30 X-tra Night Show: Antena Stars