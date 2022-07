Program TV miercuri, 6 iulie. Ce transmisiuni sportive și filme puteți viziona

Miercuri, 6 iulie, ne întoarcem doar la tenis ca rubrică sport în programul TV, cu partidele din a doua zi a sferturilor de finală de la turneul de Grand Slam pe iarbă de la Wimbledon. Am ajuns în fazele superioare ale competiției după ce s-au produs destule surprize, în special în turneul feminin, unde liderul mondial, poloneza Iga Swiatek, a plecat acasă încă din optimi.

Simona Halep joacă în sferturi de finală la Wimbledon în programul TV miercuri, 6 iulie

La băieți ultimele două jocuri din cadrul sferturilor de finală aduc pe teren următoarele perechi: Nick Kyrgios – Christian Garin și Rafael Nadal – Taylor Fritz. La prima vedere favoriții sunt Nick Kyrgios și Rafael Nadal, însă chilianul Garin a eliminat în optimi un alt australian, care era mare favorit, Alex de Minaur iar americanul Taylor Fritz, cu un serviciu devastator, sigur îi va face multe clipe grele lui Nadal.

La feminin toată România se va conecta din nou la meciul Simonei Halep care se revede cu Amanda Anisimova la scurt timp după ce s-au întâlnit în turneul de la Bad Homburg, tot în sferturi, românca executând-o sec pe americancă. Acum sunt sferturi de finală la Wimbledon, miza este uriașă atât în plan sportiv cât și financiar.Simona este considerată favorită nu numai la a câștiga acest meci, ea fiind considerată acum drept prima opțiune la victoria în turneu. În al doilea meci la feminin australianca Ajla Tomljanovic are o misiune foarte dificilă în fața jucătoarei din Kazahstan, Elena Rîbakina, dar așa cum a depășit-o pe Alize Cornet mai poate produce o surpriză.

ora 13:00 Tenis Grand Slam Wimbledon sferturi de finală: Eurosport 1, Eurosport 2

Proscrisul, un film de mare impact, la PRO TV, în programul TV miercuri, 6 iulie

Emisiunile de divertisment se reduc la una singură în programul TV al zilei de marți, 5 iulie. Este vorba de emisiunea Antenei 1, Poftiți pe la noi, poftiți din țară, cu un rating destul de bun, în care charismaticul Nea Mărin, ca de obicei, este cel care pune vedetele la muncă serioasă și nu le menajează deloc.

Filmele sunt destul de OK ca număr. Şase pelicule pentru prima zi a săptămânii e mai mult decât bine. Primul film de la PRO TV este o comedie, Siguranţă naţională. La Prima TV avem un film de acţiune, Masca inocenţei. Naţional TV are şi el două propuneri: Templul Shaolin şi Vânătoarea de poliţişi iar TVR 2 ne trimite într-o comedie despre lumea surfului. Noi însă am ales al doilea film de la PRO TV, Proscrisul, o foarte interesantă poveste a unui puşcăriaş eliberat condiţionat.

ora 20:00 Aripi frânte – serial: Kanal D

ora 20:00 Masca inocenţei: Prima TV

ora 20:00 Templul Shaolin: Naţional TV

ora 20:10 Pe creasta valului: TVR 2

ora 20:30 Las Fierbinţi – serial: PRO TV

ora 21:30 Siguranţa naţională: PRO TV

ora 22:15 Vânătoarea de poliţişti: Naţional TV

ora 22:30 Jocul cuvintelor – emisiune concurs: Kanal D

ora 23:45 Proscrisul: PRO TV