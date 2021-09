Program TV marți, 14 septembrie. Ce transmisiuni sportive și filme puteți alege. Încep meciurile din grupele Champions League

Spectacolul revine marți seară la televizor. Încep meciurile din , cea mai importantă competiţie europeană la nivel de club. De la ora 19:45, Manchester United şi Cristiano Ronaldo au meci în deplasare, cu Young Boys, la Berna.

Dacă meciurile din nu vă tentează, atunci puteți începe ziua cu turneul de tenis din Luxemburg, sau cu niște filme de colecție care vor avea loc în cursul zilei de marți.

Program TV marți, 14 septembrie:

ora 12:00 Tenis: WTA Portoroz: Digi Sport 4

ora 13:00 Tenis: WTA Luxembourg: Misaki DOI (JPN) – Liudmila SAMSONOVA (RUS): Digi Sport 2

ora 17:00 Liga a 2-a: Viitorul Pandurii Tg-Jiu – Hermannstadt: Digi Sport 1, Look Sport, Telekom Sport 1

ora 18:00 Futsal: Autobergamo Deva – United Galati Liga 1 Futsal: Digi Sport 2

ora 18:00 Tenis: WTA Luxembourg: Digi Sport 3

ora 19:45 UCL: Young Boys – Manchester United UEFA Champions League: Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Sport +

ora 19:45 UCL: Sevilla – Salzburg UEFA Champions League: Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport

ora 22:00 UCL: Barcelona – Bayern Munchen UEFA Champions League: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +

ora 22:00 UCL: Malmo – Juventus UEFA Champions League: Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport

ora 22:00 UCL: Chelsea – Zenit UEFA Champions League: Digi Sport 3, Telekom Sport 4

ora 22:00 UCL: Dinamo Kiev – Benfica UEFA Champions League: Digi Sport 4, Telekom Sport 2

Ploaie de filme în grila de marți. La PRO TV debutează o nouă emisiune

În grila programului TV de marți găsim multe filme interesante și debutului unei noi emisiuni pe Pro Tv. Pe Antena 1 vedem în acțiune cuplu Jason Statham – Jennifer Lopez în filmul „Parker”.

15:40 Incredibilii HBO

18:00 Copilul din Needle Park Cinemax 2

20:30 Parker Antena 1

20:30 Liga Drepteții HBO 2

20:30 Las Fierbinți Pro TV

21:30 Căsătoriți pe nevăzute Pro TV

HBO 2 mizează pe „Justice League”

Jason Momoa, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller sau Ben Affleck pot fi urmăriți pe HBO 2 în filmul „Liga Dreptății”.

Odată ce şi-a recăpătat credinţa în umanitate şi inspirat de sacrificiul altruist al lui Superman, Bruce Wayne apelează la noua sa parteneră, Diane Prince, pentru a învinge un alt inamic extrem de periculos.

Batman şi Wonder Woman sunt presaţi de timp să formeze o echipă de super eroi pentru a ţine piept noii ameninţări. Atacul catastrofal asupra omenirii este iminent, iar Liga Dreptăţii, la care se alătură Aquaman, Cyborg şi The Flash, are misiunea aproape imposibilă de a restabili pacea.