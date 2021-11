Program TV miercuri, 10 noiembrie. Ce transmisiuni sportive şi filme puteţi viziona

Sportul e în mare suferinţă în programul TV al zilei de miercuri, 10 noiembrie, supravieţuind doar prin turneele de tenis, masculin la Stockholm şi feminin la Linz, turneul la care au venit ca ultimă reprezentaţie pentru acest an şi Emma Răducanu şi baschet masculin din Champions League.

Nici un meci de fotbal în programul TV miercuri, 10 noiembrie

Nu avem nici un meci de fotbal, dar asta durează doar 24 de ore, pentru că începând de joi, 11 noiembrie, sportul rege va reveni în forţă nu neapărat numeric, ci din punct de vedere al importanţei evenimentului, preliminarii CM 2022, ultimele două etape, cu România având joi un meci crucial acasă în compania Islandei.

Până atunci Digi Sport 2 ne ţine conectaţi la iar Look Sport 1 la cel masculin de la Stockhom. Tot Look Sport 1 are şi suplimentul din baschetul masdculin, confruntarea Tofas – Strasbourg, din Champions League.

ADVERTISEMENT

ora 13:00 Tenis feminin WTA Linz: Digi Sport 2

ora 15:00 Tenis masculin ATP Stockholm: Look Sport 1

ora 19:00 Baschet masculin Champions League: Tofas – Strasbourg: Look Sport 1

Filme de acţiune cu Dolph Lundgren şi Jean Claude van Damme în programul TV miercuri, 10 noiembrie

Nu avem nici miercuri, 10 noiembrie, un număr mare de fime, dar în mod clar cele care figurează în programul TV pot ţine atenţia trează din primul şi până în ultimul minut. TVR 2 oferă o poveste poliţită bine pusă la punct: Misterele de pe Martha’s Vineygard: Capcanele trecutului.

Cinemax vă invită la un film deosebit, Canin, despre viaţa unei familii care şi-a crescut copiii fără ca aceştia să treacă vreodată în afara gardului proprietăţii lor. La capitolul filme cu mie la sută adrenalină Naţional TV vă satisface dorinţa cu două pelicule una după alta: Frăţia Morţii, cu Jean Claude van Damme şi Blestemul comorii, cu Dolph Lundgren.

ADVERTISEMENT

ora 20:00 Doctorul misterios – serial: Kanal D

ora 20:00 Frăţia morţii: Naţional TV

ora 21:00 Canin: Cinemax

ora 21:10 Misterele de pe Martha’s Vineygard: TVR 2

ora 22:00 Blestemul comorii: Naţional TV

ora 23:00 Porţile întunericului: PRO Cinema