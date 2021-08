Program TV miercuri, 25 august. Ce transmisiuni sportive și filme sunt în grilele televiziunilor

Evenimentele sportive din cadrul programului TV pentru ziua de miercuri, 25 august, se reduc la două discipline: fotbal și tenis. Avem ultimele trei meciuri din cadrul returului play-off-ului pentru Champions League și partide din cadrul turneelor feminine de la Cleveland și Chicago.

Trei meciuri din Champions League în programul TV miercuri, 25 august

Cel mai așteptat meci din cele trei de Champions League, dovadă că toate cele trei televiziuni care au drept de difuzare a partidelor, a devenit Dinamo Zagreb – Sheriff Tiraspol, ca urmare a formidabilului succes cu 3-0 reușit în tur de echipa moldoveană pe teren propriu, care are mari șanse să aducă în premieră o echipă din Moldova în grupele Champions League.

Cele două turnee de tenis premergătoare ultimului Grand Slam al anului, cel de la New York, US Open, pot produce numeroase surprize până la final, pentru că unele jucătoare aleg pur și simplu să piardă acum, pentru a mai câștiga timp de odihnă înainte de US Open.

ora 18:00 Tenis feminin WTA Cleveland: Digi Sport 2

ora 18:00 Tenis feminin WTA Chicago: Digi Sport 4

ora 22:00 Fotbal Champions League play-off: Dinamo Zagreb – Sheriff Tiraspol: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 22:00 Fotbal Champions League play-off: PSV Eindhoven – Benfica: Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport 1

ora 22:00 Fotbal Champions League play-off: Salzburg – Brondby: Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2

ora 22:00 Fotbal Cupa Ligii Angliei: West Bromwich Albion – Arsenal: Digi Sport 4

Două comedii în programul TV miercuri, 25 august

Nu sunt foarte multe variante pentru cinefili în programul TV pentru ziua de miercuri, 25 august și vinovate sunt mai ales canalele de profil, care nu au decât reluări în grile pentru această zi. Să menționăm că la Kanal D începe un nou serial turcesc, Doctorul minune.

Dintre puținele filme remarcăm două comediii. Una la Prima TV, Nașul stresat, cu Robert de Niro în rolul unui mare cap de mafie care trebuie să iasă din închisoare, dar are mari probleme psihice legate de anxietate și cade în grija unui psiholog care nu l-ar vrea și Sejur cu surprize la PRO TV, o savuroasă comedie despre o frumoasă domnișoară ghid în Grecia, care încearcă în zadar să capteze interesul turiștilor străini despre vestigiile istorice.

ora 15:00 Sejur cu surprize: PRO TV

ora 20:00 Nașul stresat: Prima TV

ora 20:00 Doctorul minune – serial ep.1: Kanal D

ora 20:00 Promisiunea: Național TV

ora 20:10 K2, muntele morții: TVR 2

ora 20:30 Las Fierbinți – serial: PRO TV

ora 21:30 Ghost Rider: Demonul răzbunării 3D: PRO TV

ora 23:45 Vlad – serial: PRO TV

ora 23:00 Godunov – serial sezonul 2 ep.5: TVR 1

ora 23:00 Poveste din vestul sălbatic: Național TV

ora 23:30 Mangalița – serial: Antena Stars