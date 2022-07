Program TV luni, 4 iulie. Ce transmisiuni sportive şi filme sunt de urmărit

Începem o nouă săptămână luni, 4 iulie, de ziua SUA, cu un singur punct de atracţie la capitolul sport în programul TV al zilei. Turneul deGrand Slam de la Wimbledon programează meciurile din a doua zi a optimilor de finală la masculin şi feminin şi avem emoţii pentru Simona Halep, campioană aici în 2019.

Simona Halep – Paola Badosa, în optimi la Wimbledon, în programul TV al zilei de luni, 4 iulie

Primele patru jocuri din cadrul optimilor de finală ale celui mai important turneul anual pe iarbă au avut loc duminică. Astăzi practic se va stabili care sunt perechile ce se vor confrunta începând de marţi în sferturile de finală. La masculin se anunţă interesante partidele Kyrgios – Nakamura şi Vanden Zandschulp – Nadal.

Vom fi însă conectaţi la meciul Simonei Halep cu iberica Paola Badosa, o partidă foarte dificilă pentru sportiva noastră, pentru că Badosa face parte din Top 10 mondial şi este o jucătoare puternică, posesoarea unui serviciu redutabil şi a unui joc extrem de ofensiv, de multe ori comiţând erori din dorinţa de a termina mai repede punctul.

ora 13:00 Tenis Grand Slam Wimbledon optimi de finală: Eurosport 1, Eurosport 2

Proscrisul, un film de mare impact, la PRO TV, în programul TV de luni, 4 iulie

Emisiunile de divertisment din programul TV al zilei de luni, 4 iulie, sunt doar două. La Antena 1 puteţi urmări primul episod al săptămânii din Poftiţi pe la noi, poftiţi prin ţară. Iar la Kanal D vă aşteaptă pentru prima dată într-o zi de luni Dan Negru la Jocul cuvintelor. Să notăm şi primul episod din noul serial turcesc la Kanal D Aripi frânte.

Filmele sunt destul de OK ca număr. Şase pelicule pentru prima zi a săptămânii e mai mult decât bine. Primul film de la PRO TV este o comedie, Siguranţă naţională. La Prima TV avem un film de acţiune, Masca inocenţei. Naţional TV are şi el două propuneri: Templul Shaolin şi Vânătoarea de poliţişi iar TVR 2 ne trimite într-o comedie despre lumea surfului. Noi însă am ales al doilea film de la PRO TV, Proscrisul, o foarte interesantă poveste a unui puşcăriaş eliberat condiţionat.

ora 20:00 Aripi frânte – serial: Kanal D

Aripi frânte – serial: ora 20:00 Masca inocenţei: Prima TV

Masca inocenţei: ora 20:00 Templul Shaolin: Naţional TV

Templul Shaolin: ora 20:10 Pe creasta valului: TVR 2

Pe creasta valului: ora 20:30 Las Fierbinţi – serial: PRO TV

Las Fierbinţi – serial: ora 21:30 Siguranţa naţională: PRO TV

Siguranţa naţională: ora 22:15 Vânătoarea de poliţişti: Naţional TV

Vânătoarea de poliţişti: ora 22:30 Jocul cuvintelor – emisiune concurs: Kanal D

Jocul cuvintelor – emisiune concurs: ora 23:45 Proscrisul: PRO TV